Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Нет большей беды, чем плохие соседи

19.04.2017 Советы юриста Не у всех читателей «РГ» отношения с соседями складываются бесконфликтно. Письма на эту тему комментирует юрист Надежда САК.



«В квартире напротив недавно поселилась семья: муж, жена, их сын-школьник. Я убеждена, что с соседями нужно жить дружно, но с этой семьей хорошие отношения, увы, не получаются. Они курят на лестничной площадке, окурки и спички часто швыряют на ступеньки. Возле их дверей вечно валяется разный хлам. В нашем подъезде сейчас убирают сами жильцы на добровольной основе. Я раз в неделю мою лестничную площадку возле своих дверей. Из квартиры напротив никогда не убирают. Однажды я предложила соседке убирать возле их дверей хотя бы раз в неделю, а то ведь лестничная площадка превратится в свинарник. «Я убираю у себя в квартире, и мне этого достаточно, – сухо ответила соседка. – Я работаю с утра до вечера, лишнего времени у меня нет. А вы пенсионерка, не знаете, чем себя занять. Вот и мойте лестничную площадку, если вам делать нечего». Могу ли я найти законную управу на соседей?»

Галина Тарасовна.

Киев.



«УВАЖАЕМАЯ Галина Тарасовна! Закон полностью на вашей стороне. В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса, жильцы многоквартирного дома должны содержать в чистоте общее имущество. Правила пользования жилыми помещениями предусматривают, что живущие в многоквартирных домах обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы. Если ваши соседи эти нормы нарушают, можете пожаловаться в жилищно-эксплуатационную организацию по месту проживания или участковому. Но это все же крайняя мера. Лучше уладить вопрос по-хорошему, объяснив соседям, что их стиль жизни мешает вам жить комфортно».



«Сусідка, що мешкає зверху, тримає у квартирі двох собак і трьох кішок. А в мене алергія на собачу шерсть. Через сусідку та її «четвероногих друзів» я не можу вийти на балкон, бо навіть там відчуваю сморід від тварин. Влітку сусідка тримає собак на балконі, вночі вони виють. Я неодноразово зверталась до неї з проханням забрати собак до кімнати, а у відповідь чула: «Животные никого не кусают. Собакам в комнатах жарко, вот я их и выпускаю на балкон, где прохладней». Чи маю я законне право змусити сусідку не тримати так багато тварин? Як мені здається, хай або одного кота тримає, або одного собаку».

Світлана Львівна.

Житомир.



«УВАЖАЕМАЯ Светлана Львовна! Закон не ограничивает количество собак или кошек, которых человек может содержать в отдельной квартире. Ограничения касаются только коммунальных квартир, где вопрос о домашних питомцах нужно согласовывать с другими жильцами. А вот содержать домашних животных на балконах, лоджиях и чердаках запрещено. Владельцы домашних животных должны следить, чтобы их любимец не нарушал санитарно-гигиенические нормы в местах общего пользования».



«Соседи установили новые металлические двери, которые перекрывают вход в мою квартиру. Когда они заходят или выходят, я выйти не могу. А если пожар случится или стихийное бедствие? Со мной вопрос о замене своей двери соседи не согласовали, а теперь такая проблема возникла. Имею ли я законное право потребовать, чтобы соседи иначе установили дверь?»

Иван Сергеевич.

Херсонская область.



«УВАЖАЕМЫЙ Иван Сергеевич! Закон на вашей стороне. Ваши соседи не имели права устанавливать дверь, которая перекрывает вход в вашу квартиру. По сути они совершили перепланирование места общего пользования, а для этого необходимо получить добро от жилищно-эксплуатационной организации, которое вряд ли они получили. Также необходимо разрешение пожарной инспекции, потому что при изменении направления открывания входных дверей ухудшились условия для эвакуации из соседней квартиры. Пожаловаться на соседей вы можете в жилищную инспекцию, участковому инспектору, а также в пожарную инспекцию».

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