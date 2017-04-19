19.04.2017

Мир иной



В последнее время жители США и Великобритании все чаще обращаются к священникам, практикующим экзорцизм. Такую популярность необычных услуг сами служители церкви объясняют возросшим увлечением людей фантастическими фильмами типа «Гарри Поттера» и ему подобных.



БОРЬБА с сатаной в этих странах на подъеме, поэтому число священников, практикующих экзорцизм, за несколько лет увеличилось вчетверо. Спрос на них огромен, а специалистов, оказывается, катастрофически не хватает. Перед тем как приступить к настоящим чародействам, экзорцисты должны получить специальное образование в Ватикане, несколько лет практиковаться и только потом, в присутствии медиков и психологов, приступать к исполнению обрядов. У каждого свой уникальный стиль, но все они используют святой елей, Библию и крест.

Зачастую к священникам обращаются родственники людей, связанных с употреблением наркотиков, любовью к порнографии или тягой к языческим сектам.

Говорят, что существуют даже характерные признаки дьявольской атаки на человека: бесноватый огрызается на невинные реплики и замечания, кусается, царапается, дерется, заговаривает вдруг на неизвестных языках, выдает бурную негативную реакцию на святую воду.

Следует сказать, что впервые настоящее изгнание бесов американские власти разрешили транслировать по телевидению в 1991 году. В шоу «20/20» телезрители увидели больную девушку по имени Джина, крепко привязанную к стулу, которая время от времени впадала в неистовство, меняясь до неузнаваемости, рычала мужским басом с перекошенным до неузнаваемости лицом. Шестичасовые изнурительные усилия священников были напрасны. Исцелить Джину так и не удалось. Она получила временное облегчение, но вскоре ее снова вернули в психиатрическую клинику.

В Японии даже есть специальные священники-синтоисты, помогающие изгнать злых духов из четвероногих любого рода и любых пород. Храм для животных напоминает большую, богато украшенную будку. За 300 долларов священник проведет над животным обряд очищения и обновит карму.

Парапсихологи свидетельствуют, что одержимость сверхъестественным в современном обществе достигла катастрофических масштабов. По данным опроса, проведенного институтом Гэллапа, 55 процентов американцев верят в существование духа зла и 49 процентов верят, что человек может находиться под его властью. А статистика правительственной комиссии отдела профилактики заболеваний Министерства здравоохранения США действительно настораживает: каждый пятый взрослый американец в той или иной степени страдает психическим расстройством.

