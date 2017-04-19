Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
Премьер-лига
В 25-м туре, похоже, приказала долго жить интрига борьбы за «серебро» чемпионата. Обыграв «Зарю» со счетом 1:0, Динамо оторвалось от основного конкурента на 14 очков.
ПОНАЧАЛУ игра складывалась с переменным успехом. Счет острым моментам открыла «Заря». Опанасенко оказался с глазу на глаз с вратарем киевлян Ковалем и… запустил мяч выше ворот. Зато потом луганчанам откровенно повезло: на 10-й минуте мяч после удара Морозюка попал в крестовину. А перед перерывом удар Сидорчука пришелся в штангу.
Правда, в промежутке между везениями Гармаш забил гол. И в дальнейшем особой остроты в матче не было, кроме одного момента. На исходе часа игры Соболь пробил из штрафной, и мяч попал в руку Гармашу. Этот момент вызвал много пересудов, причем мнения о правильности решения арбитра Жабченко, не назначившего пенальти, разделились.
Прокомментировал этот эпизод и главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб: «Я никогда не жаловался на судей, но когда вторую игру подряд в ворота соперника не назначают пенальти, это начинает переходить в постоянство. С «Александрией» Дердо не увидел чистый пенальти. Сегодня Жабченко пенальти тоже не увидел. Шел удар в створ ворот. Рука у игрока «Динамо» прижатой не была. Обидно. Столько сил отдали».
Впрочем, в дальнейшем Юрий Николаевич был объективен: «Я благодарен зрителям, пришедшим поддержать нас. Приятно играть при такой поддержке. Сегодня очень хотели победить, но проиграли 0:1. Были моменты и в первом, и во втором тайме. «Динамо» свой момент использовало, а мы нет. После этого матча стало понятно, что борьбу за второе место мы закончили. Будем сражаться за третье».
Что ж, разрыв ощутимый, и вряд ли «Динамо», вроде бы поймавшее свою игру, даст «Заре» себя обойти. Даже эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко, обычно не жалующий киевлян, отметил: «То, как выглядит «Динамо», удивляет даже болельщиков. Появилась скорость, выросла быстрота принятия решений и прессинг. Я рад за Реброва. Если будут так играть – может, и оставит его Игорь Михайлович (Суркис. – Ред.). Надеюсь, 21 апреля мы увидим такое же «Динамо».
Действительно, эту дату, когда грядет украинское «классико», можно считать моментом истины.
Замечу, что, готовясь к нему, «Шахтер» хорошо размялся на «Олимпике», уже дважды лишавшем его очков. Но три раза в одну воронку снаряд точно не попадает. И «горняки» уверенно деклассировали земляков. Так что, перефразируя известную поговорку, можно воскликнуть: «Интрига умерла. Да здравствует интрига!» Пусть уже не серебряная, а бронзовая, но тоже щекочущая нервы.
Еще одним знаковым моментом тура стал уход «Волыни» с последнего места. Хотя его вряд ли можно назвать спортивным – просто «Днепр» опустили ниже плинтуса. И вот тут мне что-то непонятно.
Днепрян наказали на 15 очков за невыплату денег игрокам и тренерам. Однако долги по зарплатам в «Волыни» достигли семи месяцев, и это рекордный срок для луцкого клуба за всю историю выступлений в Высшей лиге чемпионата Украины. Среди футболистов уже несколько раз поднимался вопрос о возможных ответных действиях, вплоть до бойкота матча Премьер-лиги.
Кроме долгов действующим футболистам, «Волынь» также остается должна и своим экс-игрокам – бразильцу Алессандро Селину, сербу Саше Стевичу и украинцу Александру Пищуру.
Так почему к луцкому клубу до сих пор не применили таких же санкций, как к «Днепру» и «Карпатам»? Правда, поговаривают, что долг Стевичу в скором времени может аукнуться лучанам снятием шести очков. Но чтобы аукнулось, кто-то хотя бы должен крикнуть. А пока все тихо.