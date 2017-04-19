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Выпуск № 44 от 19 апреля 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. СУЖДЕНИЯ

19.04.2017

УКРАИНА

• Количество получателей субсидий в Украине до января 2018 года сократится примерно на треть – до пяти миллионов домохозяйств. Об этом за­явил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью DT.ua.

• Международный аэропорт Херсон запустил рейсы в столицу Укра­ины. В этом направлении самолеты будут осуществлять перелеты до 28 октября. Инициаторы нововведения считают, что этот рейс позволяет, в частности, бизнесменам с Херсонщины решить все важные вопросы в Киеве в течение одного дня.

• «Укрзалізниці» для перевозок не хватает около 100 локомотивов и приблизительно девять тысяч вагонов, сообщил в интервью газете «Магистраль» член правления компании, ответственный за производственный блок вопросов Иренеуш Василевски. Особенно остро стоит вопрос с тепловозами, подчеркнул он.

• Лидером по поставкам угля в Украину в этом году стала Россия. Из 413 тысяч тонн общего количества 221,6 тысячи тонн пришли на украинскую территорию из РФ, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Польша поставила 118,9 тысячи тонн горючего.

• Плохие дороги в Украине – это, по словам главы Укравтодора Славомира Новака, результат хронического недофинансирования. Он заявил в итервью «Пятому каналу»: «Надо откровенно сказать: без радикального увеличения финансирования на дороги ситуацию не исправим».

• Украина пересмотрит действующие антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония из РФ, которые были применены еще в мае 2008 года. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины. Решение принимают из-за остановки производства и отгрузки азотных удобрений украинскими предприятиями.

 


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