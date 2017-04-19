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19.04.2017 Вести из регионов Специалисты трамвайного депо коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» начали собирать первый запорожский трамвай. Тем самым положено начало реализации программы «Запорожский трамвай», которую инициировал городской голова Владимир Буряк и единогласно утвердили депутаты горсовета.



ПЕРВЫЙ трамвай должен выйти на маршрут уже в мае текущего года. Всего в этом году предприятие планирует собрать четыре новых вагона. Этот вопрос обсуждался в ходе выездного совещания, которое провел на базе КП «Запорожэлектотранс» городской голова.

– Один трамвайный кузов у нас уже есть, начата сборка первого трамвая, – отметил мэр города. – Второй кузов практически готов к отгрузке в Запорожье. Уверен, что уже в мае первый трамвай, собранный в нашем городе, выйдет на маршрут.

Напомним, в прошлом году, изучив возможности производственной базы КП «Запорожэлектротранс», городской голова Владимир Буряк убедился в том, что у предприятия есть необходимое оборудование и специалисты для выполнения капитальных ремонтов трамваев как для Запорожья, так и для других городов. При этом сразу возникла идея организовать на базе предприятия сборку новых трамваев, закупая комплектующие. Необходимые суммы средств предусмотрены бюджетом города на нынешний 2017 год. Проведены торги на закупку четырех трамвайных кузовов. Определен победитель. Им стало Калушское предприятие Ивано-Франковской области, которое собирает кузова по чешской технологии. Стоимость одного трамвайного кузова немногим более четырех миллионов гривен. После его укомплектования соответствующим оборудованием стоимость составит порядка шести миллионов, в то время как новый отечественный трамвай стоит около 18 миллионов гривен. В первом запорожском трамвае устанавливается современная импульсная система управления, новый вагон будет не только современным, но и комфортным.

В дальнейшем в Запорожье также могут проводить сборку и капитальный ремонт трамваев для других городов Украины. Такие переговоры уже ведутся. По словам генерального директора КП «Запорожэлектротранс» Юрия Папача, первые результаты уже есть. В частности, предприятие выполнило сборку тележек трамваев для Днепра, Николаева, заработав собственными силами полтора миллиона гривен.

– Производственные мощности «Запорожэлектротранса» сегодня позволяют в год выполнять капитальный ремонт двенадцати трамваев, собирать четыре новых трамвая из закупленных комплектующих, – отметил Юрий Папач. – Также КП «Запорожэлектротранс» может выполнять и капитальный ремонт троллейбусов. В конце мая планируется презентация двух капитально отремонтированных троллейбусов, такую задачу поставил нам городской голова.

Мэр обратил внимание руководства «Запорожэлектротранса» на состояние помещений, в которых ведется сборка нового трамвая, потребовал привести их в порядок. Реализация намеченного позволит КП создать дополнительные рабочие места. У предприятия появится новый источник дохода. Еще один важный момент: городской бюджет сэкономит средства налогоплательщиков при обновлении подвижного состава электротранспорта. Важно также, что трамвай запорожского производства будет частично низкопольным, то есть приспособленным для перевозки людей с ограниченными возможностями. Новый транспорт планируется оформить в том же стиле, что и остальной подвижной состав «Запорожэлектротранса» (автобусы, троллейбусы), приобретенный в прошлом году. Отметим, до последнего Запорожье.

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