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20.04.2017 Лига чемпионов Лигачемпионовский вторник «подарил» любителям футбола скандал континентального, если не мирового, уровня. В ФУТБОЛЬНОЙ журналистике существует заезженный штамп – двенадцатый игрок, относящийся к болельщикам принимающей команды. Однако нередко в ход поединка вмешивается и тринадцатый игрок. Это не футболист с номером 13, а арбитр матча или судейская бригада целиком.

Это убедительно продемонстрировали венгерские судьи, обслуживавшие ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Баварией». Возглавлял бригаду печально известный, особенно в Украине, Виктор Кашшаи.

Мюнхенцам, уступившим на своем поле 1:2, необходимо было забивать минимум два мяча. Это и определило рисунок игры. Гости настойчиво рвались в атаку, хозяева сосредоточились на защите, отвечая острыми контратаками. В такой игре преуспел «Реал», четко выполня­ющий тренерский план Зинедина Зидана, и первый тайм завершился нулевой ничьей, вполне устраивавшей королевский клуб.

Второй тайм «Бавария» начала сверхактивно, заставляя соперника фолить. Одно из нарушений Каземиро привело к пенальти, и на 53-й минуте Левандовский открыл счет. Но через 13 минут Каземиро отдал прекрасный пас на Роналду, и тот не промахнулся. А через пару минут напористая игра Левандовского привела к ошибке капитана «Реала» Рамоса, отправившего мяч в собственные ворота. Счет по итогам двух встреч сравнялся (3:3), и любой следующий гол «Баварии» уже давал ей преимущество.

И тут за дело взялся тринадцатый игрок. Не удалив за повторный фол Каземиро, Кашшаи за чистейший подкат показал второй «горчичник» Видалю. «Бавария», как и в первом поединке, осталась в меньшинстве. Но и это еще не давало хозяевам существенного преимущества в дополнительное время.

Но такое положение, очевидно, не устраивало венгерскую бригаду. На 105-й минуте они «не заметили» явного офсайда у Роналду, сравнявшего счет. Вот тут, похоже, мюнхенцы поняли, что им просто не дадут выиграть. В их игре уже не было прежнего задора.

Так что через четыре минуты Роналду сделал хет-трик, забив свой сотый гол в Лиге чемпи­онов. Причем тут тоже просматривался офсайд, но очень «тоненький».

Кстати, в этом эпизоде вратарь Нойер сломал ногу, а поскольку все замены уже были сделаны, ему пришлось доигрывать матч. И он был бессилен что-либо сделать после удара Асенсио – 4:2.

«Весь мир наблюдал за поединком двух великих команд, игра которых доставляет удовольствие. Но исход встречи решили судейские ошибки. Не люблю говорить об арбитрах – в первую очередь, нужно смотреть на себя, анализировать собственные недочеты. Но в этот раз речь идет о нескольких неправильных решениях. Подобная игра обещала стать настоящей рекламой всему современному футболу, однако все решил человек со свистком», – заявил после матча игрок баварцев Арьен Роббен.

Более толерантен был наставник «Баварии» Карло Анчелотти.

«Горжусь своими игроками – они сделали все, что было в их силах, и даже больше. Но все получилось так, как получилось. Очевидно, рефери не справился со своей задачей, – констатировал он в интервью Mediaset Premium. – Не думаю, что «Реал» имеет какое-то влияние на судей. Это просто ошибки. Никогда не был сторонником введения системы видео­повторов. Но теперь могу сказать, что такие новшества необходимы. Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким способом. Разговаривал после матча с Зинедином Зиданом. Он согласился, что судейство было плохим. Подобное не должно происходить на столь высоком уровне. Очень надеюсь, что уже в ближайшее время арбитры смогут воспользоваться видеотехнологиями».

Очень хочется надеяться на это, чтобы исключить влияние тринадцатого игрока. Еще хочется, чтобы арбитрам, подобным Кашшаи, доверяли судейство не выше дворовой лиги.

А во втором матче вторника «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и вышел в полуфинал.

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