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19.04.2017 Це вас цікавить «Чи буде мені зараховано до страхового стажу період навчання з 1985-го по 1987 рік у дворічній школі танців при будинку культури м. Чигирина?»

Олена ПЕТРЕНКО. Чернігів.



ШАНОВНА Олено Василівно! Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися у стаж роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до стажу роботи зараховується також час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

На підставі Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Статтею 53 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що студент (слухач) – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається з метою здобуття певних освітньо-кваліфікаційного рівнів. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.1993 р. № 173, студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присво­юється освітній рівень (кваліфікація) та видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Зважаючи на вищевикладене, для зарахування до страхового стажу періоду навчання у дворічній школі при будинку культури немає підстав, оскільки особа там не здобуває певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Світлана ГЛУЩЕНКО,

заступник начальника Головного управління

Пенсійного фонду України в місті Києві.

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