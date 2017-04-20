Автор: Андрей СОКОЛОВ.
Лига чемпионов
Лигачемпионовский вторник «подарил» любителям футбола скандал континентального, если не мирового, уровня.
В ФУТБОЛЬНОЙ журналистике существует заезженный штамп – двенадцатый игрок, относящийся к болельщикам принимающей команды. Однако нередко в ход поединка вмешивается и тринадцатый игрок. Это не футболист с номером 13, а арбитр матча или судейская бригада целиком.
Это убедительно продемонстрировали венгерские судьи, обслуживавшие ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Баварией». Возглавлял бригаду печально известный, особенно в Украине, Виктор Кашшаи.
Мюнхенцам, уступившим на своем поле 1:2, необходимо было забивать минимум два мяча. Это и определило рисунок игры. Гости настойчиво рвались в атаку, хозяева сосредоточились на защите, отвечая острыми контратаками. В такой игре преуспел «Реал», четко выполняющий тренерский план Зинедина Зидана, и первый тайм завершился нулевой ничьей, вполне устраивавшей королевский клуб.
Второй тайм «Бавария» начала сверхактивно, заставляя соперника фолить. Одно из нарушений Каземиро привело к пенальти, и на 53-й минуте Левандовский открыл счет. Но через 13 минут Каземиро отдал прекрасный пас на Роналду, и тот не промахнулся. А через пару минут напористая игра Левандовского привела к ошибке капитана «Реала» Рамоса, отправившего мяч в собственные ворота. Счет по итогам двух встреч сравнялся (3:3), и любой следующий гол «Баварии» уже давал ей преимущество.
И тут за дело взялся тринадцатый игрок. Не удалив за повторный фол Каземиро, Кашшаи за чистейший подкат показал второй «горчичник» Видалю. «Бавария», как и в первом поединке, осталась в меньшинстве. Но и это еще не давало хозяевам существенного преимущества в дополнительное время.
Но такое положение, очевидно, не устраивало венгерскую бригаду. На 105-й минуте они «не заметили» явного офсайда у Роналду, сравнявшего счет. Вот тут, похоже, мюнхенцы поняли, что им просто не дадут выиграть. В их игре уже не было прежнего задора.
Так что через четыре минуты Роналду сделал хет-трик, забив свой сотый гол в Лиге чемпионов. Причем тут тоже просматривался офсайд, но очень «тоненький».
Кстати, в этом эпизоде вратарь Нойер сломал ногу, а поскольку все замены уже были сделаны, ему пришлось доигрывать матч. И он был бессилен что-либо сделать после удара Асенсио – 4:2.
«Весь мир наблюдал за поединком двух великих команд, игра которых доставляет удовольствие. Но исход встречи решили судейские ошибки. Не люблю говорить об арбитрах – в первую очередь, нужно смотреть на себя, анализировать собственные недочеты. Но в этот раз речь идет о нескольких неправильных решениях. Подобная игра обещала стать настоящей рекламой всему современному футболу, однако все решил человек со свистком», – заявил после матча игрок баварцев Арьен Роббен.
Более толерантен был наставник «Баварии» Карло Анчелотти.
«Горжусь своими игроками – они сделали все, что было в их силах, и даже больше. Но все получилось так, как получилось. Очевидно, рефери не справился со своей задачей, – констатировал он в интервью Mediaset Premium. – Не думаю, что «Реал» имеет какое-то влияние на судей. Это просто ошибки. Никогда не был сторонником введения системы видеоповторов. Но теперь могу сказать, что такие новшества необходимы. Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким способом. Разговаривал после матча с Зинедином Зиданом. Он согласился, что судейство было плохим. Подобное не должно происходить на столь высоком уровне. Очень надеюсь, что уже в ближайшее время арбитры смогут воспользоваться видеотехнологиями».
Очень хочется надеяться на это, чтобы исключить влияние тринадцатого игрока. Еще хочется, чтобы арбитрам, подобным Кашшаи, доверяли судейство не выше дворовой лиги.
А во втором матче вторника «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1) и вышел в полуфинал.