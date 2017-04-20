20.04.2017

76-ЛЕТНИЙ Петр Андреевич любил мясо, особенно котлеты на пару и свиные отбивные. Наверно, из-за избытка белковой пищи в рационе у него развилась подагра. Сильно болели ноги, особенно по ночам. Где-то он вычитал, что при подагре полезно пить отвар из корней шиповника, чтобы соли выводить. А в парке возле дома Петра Андреевича рос красивый куст шиповника.

Поздно вечером, прихватив топорик и саперную лопатку, пенсионер пришел в парк, быстро срубил куст, выкопал корни. Приготовив отвар из корней, пил неделю. Стало легче.

Вываренный и бесполезный корень выбрасывать было жалко. И Петр Андреевич решил его продать. Пришел на базар, положил на прилавок корень и начал выкрикивать: «Корень шиповника! Выводит соли, помогает при подагре, артритах, переломах костей!». Подошла худенькая старушка, тихим голосом спросила: «А при больном желудке корень шиповника помогает? У сына гастрит обострился, ищу ему народное лекарство. Вылечит моего сына ваш корень?». – «Еще как! – убежденно заговорил новоявленный коммерсант. – Я сам лет 10 назад вылечил гастрит корнем шиповника. Заваривал его с вечера в термосе, целый день пил и через неделю забыл про гастрит!». Все это продавец выдумал на ходу, но чего не сделаешь ради бизнеса? Сторговались за 50 гривен. Старушка бережно завернула покупку в белую бумагу, поблагодарила Петра Андреевича. А он только ухмыльнулся.

По дороге домой на вырученные деньги купил две палки колбасы. Врачи запретили ему такую еду, но Андреевич оправдывал свой поступок такими мыслями: «Полезно, что в рот полезло. Сколько той жизни, чтобы отказывать себе во вкусной еде? Одним угробимся, другим – подлечимся».

Прошло несколько лет, и тот случай с вываренным корнем шиповника забылся. Такого рода неблаговидные поступки Петр Андреевич совершал часто, будучи человеком жадным, мелочным и непорядочным. У соседей в подъезде воровал коврики возле дверей, а в период выборов ходил по агитационным штабам разных партий, выпрашивал газеты, кепки, ручки и майки с символикой, обещая все это раздать возле метро. Все эти вещи он забирал себе, дарил знакомым или за копейки продавал на рынке, агитационные газеты использовал для хозяйственных нужд. На выборы вообще не ходил, говоря: «Все они бандиты! Не за кого голосовать».

…Неизлечимая болезнь свалила Петра Андреевича. Продал он автомобиль и доставшуюся от матери хату в селе. Вырученные деньги осели в карманах врачей и аптекарей, но ничего не помогло, болезнь доедала. И в тот страшный день, когда смерть зашла в его квартиру, Петр Андреевич вспомнил всю свою жизнь. А в самые последние минуты почему-то вспомнилась та худенькая старушка, которой он продал вываренный корень шиповника. «Нехорошо я сделал, – теряя последние силы, подумал мужчина. – Надо бы найти ту бабушку, извиниться»…

И это была его последняя мысль.