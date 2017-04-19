19.04.2017

Память

Музей русской художницы, участницы объединения «Мир искусства» Зинаиды Серебряковой появился под Харьковом в селе Нескучное, где было родовое имение ее семьи.

Пенаты мирискусницы

МУЗЕЙ расположился в помещении бывшего сельского клуба. Его экспозиция сделана в виде гостиной художницы, где выставлены вещи эпохи Серебряковой и копии наиболее известных ее картин. Здесь же стенд, посвященный людям, с которыми художница общалась в разные периоды жизни, и лекторий. В музее есть комнаты для работы художников, участвующих в здешнем пленэре, уголок для отдыха посетителей.

Председатель Веселовского сельсовета Алексей Слабченко, на территории которого находится Нескучное, выразил надежду, что музей привлечет в бывшее родовое поместье семейства Лансере, из которого происходит Зинаида Серебрякова, художников и туристов, что вдохнет в село новую жизнь.

Нескучное, раскинувшееся на правом берегу реки Муром, находится в сорока километрах от Харькова. Это один из самых старых населенных пунктов Слобожанщины. Датой его основания считается 1750-й год.

В 70-х годах XIX века здесь приобрел имение известный русский скульптор-анималист Евгений Александрович Лансере. Его сын и дочь – Евгений Евгеньевич и Зинаида Евгеньевна – стали художниками, младший сын Николай Евгеньевич – архитектором.

После смерти мастера сюжетной пластической миниатюры, (он умер в 1886 году в возрасте 37 лет) его семейство переехало в Санкт-Петербург. Здесь будущая художница окончила гимназию, художественную школу. Каждое лето Зина приезжала в чудесные места харьковского захолустья. В мемуарах она вспоминала о дивной сельской природе, бескрайних полях и равнинах, колоритной внешности жителей Нескучного.

Долгие годы Серебрякова жила и работала в Петербурге и Москве. В 1924 году она решила уехать за границу, оставив двух детей и мать на попечение братьев, а двух других чад взяла с собой. Зинаиде Евгеньевне казалось, что разлучается с родиной на несколько месяцев, но оказалось – навсегда. Большую часть жизни художница провела в Париже, где умерла в 1967 году.

Очень многое связывало Серебрякову со Слобожанщиной. В Харькове она с матерью и малолетними детьми провела самые тяжелые времена – период гражданской войны. Дом в Нескучном был сожжен, большинство произведений погибло. Некоторое время Зинаида Евгеньевна работала в археологическом музее при Харьковском университете. В Нескучном и Харькове Серебрякова создала свои лучшие произведения: «Автопортрет», «Жатва», «Беление полотна», «Карточный домик», «На террасе в Харькове».

Дворик на Конторской

НЫНЕ на Харьковщине о семье Лансере-Серебряковой напоминает немногое. Сохранились монументальная роспись Евгения Лансере в одном из культурных учреждений Харькова, могила Евгения Александровича Лансере в Нескучном и мемориальная доска на месте бывшей родовой усадьбы.

Харьковские искусствоведы, краеведы и члены общества друзей Зинаиды Серебряковой стараются сохранить память о ней.

– Уже пять лет в Нескучном проводятся пленэры художников и фотографов, – рассказал краевед Михаил Красиков. – Созданные там полотна и снимки демонстрируются в художественных галереях и вузах областного центра. Сейчас в Харьковском художественном музее развернута выставка фотохудожника Владимира Оглоблина, снимающего места Слобожанщины, связанные с Зинаидой Серебряковой.

В Харькове таким местом является двухэтажный кирпичный дом старой постройки по улице Конторской, 25, где художница с семьей жила в 1918-20 годах. Его «вычислил» по ряду работ Серебряковой коллекционер картин Илья Лучковский. На доме установлены мемориальный баннер, а на боковой части – репродукция картины «На террасе в Харькове». Здесь проводятся литературные и музыкальные вечера, демонстрируются на большом экране репродукции картин художницы и фотографии семьи Лансере-Серебряковой.

Как считает Михаил Красиков, здесь можно было бы обустроить не только квартиру-музей, но и галерею, а также художественную студию имени Серебряковой. В реализации этой задумки общество друзей Зинаиды Серебряковой надеется на помощь местных властей и меценатов.

Харьков.