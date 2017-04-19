19.04.2017

На житейских перекрестках

Эту фразу священник Виктор Кочмарь постоянно подтверждает личным примером



«Всегда хотел помогать людям»

ЖИВЕТ Виктор в селе Кубей Болградского района, где является настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. В декабре прошлого года он в седьмой раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу, пополнив свою коллекцию золотых медалей до 84. Седьмую медаль мирового уровня отец Виктор завоевал на открытом кубке Киева по пауэрлифтингу. На этих соревнованиях 46-летний Кочмарь выжал на бицепс 82,5 килограмма, побив свой прежний мировой рекорд.

– В 2011 году на чемпионате в Одессе я впервые установил мировой рекорд по подъему на бицепс, взяв 75 килограммов, – говорит отец Виктор. – В августе прошлого года, когда этот рекорд еще никем не был побит, на соревнованиях в Киеве я взял на бицепс 80 килограммов. В декабре смог улучшить этот результат на

2,5 килограмма.

Чтобы поддерживать форму, батюшка тренируется трижды в неделю по два часа, оборудовав одну комнату в доме под занятия пауэрлифтингом. Многие парни в селе стали его единомышленниками, обращаются за советом, приходят, чтобы лучше освоить премудрости того или иного приема.

Матушка Александра уже привы­кла к увлечению супруга и к наплыву прихожан в их дом. Они с мужем воспитывают двух сыновей. До принятия сана Кочмарь работал в милиции, откуда уволился в звании прапорщика и поступил в духовную семинарию. А со штангой начал заниматься еще в милиции.

– Я всегда хотел помогать людям, – отмечает отец Виктор. – Сначала делал это в милиции, сейчас – в церкви. Сложно сказать, почему стал священником – Господь в душу пришел, наверное. Раньше в храме нашего села было около десяти прихожан. Я прежде всего взялся за ремонт церкви, у меня появились добровольные помощники. И сегодня у нас все по-другому – люди потянулись к Богу.

Пост тренировкам не помеха

– МНОГИЕ верующие вслед за мной стали заниматься спортом, – продолжает собеседник. – Свою паству я учу не только Закону Божьему, но и здоровому образу жизни. И одно другому не мешает – наоборот, дополняет. Многие библейские персонажи и почитаемые святые были богатырями – Самсон, Илия Муромец Печерский, участники Куликовской битвы, монахи Пересвет и Ослябя. Как-то к нам в село пришли сектанты с проповедями. И сразу почему-то постучались ко мне. Я вежливо попросил их не смущать умы прихожан. Они посмотрели на меня и, не сказав ни слова, удалились.

Многие интересуются у батюшки, как же он в пост поддерживает мышечную массу. На такие вопросы Кочмарь отвечает: «Совсем не обязательно все время есть мясо. Есть специальное спортивное питание. Так что спорт посту не мешает». А еще отец Виктор считает, что без духовной составляющей были бы невозможны его рекорды и победы. Перед выходом на помост – обязательно молитва. Есть у него и нательный крест с мощами. На соревнованиях православные участники подходят к нему для благословения.

Осенью 2012 года, когда Кочмарь выезжал на чемпионат мира по пауэрлифтингу в Лас-Вегасе, журналисты спрашивали: не страшит ли его поездка в этот «нескучный» город. «Моя цель не гулять, а выступать на соревнованиях, – объяснял отец Виктор. – Даже в таких местах нужно побывать, чтобы побороться с искушением, как поборол его в свое время господь наш Иисус Христос». А Кочмарь не только поборол искушение, но и стал лучшим в самой тяжелой весовой категории свыше 125 килограммов и возрастной – старше 40 лет, установив мировой рекорд по жиму штанги из положения лежа, зафиксировав 220 килограммов.



Одесская область.