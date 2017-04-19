19.04.2017

Ситуация



Не допустить полного разрушения Северодонецкого объединения «Азот» – с такой просьбой коллектив флагмана химической промышленности обратился к руководству Украины. Его призыв поддержала сессия Северодонецкого горсовета. Депутаты считают, что государство должно помочь в решении проблем градообразующего предприятия нынешнего административного центра Луганской области.

Выставляют за ворота

СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ объединение «Азот» еще недавно «дышало», выпуская аммиачную селитру – один вид продукции из десятка наименований. Но на прошлой неделе крупнейший отечественный производитель минеральных удобрений остановился. Для поддержания безопасности неработающих химических цехов дежурные бригады круглосуточно обеспечивают техническое обслуживание оборудования и технологических коммуникаций. Остальные работники переведены на простой с оплатой двух третей тарифной ставки. Хотя начисление зарплаты и продолжится, химики вряд ли получат деньги в скором будущем. Им еще не выдано жалованье за февраль и март.

Администрация частного акционерного общества «Северодонецкое объединение «Азот» намерена резко сократить численность производственного персонала. Предупреждение об увольнении уже получили более 1,7 тысячи сотрудников предприятия.

– Расчеты по инициативе работодателя случались у нас и ранее, но они не были такими массовыми, как планируемое ныне сокращение, – отметил председатель профкома «Азота» Валерий Черныш. – В Северодонецке, население которого за счет вынужденных переселенцев увеличилось в последнее время на десятки тысяч, новые лишние руки не найдут себе работу. Возросший отряд незанятых людей еще больше усилит социальную напряженность в городе.

Валерий Сергеевич сообщил, что профсоюз не дал согласия на увольнение ни одного работника «Азота». Но многие люди, попадающие под сокращение, сами ищут другую работу. Как считает проф­союзный лидер, если квалифицированные специалисты уйдут с предприятия, то возникнут проблемы при возобновлении деятельности объединения, на которое все-таки надеются химики.

«Азот» просит помощи

В ПОСЛЕДНИЕ годы отечественная химическая отрасль, не имея в достаточном количестве основного сырья, сокращает объемы производства. В 2015 году она уменьшила выпуск продукции (по сравнению с предшествующим годом) почти 15 процентов. По итогам прошлого года этот показатель опустился еще на 40 процентов. Этот кризис усугубляется. Уже остановились пять из шести украинских химзаводов.

В Северодонецке считают, что наладить дела на неработающем «Азоте» можно быстро, если государство поможет решить проблемы завода. Химической отрасли нужна приемлемая цена природного газа, который она использует в производстве как сырье. Не обойтись отечественному производителю и без поддержки правительства в виде установления заградительной пошлины на ввоз в Украину минеральных удобрений. Ждет коллектив «Азота» и возоб­новления поставок через единые энергетические сети страны на подконтрольную Украине территорию Луганской области электроэнергии, которой недостаточно для стабильной работы химического предприятия.

Простой «Азота» не только лишил куска хлеба работников этого объединения. Он отрицательно сказывается и на других жителях Луганщины, ведь недействующее предприятие не наполняет местные бюджеты и социальные фонды региона. От работы этого завода зависит еще и инженерная инфраструктура Северодонецка. Так, городское водоканализационное хозяйство направляет стоки на сооружения «Азота» для их биохимической очистки. Сбои в переработке нечистот сразу отразятся на экологии 150-тысячного нынешнего административного центра Луганской области.

Вот поэтому представительский орган Северодонецка поддержал обращение пятитысячного трудового коллектива «Азота» к руководству страны с просьбой помочь в решении проблем крупнейшего в Украине производителя минеральных удобрений.



Северодонецк.