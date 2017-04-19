Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / «Запорожкокс»: капремонт батарей успешно продолжается

19.04.2017 Вести из регионов ЧАО «Запорожкокс» завершил первый этап реконструкции коксовых батарей № 5-6, в рамках которого выполнил капитальный ремонт одиннадцати камер коксования батареи № 6. Проект с общим бюджетом 250 миллионов гривен планируется выполнить поэтапно в условиях действующего производства в течение пяти лет.



ПОЭТАПНЫЙ вывод в ремонт камер коксования позволяет не останавливать полностью коксовую батарею, а продолжать ее эксплуатацию, частично сократив производство. Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках первого этапа капитального ремонта выполнена большая часть работ, стоимость которых составила

9,1 миллиона гривен.

«Капитальный ремонт коксовых батарей позволит продлить срок эксплуатации теплотехнических агрегатов более чем на 15 лет. Ремонт оборудования коксового цеха также повысит производительность коксовых батарей и снизит вероятность неорганизованных выбросов в атмосферу», – отметил генеральный директор ЧАО «Запорожкокс» Виталий Литовка.

Третьего апреля стартовал второй этап реконструкции с бюджетом 68,8 миллиона гривен. Он будет включать в себя капитальный ремонт 26 камер коксования коксовых батарей № 5-6. Остальные камеры коксования этих батарей будут восстановлены на следующих этапах ремонта до 2023 года.

ЧАО «Запорожкокс» – один из крупнейших производителей кокса для металлургии и один из крупнейших экспортеров химической продукции в Украине. Завод был введен в эксплуатацию в 1934 году. Сегодня предприятие имеет полный технологический цикл переработки коксохимических продуктов и производит около 10 процентов всего выпускаемого в Украине кокса. Основная продукция – доменный кокс, коксовый орешек, коксовая мелочь, сульфат аммония, сера газовая и коллоидная, пластификаторы бетона, масло антраценовое, дегти для дорожного строительства, топливо котельное. Предприятие экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира.



Запорожье.

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