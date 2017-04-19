19.04.2017

Мосты Запорожья

«РГ» в публикации за 6 октября 2016 года «Все есть – нужны только финансы» сообщала, что с конца сентября после почти трехлетнего простоя возобновились работы на строительстве мостов. Занято было около 40 рабочих. Что изменилось на стройке по прошествии полугода? Ответить на этот и другие вопросы любезно согласился заместитель начальника Службы автомобильных дорог Запорожской области по строительству Александр Шандыба.

Работы продвигаются, но медленно

–СЕГОДНЯ на строительстве занято всего 100 человек из четырех подрядных организаций, – сообщил куратор стройки. – Большинство из них продолжают работы на сооружении № 4 – это балочный мост через Старый Днепр длиной 340,6 метра. Тут задействованы предприятие «Маст-Буд» (Мариуполь) и БК «Адамант» (Киев). А подрядчики ЧАО «Альпсервис» (Харьков) и местной организации «Интерн-Юг» заняты антикоррозионной защитой внутренних поверхностей металлоконструкций балочного моста.

– А с каким результатом удалось завершить прошлый год?

– Всего было профинансировано работ на 53 миллиона гривен. Из областного бюджета мы получили 20 миллионов, из городского – 12,5 миллиона, остальные средства – из госбюджета. Благодаря госбюджету мы рассчитались с нашими генпроектировщиками и подрядчиками.

– Но ведь из госбюджета было обещано выделить не менее 180 миллионов?! Это же подтвердил во время посещения стройки в начале октября и премьер Гройсман. И заверил, что на следующие три года будет поступать по 500 миллионов, чтобы завершить стройку.

– Я не хочу комментировать решение нашего правительства. По факту, повторяю, в прошлом году всего получили 53 миллиона гривен. За эти средства, кроме погашения кредиторской задолженности, частично продвинулись на строительстве моста через Старый Днепр. Выполнено работ почти на 24 миллиона. Продолжались крупноузловая сборка конструкций на стапеле и их последующая надвижка на опоры через Днепр. В 2016 году надвинули 72 метра моста верхней нитки и смонтировали 533 тонны металлоконструкций. В прошлом году мы получили металлоконструкции из Мариуполя и Запорожья, которые хранились под таможенным контролем. Это на сооружения №3 и №5. Их вывезли, и сейчас они хранятся на стройплощадке.

– Чисто внешне заметно, что верховая часть пролетной конструкции моста удлинилась за прошлые полгода. А если точнее?

– Завершили предпоследний этап укрупнительной сборки (это 3-й этап) пролетного строения и оперлись на капитальную опору № 2. В первом квартале этого года надвинули еще 96 метров и смонтировали 615 тонн конструкций, что составило 128 метров – расстояние между опорами в воде. Впервые в Укра­ине сделана такая длинная надвижка пролета. (В свое время в Днепродзержинске было 126 метров. – Авт.). На сегодня мы уже на 95 процентов собрали нашу надвигаемую конструкцию. Это значит, что мы уже укрупнили все 340 метров 4-го сооружения на стапеле.

Пока ни копейки из госбюджета

НА СЕГОДНЯ мы закрываем сооружение № 3, заканчиваем сваривать и надвигаем конструкцию 4-го сооружения. Параллельно будем идти со стороны сооружения № 5, где монтируем плиту проезда. У нас есть подрядчик, готова захватка. Только поступают первые средства – мы сразу же расширяем фронт работ.

– Выходит, что и в этом году продолжается такая же практика мизерного финансирования. Хотя наш покойный ныне народный депутат Петр Ванат добился включения отдельной строкой в госбюджет 2017 года средств на строительство мостовых переходов в Запорожье.

– Получается, так. Ведь в этом году из госбюджета мы не получили пока ни копейки. Просто сейчас согласовывается бюджетный паспорт. Как только его в Минфине утвердят, будем знать, когда и какие средства получим на строительство. Выручает местный бюджет. Город выделил 10 миллионов и область три. Хотя одни и другие пообещали выделить по 50 миллионов.

Не все так просто и однозначно. На сегодня в Украине найти такого мощного подрядчика, как «Маст-Буд», невозможно. Мелкие подрядчики есть, но они могут выполнять несложные работы. Нет грузоподъемных механизмов, нет плавсредств, которые давали бы возможность работать на реке Днепр. Настоящие мостостроители разбегаются на работы в другие страны. При затягивании стро­ительства и недофинансировании трудно удерживать кадры, да и получаются значительные непродуктивные расходы. Я считаю, что нам надо поддерживать своих мостостроителей.

– Александр Михайлович, при всех нынешних сложностях какую цель ставите на этот год?

– Должны закончить полностью сооружение № 4, то есть мост через Старый Днепр. А также сооружения № 5 и № 3. Кроме этого, должны демонтировать стапель, на котором собиралось сооружение № 4, чтобы освободить место для сооружения № 3. Все необходимые материалы у нас есть. В планах также расширение фронта работ на сооружении №10 – это вантовый мост. Сейчас закончим монтаж и продолжим надвижку. Подрядчик перейдет на 10-е сооружение. Есть большое желание завершить сооружение пилона в этом году. Было бы нормальное финансирование. Надеемся хотя бы в конце апреля получить деньги. Надо государству собраться и довести дело до конца.



Запорожье.