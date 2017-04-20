20.04.2017

В мировой истории не так много спортсменов, принимавших участие в четырех Олимпиадах. Еще меньше тех, кто на трех Олимпийских играх поднимался на пьедестал почета в индивидуальных видах программы. Один из них – выдающийся украинский каноист Юрий Чебан.

– ЮРИЙ, после победы в Рио-де-Жанейро вы приняли решение завершить свою карьеру гребца. Чем оно было вызвано, ведь 30 лет – это еще не старость в вашем виде спорта?

– Дело в том, что мою коронную дистанцию 200 метров исключили из олимпийской программы. А я привык делать качественно то, что могу делать сам. Поэтому о выступлении в составе команды (двойки или четверки. – Авт.) не задумывался. Однако остаться вне гребли, которой я посвятил большую часть своей жизни, даже не помышлял. Вот и принял участие в конкурсе на место главного тренера национальной сборной по гребле на байдарке и каноэ.

– Попытка удалась, вы снова оказались победителем. Как чувствуете себя в роли тренера?

– Я бы не хотел об этом сейчас говорить – это только начало. Пока идет притирка, понимание состояния дел. Вот пройдет год, и будет о чем поговорить.

– Костяк сборной останется прежним или вы уже присматриваете новые имена? Хотя бы на место Чебана…

– Заменить меня может только второй Чебан (улыбается), которого пока нет, и я его не вижу. Вопрос в том, будет ли новый олимпийский чемпион. Конечно, будет. Пока у нас в независимой Украине появилась золотая олимпийская медаль в гребле на каноэ, прошло очень много времени с момента последнего успеха украинца на Олимпиаде. Он был у Сергея Петренко в 1976 году в Монреале (в каноэ-двойке в паре с Александром Виноградовым – «золото» на 500 и 1000 метров. – Ред.). Поэтому будем работать, будем искать молодые таланты, и они непременно появятся. Ведь в программу Игр ввели новую дисциплину – женское каноэ.

– Но чтобы взрастить талант, требуются хорошие условия. А на сколько мне известно, в Херсоне, где воспитано немало выдающихся спортсменов, гребная база фактически уничтожена…

– К сожалению, не только херсонская – это касается любой базы. В принципе подобная ситуация в любом городе. На сегодняшний момент в Украине нет ни одной базы, которая могла бы принять соревнования мирового уровня. Это большой минус нашей стране, имеющей такие славные олимпийские традиции. Мы можем гордиться не одним десятком гребцов, которые завоевывали награды крупнейших международных состязаний. А сейчас не в состоянии принять ни одно из них. Хотя есть большое желание проводить их, чтобы поднять престиж страны. Они сыграли бы большую роль в развитии украинского гребного спорта, помогли бы влить в него свежую кровь.

– Для воспитания чемпионов необходимы не только базы, а и качественный инвентарь. Как обстоят дела с ним?

– Пока положение дел остается прежним. Будем работать над тем, чтобы приобретать новые лодки. Ведь жизнь не стоит на месте, появляются новые модели, совершенствуются материалы и технологии. Мы тоже хотим иметь эти новинки и будем стараться получить их. Пока министерство дает зеленый свет.

– В своей работе будете опираться на старые тренерские кадры или привлекать молодых?

– Естественно, буду опираться как на опытные кадры, так и на новые, внедряющие современные подходы к тренировочному процессу. Но прежде всего намерен продолжить работать с Вячеславом Михайловичем Сорокиным (личный тренер Юрия Чебана с 2001 года. – Авт.), который вложил в меня душу и сердце. Он на сегодняшний день лучший в Украине специалист по каноэ. Я понимаю, что у меня пока мало опыта, во многом я не дотягиваю до его уровня, но Вячеслав Михайлович для меня эталон в тренерской деятельности. И я постараюсь соответствовать ему.

– Успеха вам на новом поприще, чтобы уже на Олимпийских играх-2020 в Токио на флагштоке поднимался украинский флаг.

Справка «РГ»



Юрий Чебан родился 5 июля 1986 года в Одессе. Двукратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов (на дистанции 200 м).

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года (500 м).

Чемпион мира 2007 и 2014 годов (200 м).

Серебряный призер чемпионата мира 2006 (500 м), 2010 (эстафета 4х200 м), 2014 (эстафета 4х200 м).

Бронзовый призер чемпионата мира 2010 (200 м).

Неоднократный победитель и призер многих крупнейших международных соревнований.

Обладатель трех спортивных «оскаров» Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года».