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19.04.2017 что день грядущий?.. Пока мы с вами привыкаем к новым фамилиям в американской АДминистрации (характерное название, происходящее от корня «ад»), ее представители спешат блеснуть абсолютным безрассудством и откровенным авантюризмом.





ВСЕГО один крошечный штрих. На пасхальной церемонии «катания яиц»(?) в Вашингтоне мальчик попросил у Трампа оставить автограф на своей кепке. Президент США поставил на ней свою подпись и бросил в толпу, вызвав слезы у ребенка… Как принято считать, и в капле воды отражаются все свойства океана.

Тем временем еще одно из первых лиц Белого дома с очень мелочной фамилией – вице-президент США Майк Пенс – прибыл на американскую авиабазу в Южной Корее на границе с КНДР. «В 9.30 (по местному времени) 17 апреля вертолет вице-президента Пенса вышел из мрачного неба… (и приземлился) в Южной Корее – у ворот в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей на базе «Кэмп Бонифас», – сообщил Белый дом.

В ходе посещения демилитаризованной зоны Пенс заявил, что «стратегическому терпению» США в отношении КНДР «пришел конец»(!). Оказывается, существует и такая разновидность терпения. Не мешало бы в таком далеко не подростковом возрасте обзавестись и глобальным терпением.

Осмотрев в бинокль прилегающую территорию Северной Кореи, Пенс провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Аном. Обсуждались меры по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

Незадолго до этого в этой стране состоялась очередная в цепи охвативших мир цветных революций бе­зупречно осуществленная, по ставшим уже классическими лекалам американского искусства проведения государственных переворотов в собственных интересах. Экс-президент Южной Кореи вследствие традиционных коррупционных скандалов была отстранена от власти. Досрочные выборы назначены на 9 мая.

После переговоров временно исполняющий обязанности президента заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших «провокаций». Это высказывание Хвана опубликовало информационное агентство «Ренхап». По его данным, премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

СМИ разных стран с подачи того же агентства «Ренхап» (по уточненным данным оно называется все же «Енхап») со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее распространили информацию о том, что «США на следующей неделе направляют три авианосца к берегам Кореи. В апреле в Японском море будут находиться Ronald Reagan (CVN 76) и Nimitz (CVN 68). При этом прибытие авианосца Carl Vinson с группой других кораблей США к берегам Кореи уже ранее состоялось».

Аналитическое агентство Stratfor, которое считается «частным ЦРУ», среди множества информации, которую оно исследует, указывает точное местонахождение крупных американских сил ВМФ, включая и авианосцы. Из одной из последних сводок видно, что еще в конце минувшей недели «Нимиц» только выходил из своего порта на Западном побережье США, готовясь к учениям, а «Рейган» стоит в японской Йокосуке. «Карл Винсон» верно указан – у берегов Северной Кореи. Следует учитывать, что путь до Кореи через Тихий океан отнюдь неблизкий, идти от США до цели больше недели. Обслуживание такой махины, как авианосец, обходится в 6,5 миллиона долларов в день.

Еще одно агентство, Associated Press, со ссылкой на японские источники утверждает, что РФ и КНР отправили разведывательные суда для слежки за американским авианосцем «Карл Винсон» у Корейского полуострова. По утверждению AP, Китай и Россия якобы стремятся отследить маневры США. Кроме того, отправка неназванных разведывательных кораблей представляется в западных СМИ «предупредительным сигналом» в адрес Вашингтона. В Южно-Корейском море кого-то поджидает «убийца авианосцев» российский крейсер «Варяг».

На Корейском полуострове в любой момент может начаться ядерная война, в свою очередь заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен, резко осудивший США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, пре­дупредив об их последствиях для мира. Северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов «принять контрмеры» против любых агрессивных действий США.



ЗА всей этой дипломатической перепалкой скрывается призрак событий, имеющих совершенно непоправимые последствия.

Несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин призвал президента Трампа к «мирному разрешению корейских вопросов», Северная Корея полным ходом ведет перегруппировку войск и военной техники на наступательные позиции, в том числе по всей стране выезжают на огневые позиции тяжелые тягачи с ядерным оружием.

По сообщению информационного агентства NHK в Японии, «тяжелые тягачи перевозят стратегические активы» по всей Северной Корее. Термин «стратегические активы» означает ядерные ракеты.

Как считают военные аналитики агентства «Super­Station95», Северная Корея собирается сделать «первый удар», потому что это единственный вариант, который у них есть.

Население Южной Кореи, похоже, поняло всю серьезность происходящих за последние дни событий. Наблюдается «безумный рывок», когда жители Сеула пытаются покинуть столицу Южной Кореи. Напомним, что Сеул находится буквально на границе с Северной Кореей.

Получив оценки развития нынешней ситуации от своих контактеров в Пентагоне, в Государственном департаменте и Интеллектуальном сообществе, эксперты того же «SuperStation95» сделали свои выводы. С их точки зрения, динамика прежней геополитики администрации США заключалась в том, что «мы действительно не хотим войны, поэтому, пожалуйста, давайте поговорим, но все военные варианты не учитываются».

Для АДминистрации Трампа присуща иная динамика геополитики: «Мы собираемся разбить вас на куски, но если вы хотите мирно уладить это, делайте это на наших условиях, и вам лучше сделать это быстро или мы разобьем вас на куски, и, если вы не уверены, – МЫ ИДЕМ, ЧТОБЫ ПОРВАТЬ ВАС НА ЧАСТИ».



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