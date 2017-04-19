19.04.2017

Вернисажи

В канун Светлого Христова Воскресения, в чистый четверг, в «Мистецькому арсеналі» открылся масштабный проект «Чистое искусство». Это искусство создали самоучки, которые не могли без рисования. Ни техника, ни материалы, ни коммерческие мотивы не были определяющими в их работе. Ими руководило только искреннее желание творить.



«Впасть, как в ересь, в неслыханную простоту»

ПРОЕКТ устроен как диалог, как наблюдение за взаимодействием классической традиции и народной картины, именуемой искусствоведами наивной живописью. Посетители смогут увидеть работы Марии Примаченко, Полины Райко, Александра и Евгения Лещенко (отца и сына), Николая Пимоненко, Арсена Савадова, Александра Ройтбурда и многих других.

Наивное искусство всегда существовало в художественной практике различных стран и культур. Долгое время доминировало мнение о некоей его второстепенности, подразумевавшее знак равенства между наивом и примитивностью, безыскусностью. При этом часто упускалось из виду, что многие представители «серьезной» живописи в поисках новых изобразительных форм обращались к непосредственности и простодушию наива.

Лучшим представителям на­ивной живописи удавалось, как говорил поэт, «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту», прийти к чистым от рождения нотам, вызывая восхищение академистов и желание в чем-то на них равняться.

Процесс взаимообогащения самоучек и профессионалов показан на вернисаже очень наглядно. Мы наблюдаем перетекание классики в наив и, наоборот, процесс их вза­имообогащения.

Характерные особенности народной школы проявляются в игре копий и оригиналов. Копирование наиболее активно распространилось на переломе ХIХ-ХХ столетий. Это чаще всего было повторение сюжетов картин известных мастеров, близких народному восприятию. При этом народный элемент, в наивной при всей кажущейся безы­скусности, словно укрупняется, становится боле зримым и впечатляющим.

О «наглости» примитивистов

ОДИН из кураторов выставки Петр Гончар убежден даже, что во многих случаях копии по многим параметрам превосходят оригинал, развивают идею своего оригинала.

«Ценность наива в том, что он не ограничен рамками самовыражения и конъюнктуры, – говорит Петр Гончар. – Академическое искусство – это школа, которая требует соблюдения неких правил. Это нужно так, это – так и т. д. В наиве этих ограничений нет. Художник творит, как хочет, и выходит порой к таким пределам, которые недоступны профессионалу, зашоренному рамками. Эта, скажем так, «наглость» расширяет формальное видение мира. Их взгляд передается нам и расширяет наше зрение.

Посмотрите на «Мону Лизу» (один из экспонатов-копий. – Авт.) народного разлива. Ведь на самом деле это шедевр. У Леонардо об одном разговор, в копии – совсем о другом. Причина в том, что авторы наива, как это не странно звучит, не понимают, что делают. Они за гранью сознания. Но в этом искусстве, созданном на подсознании, огромная душа. Художник- профессионал часто с кем-то воюет, утверждает себя, народному художнику не нужно с кем-то воевать. Ему просто дай выразить себя. Нечто подобное мы наблюдаем в фольклоре, словесном народном творчестве. Никогда до этого высокого примитива профессионалу не подняться».

Гостья выставки, действующая народная художница Анна Готвянская, пожилая женщина в «хустке», перепевшая, в частности, сюжеты Николая Пимоненко, немногословна. На вопросы журналистов, что движет ею в творчестве, отвечает односложно. Суть ответов заключена в одной фразе: «Я так вижу и чувствую».

Уроки наива

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что сегодня настало время учебы и заимствований профессионалов у народников. Этот процесс наглядно наблюдается в диалогах Арсена Савадова и Марии Примаченко, Александра Ройтбурда и Георгия Малявина, Олега Грищенко и Гната Тарасюка.

Арсен Савадов использовал образы Примаченко в своем масштабном полотне «Страна Шу». Позаимствовал для нее маленькие цветы художницы, сделал их гигантскими и посадил среди них свои модели.

«Это ее мир, – говорит художник и добавляет, – Мария Примаченко – звезда наивного искусства. А, возможно, другого и нет».

Жанры, представленные на вернисаже, разнообразны. Здесь и портрет, и пейзаж с неизменными лебедями, и жанровые сцены, и натюрморт, и декоративные полотна. Все они интересны. И самая большая загадка в том, что эти картины, авторы которых не имели понятия ни о перспективе, ни о композиции, ни о психологизме, ни о колористике, сумели создать нечто удивительное в рамках своей подсознательной народной эстетики и приблизить свои творения к тому, что именуется высоким искусством.



Фото автора.