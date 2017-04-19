19.04.2017

Политобозрение недели

КРОМЕ Пасхи, каких-то особых событий не произошло. Правда, есть кое-что взять себе на заметку: в Верховную Раду Украины внесен проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений). «Законопроект №2513 содержит нормы, которыми предлагается «включить в перечень объектов нежилой недвижимости хозяйственные постройки (колодцы, выгребные ямы, заборы, ворота, калитки, замощение и т.д.».

Вот мне просто интересно, как наши крючкотворы будут считать. Заборы и калитки, я полагаю, в метрах; сортиры и выгребные ямы в квадратных метрах и кубических. А если кто сильно умный, да ликвидирует сортир, переползая по нужде в местный кустарник и лес, того надо всенепременно отлавливать и штрафовать. Считать площадью туалета весь лесной массив. То-то взвоет мужичок с семейством! – А ты не гадь, где попало, казну пополняй.

СБУ отменила постоянный вид на жительство брату Михаила Саакашвили Давиду. Это деяние очень Мишико расстроило. Покопался я в деяниях Давида – тот еще фрукт.

По словам грузинского политика Джонди Багатурия, Давид Саакашвили являлся третьим человеком по дистрибуции нефтепродуктов в Украине. Еще в Грузии он создал хорошо организованную банду, занимающуюся перераспределением бизнеса в стране. В/на Украине методов он не менял, все те же похищения и пытки, переоформление бизнеса и недвижимости. А дистрибуция, соотечественники, это «эффективное распределение реализуемого товара по всей сети сбыта». Есть товар, отчего же не распределить… Однако же в Украине своих распределителей хватает, вот и прижали хвост Давиду.

В Запорожье отметили годовщину похода на Крым. 99 лет стукнуло. «Марш отважных» называется… Очень отважные ребята были! Но малограмотные. Рассказываю, как было дело. В 1918 году бывший царский офицер молдавского происхождения Петр Болбочан вступил в «Запорожскую дивизию». Ему поручили командовать Запорожским корпусом в составе армии УНР. В Крым он не вошел, а пытался войти, за что командующий немецкими войсками в Крыму выгнал Болбочана вместе с отрядом как нашкодивших гимназистов. Через год Болобочана расстреляли по приказу Петлюры. Вот и все «подвиги», что и говорить…

Депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк пописывет в Facebook. И прямо через социальные сети предлагает законопроект. Который бы обязал перевести всё и вся на украинскую мову: «Проект простой как двери. Он закрепляет конституционное право украинца на обслуживание в сфере услуг на родном языке. Обращение в магазине, в кафе, в транспорте должны начинаться на украинском языке. В кафе должно быть меню на украинском. И именно его должны предлагать первым. Вывески и объявления должны быть украиноязычными или в случае, когда зарегистрирован международный торговый знак, буквами соотносимой величины, транслитерированными», – пишет народный избранник. Уже 20 апреля данная законодательная инициатива будет рассмотрена на очередном заседании Киевсовета.

Что и говорить, силен законопроект! Как бронированные двери. «Он закрепляет конституционное право украинца на обслуживание в сфере услуг на родном языке» – а как насчет неукраинцев? Есть у них хоть полуконституционное право?!

Помните, соотечественники, французского короля Людовика XIV, который якобы сказал (в апреле 1655 го­да) на заседании парламента Франции, обращаясь к депутатам: «Государство – это я!» А теперь представьте такую формулировку: «Государство – это Сиротюк!»

Что ж, каков Сиротюк, таково и государство. Это не утверждение, это диагноз.

Еще один депутат Киевсовета Алексей Давиденко на своей странице в Facebook написал, что его сильно огорчает факт – Киев стал одним из самых популярных направлений для так называемого секс-туризма. «В центре города турок стало настолько много, что на Крещатике для них даже открылось турецкое кафе. Не имею ничего против Турции и турецких мужчин. Но, честно говоря, не хочу, чтобы моя страна и мой город превращались в мекку дешевого секс-туризма!» – написал он.

Конечно, хотелось бы, чтобы Киев стал меккой дорогого секс-туризма, но как сложилось, так сложилось. Помнится, 3 марта, если не ошибаюсь, текущего года в украинской столице состоялась акция протеста девушек, работающих в сфере оказания интимных услуг. Главное требование – упразднение штрафов и правовых санкций со стороны государства за занятие проституцией. Видимо, правоохранительные органы хорошо «кормятся» на чужих бедах. Когда нищета и бесперспективность давит на горло, тут не до высокой нравственности…

В Одессе разыскивают злоумышленников, совершивших разбойное нападение на местного жителя. Итак, 15 апреля в 08.30 поступило заявление одессита о том, что четверо неизвестных нанесли ему с помощью биты телесные повреждения, вырвали из рук сумку и на автомобиле серого цвета скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере около миллиона гривен.

Как говорят в Одессе, пустячок, а приятно… Не то, чтобы бита – это не пустячок, а то, что миллион в сумочке. Не так уж плохо в нашей стране живется, если кто-то расхаживает с миллионом в сумке, а кто-то, «жаждою томим», его «пасет и вычисляет».