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19.04.2017 Лига Европы Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы явных фаворитов пар не определили.

САМЫМ зрелищным получился матч «Сельты» с «Генком» (3:2), в котором было забито пять мячей (3:2). Однако галисийцам вряд ли стоит успокаиваться, ведь два гостевых гола бельгийцев дают им неплохой шанс на прохождение в следующий раунд.

Получше ситуация у «Аякса», обыгравшего «Шальке 04» с перевесом в два мяча (2:0). Дублем отметился Классен. Не случайно он и еще два его партнера вошли в сборную недели Лиги Европы. По два представителя в ней от «Сельты», «Андерлехта» и «Лиона».

Ничего не решено в паре «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед». На гол Мхитаряна в первом тайме хозяева смогли ответить только за пять минут до конца встречи (Дендокер) (1:1).

Но главным событием еврокубкового четверга стали события в Лионе. За 15 минут до начала встречи «Лиона» с «Бешикташем» более тысячи человек выбежали на поле. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

Кроме того, на стадионе возникла массовая драка, в которой фанаты обеих команд использовали различные подручные средства.

«Некоторые наши болельщики получили серьезные травмы. После того как турецкие фанаты начали бросать пиротехнику, у наших поклонников не было другого выбора, кроме как выбежать на поле. Иначе бы они оказались в ловушке. Болельщики, устроившие беспорядки, были очень хорошо организованны. Некоторые из них приехали на матч из Германии, хотя официально их не должно было здесь быть. Однако кто-то продал им билеты, – заявил президент «Лиона» Жан-Мишель Ола. – Я думал, что матч не состоится, и это стало бы катастрофой для «Лиона». Однако мы убедили наших болельщиков, что игру нужно провести. За это доброе дело мы были вознаграждены во втором тайме – 2:1 (первый остался за гостями 1:0. – Ред.). Возможно, таким образом судьба отдала нам должок. Мы показали, что являемся организованным клубом, в котором каждый знает, за что несет ответственность. Проведение ответного матча при пустых трибунах – единственное верное и справедливое решение в данной ситуации. Надеюсь, что УЕФА примет для этого все необходимые меры. Мы точно не повезем своих болельщиков в Стамбул, но постараемся организовать для них просмотр матча на улицах Лиона. Когда сегодня я увидел эту толпу, мне стало очень страшно. За 30 лет своей деятельности никогда не видел ничего подобного».

Действительно, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в связи с массовыми беспорядками в Лионе. Однако обвинения в использовании болельщиками пиротехники предъявлены обоим клубам.

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