Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / Большинство выступает за сохранение памятника

20.04.2017 Вести из регионов В Запорожье продолжается дискуссия по поводу судьбы демонтированного памятника Ленину. Очередная встреча представителей общественных организаций состоялась в горисполкоме.

ОТКРЫЛА ее председатель совета общественных организаций при горисполкоме Екатерина Акула. Она сообщила, что есть три варианта решения: открыть площадку музея «тоталитарного режима» (как назвала нынешняя власть советский период в истории государства) и там установить этот памятник; продать памятник на аукционе, а вырученные средства направить по решению громады; расплавить бронзовый памятник и продать металл, а полученные деньги направить на благие цели.

Большинство выступивших ратовало за то, чтобы памятник сохранить и выставить его в музее советской эпохи или на специально оборудованной площадке. В частности, председатель областной общественной организации «Защита детей войны» Татьяна Машанова подчеркнула, что этот памятник почти 20-метровой высоты является произведением искусства и при СССР был отмечен государственной премией. Зачем же его уничтожать? Можно, например, установить скульптуру на территории Днепрогэса, который является реальным воплощением ленинского плана ГОЭЛРО.

Представитель Союза офицеров, депутат двух созывов горсовета Олег Елец напомнил присутствующим, что во время сооружения памятника (в 1964 году) был организован сбор средств. Многие запорожцы внесли свою лепту в его создание, поэтому без учета их мнения никак нельзя решать судьбу памятника. Еще надо иметь в виду, что, кроме главной фигуры Владимира Ильича Ленина, в нижней части постамента располагались бронзовые фигуры сталевара, строителя, колхозницы и ученого. Они олицетворяли единство народа в осуществлении великих ленинских идей. Кроме Днепрогэса, на берегах Днепра за короткий период был создан целый производственный комплекс предприятий. И этот памятник вполне можно разместить в клубе ретроавтомобилей, где есть свободные площади.

Депутат трех созывов горсовета, заместитель председателя городского совета ветеранов Иван Костенко от имени 240 тысяч ветеранов войны, труда и воинской службы Запорожья четко заявил о необходимости сохранить этот памятник: ведь он символизирует трудовой подвиг советского народа, который за годы первой пятилетки создал в Запорожье целый комплекс предприятий металлургической промышленности. И напомнил, что за последние 25 лет в регионе, как и во всей Украине, ничего не построено, а только многое разрушено.

Председатель областной организации Всеукраинского союза женщин-тружениц «За будущее детей Украины» Тамила Козлова сказала, что так называемый закон о декоммунизации был принят без учета мнения народа. Женщины региона, заявила она, в большинстве своем выступают однозначно за сохранность этого и других памятников советской эпохи и призвала власть не идти против воли людей.

В таком же духе высказались и другие представители общественных организаций. И только два молодых человека высказались за продажу памятника. В частности, за это ратовал представитель городской организации «Свобода». Еще пара радикалов и националистов из числа ученых и общественников промолчали, поняв, что находятся в меньшинстве. Что даст эта дискуссия, увидим. Обсуждение продолжится до конца мая этого года. Потом решение должны приять депутаты горсовета.



Запорожье.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия