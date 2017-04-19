19.04.2017

Невероятно, но факт

Народные предания о бесах находят в наше время совершенно неожиданные объяснения. Вот одно из них и вовсе не мистическое. Дело в том, что некоторым нашим современникам пришлось столкнуться с реальными «чертями», испытав на себе их силу и коварство…

Удар по затылку

ОДНАЖДЫ вечером 72-летний Иван Трофимович М., который подрабатывал мойщиком окон, возвращался после работы домой, неся в обеих руках тяжелые пакеты с продуктами. Дорога шла мимо старого кладбища. Вдруг Иван Трофимович услышал сзади чье-то хриплое дыхание. Обернуться не успел – сильный удар по затылку свалил мужчину с ног. Когда он пришел в себя, то увидел, как у поворота дороги мелькнули черные тени. Это были два черта с маленькими рожками на голове, и они уносили его пакеты с продуктами!

Дома мужчина все рассказал жене. Она посоветовала помалкивать о происшествии.

Битва за погреб

ОДИНОКО жила в частном доме 78-летняя Мария Павловна Р. Продукты она хранила в погребе, закрывая его на большой массивный навесной замок. Однажды после полуночи женщина проснулась от шума. Отодвинула занавеску, выглянула из окна и чуть не лишилась дара речи! Большой лохматый черт, стоя на задних лапах, камнем пытался сбить замок с ее погреба. Рядом с ним стоял на четырех лапах чертенок. Перекрестившись на икону и призвав на помощь Божью матерь, пенсионерка схватила кочергу и в ночной сорочке бросилась защищать свои продовольственные запасы.

«Изыди, сатана!» – закричала она, выскочив на крыльцо. Чертенок испугался и ловко вскочил на старую яблоню. Но большой черт, заревев и сверкая клыками, бросился к женщине. Она едва успела заскочить в дом и закрыть изнутри дверь…

Нападение на нардепа

ПОДОБНЫХ случаев с августа 2016 по февраль 2017 года произошло около двух десятков. Народная молва передавала их из уст в уста, добавляя от себя подробности. Мало кто верил, большинство говорило: «Чепуха! Журналисты придумали, чтобы газеты покупали». Вряд ли бы мы узнали истину, если б однажды вечером нападению «бесов» не подвергся народный депутат Т. Он ехал в «джипе» с водителем и помощницей. Вдруг тяжелый камень сверху обрушился на кабину. Водитель затормозил, в это мгновение другой камень, поменьше, ударил в боковое стекло, осколки ранили людей. Водитель, выхватив пистолет, выскочил из машины. На круче, над дорогой, он заметил двух лохматых животных, напоминающих чертей. Животные швыряли камни в проезжающие внизу автомобили. Прицелившись, водитель открыл огонь по животным. Они скрылись за деревьями.

У депутата осколками стекла было изуродовано лицо. Разъяренный нардеп обратился в детективное агентство, требуя найти виновников нападения.

Забавы олигархов

ЧЕРЕЗ месяц частные сыщики все выяснили. …Капризная дочка одного олигарха решила стать зоологом и попросила отца: «Папа, купи мне крокодильчика, медвежонка и пару обезьянок!» Отец распорядился, вскоре в «хатынке» за высоким забором появился маленький зоопарк. Но дочка передумала учиться на зо­олога, решила стать фотомоделью, и зоопарк захирел, животных почти не кормили, они один за другим умирали от голода, болезней и тоски. Наиболее живучими оказалась пара обезьян павианов, самец и самка, которых хозяева прозвали Бони и Клайд. Их почти не кормили, и однажды павианы, неожиданно напав на сторожа, вырвались из клетки и убежали. Поселились на кладбище, где на могилах можно найти что-то съестное. Однажды ночью произошла стычка с конкурентами, тремя бомжами, которые кормились с кладбищ, а также промышляли кражей искусственных цветов и оградок. Павианы, неожиданно напав на людей, так их избили и исцарапали, что бомжи навсегда забыли дорогу на кладбище, а один бездомный от страха онемел. Озлобленные обезьяны несколько месяцев грабили одиноких прохожих и воровали еду в частных домах. Но по приказу оскорбленного нардепа сыщики выследили павианов и застрелили…

Безответственность богачей

«НЕКОТОРЫЕ богатые люди ради забавы создают в частных домах мини-зоопарки, – комментирует ситуацию ветеринар Александр Черненко. – Государственная экологическая инспекция не имеет возможности проверить такие зоопарки, и животные, содержащиеся там, нередко страдают от неправильного ухода. А если животному удастся сбежать, то оно может представлять опасность для окружающих. Что касается павианов, то это, пожалуй, самые агрессивные из всех обезьян. В случае опасности они не убегают, а нападают на врага. Были случаи, когда павианы убивали леопардов, разрывали на части людей. В ЮАР долго наводила на людей ужас банда павиана Фреда, агрессивные обезьяны портили автомобили, избивали туристов, воровали продукты из магазинов. Не исключено, что украинские предания о чертях и бесах имеют не мистическое, а реалистическое объяснение. Возможно, паны ради забавы приво­зили из-за границы обезьян в клетках. Сбежавшие животные, одичав, становились агрессивными, нападали по ночам на людей. В темноте обезьяна похожа на беса. Так и рождались предания о проделках чертей»…

