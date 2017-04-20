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20.04.2017 «Многие люди неправильно опорожняют кишечник, и эти ошибки могут стать причиной обмороков, инсультов и целого ряда тяжелых заболеваний», – говорит терапевт Ирина ГОНЧАРУК. –ИРИНА Геннадиевна, из Житомирской области поступило письмо от Светланы Д.: «Тато лікував простатит, але після прийому ліків виникли запори. Сидів він, бідолашний, по півгодини в туалеті, тужився-тужився, а закінчилося це інсультом».

– Половина населения земного шара страдает от запоров. У пожилых людей из-за малоподвижного образа жизни и приема лекарств эта проблема встречается в пять раз чаще. Задержка каловых масс вызывает усиленную интоксикацию организма. Особенно вредно, когда запорами страдают люди с больной печенью, потому что именно этот орган очищает кровь от ядов. Как осложнения запоров могут возникнуть колит, воспаление сигмовидной и прямой кишки, энтерит, геморрой, трещины заднего прохода, рак прямой и толстой кишки…

– А какая связь между запором и инсультом?

– Если вы будете тужиться, сидя на унитазе, повысится внутригрудное давление. Из-за этого возникнут препятствия для оттока венозной крови от головного мозга. В результате возможен обморок и даже инсульт. У пожилых людей сосуды головного мозга, а также геморроидальные и пищеводные вены не такие эластичные и прочные, как в молодости, и если при дефекации тужиться, может произойти разрыв вены или сосуда головного мозга или пищевода, а такое кровотечение смертельно опасно. Крайне опасно тужиться при дефекации тем, кто перенес черепно-мозговую травму, инсульт, операцию на мозге и сосудах.

– Вы говорите, нельзя тужиться. А как без этого опорожниться?

– Посоветуйтесь с врачом. Он подскажет, как решить эту проблему. Из своего врачебного опыта знаю, что примерно треть людей, которые считают, будто у них запор и поэтому тужатся, делают это напрасно. Многие думают, что ходить «по-большому» надо каждый день, а если так не получается, значит, есть запор. В идеале нужно опорожнять кишечник хотя бы раз в сутки. В действительности таких «счастливчиков» лишь одна треть, нормальная дефекация – это когда кишечник опорожняется от трех раз в сутки до трех раз в неделю. Если вы укладываетесь в эти пределы, волноваться не стоит. Лучше всего кишечник опорожняется, когда люди делают это в лесу или в сельском туалете, сидя на корточках. Кстати, в Индии производят специальные унитазы, на которых опорожняться не так комфортно, как на европейских, зато физиологичнее и быстрее. Большую ошибку делают те, кто, проснувшись, долго лежит в постели: чтобы дефекация происходила регулярно, вставать нужно в одно и то же время. Минуту полежав, вставайте, умойтесь, энергично делайте зарядку. Можно выпить стакан теплого травяного чая, это ускорит дефекацию.

– Галина З. из Запорожья пишет: «У моего мужа запоры. По 4-5 дней не может сходить в туалет. И это все после того, как он заболел сахарным диабетом. Слабительные не помогают. Может, причина в том, что муж ест много мучного, не любит овощи?»

– И в этом тоже. Рафинированные продукты в большинстве случаев могут быть причиной запоров. В рационе должно быть много продуктов, содержащих клетчатку: фруктов и овощей, зерновых, бобовых. Многие заболевания (сахарный диабет, эмфизема легких, ожирение) сопровождаются запорами, и в этих случаях, не устранив главную причину, запор не вылечить. А на слабительное не очень полагайтесь. Эти препараты расслабляют организм, он теряет естественную способность избавляться от каловых масс. Да и небезопасны многие слабительные. Например, в США препараты, содержащие экстракт сенны, запрещены.

– Дмитрий О. из Чернигова пишет, что раньше никогда не страдал от запоров. «В ноябре прошлого года я упал и сломал ногу, – пишет наш читатель. – А когда из-за травмы стал мало двигаться, у меня появились трудности с дефекацией. Врач мне посоветовала ежедневно пить компот из чернослива и отвыкать от крепкого чая».

– Правильно. Крепкий чай, какао, черника, творог, рис, груши, сдоба, кондитерские изделия, животные жиры, картофель, кисели крепят, а слабительным действием обладают чернослив, морская капуста, свежий кефир и простокваша, все фрукты и овощи. Тем, у кого запоры, надо как можно больше двигаться.

– Светлана из Житомирской области, чье письмо мы рассматривали в начале беседы, пишет: «Недавно я прочитала, нібито буряковий сік допомагає при запорах. Як ви ставитесь до такої методики?»

– Положительно. Свекольный сок обладает мягким слабительным действием. Одна столовая ложка перед сном или утром после пробуждения может вызвать нормальную дефекацию. Противопоказания – больные почки. Но лучше не сок свеклы пить, а съесть свежеприготовленный салат из сырой свеклы, заправив его подсолнечным или оливковым маслом. Такой вариант лучше, потому что салат содержит полезную клетчатку, а в соке ее практически нет, и к тому же при лечении соками увеличивается нагрузка на поджелудочную железу.

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