19.04.2017

Письма сообщают



Так определяет нынешнюю властную структуру Украины многолетний подписчик «Рабочей газеты», ветеран труда, в прошлом инженер-конструктор бывшего Киевского завода станков-автоматов Дмитрий Олефирович Воскобойник. Его мнение разделяют тысячи наших читателей.

В замкнутом круге

«МНЕ 84 года, – пишет Дмитрий Олефирович. – Читаю вас с 1972 года, который был знаменательным в моей жизни. Тогда за досрочное выполнение важного задания мне и группе моих коллег генеральный директор предприятия Александр Тарасенкевич и председатель профкома Владимир Пыхтин вручали ключи от квартир и каждому по годовой подписке на «Рабочую газету». С тех пор я с вашим изданием не расстаюсь.

И хотя вы не в состоянии практически помогать нуждающимся, но письма о наболевшем не выбрасываете в урну. Услышьте и мою исповедь о безобразном медицинском обслуживании.

Оговорюсь сразу: я допускаю, что есть хорошие, даже талантливые врачи, которым нужно платить по их профессиональному уровню. И мне больно читать и слушать, что такие специалисты вынуждены уезжать за границу, где их труд ценится высоко. Но ведь остаются нас лечить, простите за выражение, бездари и неучи.

В канун 2017 года меня сбил автомобиль, с места происшествия «скорая» доставила в поликлинику. Там рентген показал, что трещин нет, но ушибов на ногах и руках много. Районный травматолог оформил меня на недельное лечение в стационаре. Затем меня выписали для лечения амбулаторного. Две недели я посещал поликлинику, мне назначили массу таблеток, сделали десять сеансов уколов.

Но несмотря на это боль в суставах руки не проходила, а наоборот, на тыльной стороне ладони происходила какая-то реакция, из-за чего пальцы перестали сгибаться. Выслушав мои жалобы, травматолог сказал, что теперь мною должен заниматься невропатолог. Тот выписал три вида таблеток на 350 гривен и направил на электронейромиографию. В медицинском центре «Лікарська практика» за это исследование с меня взяли 550 гривен и «признаков поражения нервов верхних конечностей» не выявили.

«Теперь по моей части, – говорит невропатолог, – работы с вами нет. Отек руки – это дело хирурга». Пришел при поддержке дочери к хирургу. Человек в белом халате удивился: «С какой стати? Вас оформлял травматолог – вот к нему и обращайтесь». Стучимся к травматологу. Он спросил, делал ли я рентген шейного позвонка. Услышав мой отрицательный ответ, сказал: «Вот направление, спешите, пока у меня прием не закончился». Рентгенолог делает два снимка, врач вместе с травматологом их рассматривает и изрекает: «Все показания неврологического характера. Возвращайтесь к невропатологу». Круг замкнулся.

А тем временем боль в руке не утихает. Невропатолог предлагает попробовать в дневном стационаре принять десять капельниц. Поможет ли? Сколько можно экспериментировать на больном? Прошу, уважаемая редакция, напечатать мое письмо. Может, в Минздраве прочитают и сделают выводы».

Вашу просьбу, уважаемый Дмитрий Олефирович, выполняем. Что касается «выводов»…

Убийственный протез

В УНИСОН с «исповедью» звучит письмо из села Песчаное Кременчугского района Полтавской области. «По образованию я инженер-технолог, пищевик, – сообщает Любовь Сергеевна Жильченко. – Свыше 30 лет проработала на предприятии местпищепрома Кременчуга, из них двадцать лет – в макаронном цехе. В этом помещении была чрезмерная звуковая загрузка, а средств защиты не выдавали. Меня «подхватила» так называемая слуховая резь.

Довелось оперироваться в Киевском НИИ отоларингологии. Врачи поставили в левое ухо протез – искусственное стремечко. В цехе работать я уже не могла, так как было ощущение, что в голове установили громкоговоритель. Ездила в тот же НИИ на консультацию, врачи назначали курсы лечения, от которых не было эффекта. Точнее, эффект был, но отрицательный. Головокружение продолжалось.

Думала, что оно прекратится, если перейду работать в лабораторию. К сожалению, этого не случилось. Даже в тишине голова раскалывалась. Повышалось давление, я падала в обморок. Мне установили группу инвалидности и «ушли» на пенсию. С 2013 года приступы повторялись через день.

Оказывается, всему виной встроенный врачами в ухо протез. Он мгновенно реагирует на магнитные бури, далекие землетрясения, запуски ракет, сильные ветры. Эти факторы отрицательно влияют на вестибулярный аппарат и на многое другое.

И такое: из Львова навезли в села Кременчугского района, в том числе и в наше Песчаное, свой мусор, на испарения которого мгновенно реагирует мой губительный протез. Уважаемая редакция! Адресуйте, пожалуйста, мое письмо Кабинету министров. Пусть принимают меры, а не пустословят».

«Без извилин в мозгах»

С ТАКИМ заголовком в «Рабочую газету» пришло еще одно письмо из Киева. «Меня очень тревожит, – огорчается наша подписчица Людмила Васильевна Посохова, – ужасное положение, в каком пребывает Украина, имея статус независимой державы: растерянная, растерзанная и совершенно беспомощная… Куда ни кинь – кругом развал. Еще и войну у себя спровоцировали под наивным названием АТО. Люди гибнут, страдает вся страна.

А все наши беды потому, что не умеем с умом страной управлять; что 25 лет живем без руля и ветрил. Нет стратегии развития государства и даже программы ни на перспективу, ни на ближайшие годы; экономика страны в глубоком пике; законы не работают; тарифами народ задавили, равняясь на европейские и мировые, при копеечных зарплатах и пенсиях по сравнению с мировыми. Народ вымирает от недоедания и болезней – плохо питается и нет возможности лечиться; надежда страны – грамотная молодежь и кадровые высокопрофессиональные специалисты массово уезжают от безысходности – Украине специалисты не нужны.

Наши беды, по заявлению «національно свідомих», оттого, что не на том языке говорим! 25 лет Украина бьется в истерике из-за языковой проблемы, ищет черную кошку в темной комнате. А кошки там вообще нет! У нас дом горит, а мы занимаемся перестановкой мебели – кадры тасуем, своих пристраиваем, Конституцию под них подлаживаем… Кто назовет нас умными? От властей одни только обещания.

Украина испокон веков была двуязычной: украинский и русский языки уживались рядом, как близнецы-братья, исключая период владычества польской шляхты на значительной части территории нынешней Украины. А сегодня власть ополчилась против русского языка, требуя употребления исключительно «державної мови», то есть украинского языка. Забыв, что против такой линии выступали Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко.

Русский язык в Украине обрел статус «іноземної мови». И это при том, что русским владеет практически почти все население Украины, в том числе и «національно свідомі», а большая часть населения требовала от властей придать русскому языку статус второго государственного. Многие украинцы – сотни тысяч – при статистическом опросе населения в 90-х годах на вопрос «Какой язык считаете родным?» писали: украинский и русский. Так написала и я.

Эх, правители непутевые… Брать бы вам пример с Европы, куда вы так стремитесь: многие европейские страны многонациональные, а потому многоязычные. У них по 2-4 государственных языка узаконено, и ничего – живут, здравствуют и процветают, славны своими делами.

Я бы очень хотела, чтобы эти два языка – украинский и русский – звучали рядом и в унисон, как музыка и, если хотите, как Божья благодать. Увы, дремучим неучам такого не понять».

Комментарии излишни.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.