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19.04.2017 Проблемы насущные В своем неудержимом стремлении деруссифицировать и декоммунизировать нынешние украинские реалии власть готова принимать любые, самые абсурдные решения.



НАРАСТАНИЕ истерии наблюдается на самых разных «этажах» общественной жизни. В особенности это касается вполне законного, с точки зрения Конституции, употребления русского языка. Выискиваются любые зацепки, чтобы власть получила право вытеснить этот язык из употребления. Как заявил представитель пресс-службы националистической партии «Свобода» Александр Аронец, «последние опросы центра Разумкова просто шикарные. Этническими украинцами считают себя 92 процента граждан Украины. Украинский язык является родным для 75 процентов граждан Украины. Теперь с еще большей уверенно­стью можно говорить, что русский язык на ТВ и медиа – инструмент российской оккупации. Потребности дальнейшего существования и тем более защиты русского языка нет. Зато в ней нуждаются украиноязычные граждане, которые не могут получать услуги на государственном языке из-за русской информационной оккупации»… «Положительные тенденции в опросе радуют. Все больше людей осознает, что разговаривать на русском в сегодняшней Украине – это коллаборационизм», – подчеркивает доморощенный неонацист.

Добиваться хоть малейшего улучшения уровня жизни граждан Украины для нынешней власти задача не по плечу. Зато объявить значительную часть украинского общества коллаборационистами, то есть врагами народа, это запросто…



ТАКОГО же уровня особой задачей озаботилось правительство, всерьез приняв инициативу вице-премьера Вячеслава Кириленко ликвидировать в Украине нынешний День космонавтики, перенеся дату его празднования с 12 апреля на 19 ноября. «Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, а первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк», – заявил вице-премьер, подчерк­нув, что создание собственных праздников – это «правильный и фундаментальный процесс». По мнению Кириленко, страна должна переориентировать свое мировоззрение и уделять больше внимания тому, что сделано «украинцами для Украины».

Куда полезнее для вице-премьера было бы обратить внимание на плачевное состояние украинской космической отрасли. А это два незавершенных проекта, на которые в свое время были потрачены большие государственные деньги, – «Циклон-4» и «Лыбидь». Очевидны проблемы, связанные с отсутствием реформ, в которых сегодня нуждается отрасль, и, как следствие, отсутствие развития и заказов для госпредприятий.

Стоит напомнить, что «Циклон-4» – это совместный проект с Бразилией, которая в одностороннем порядке денонсировала договор. После разрыва отношений в июле 2016 года КБ «Южное» заявило, что выполнило свои обязательства. При этом убытки составили, по подсчетам КБ, 800 миллионов долларов. Еще один долг порядка 200 миллионов долларов, которые приходятся на КБ «Южное» и завод «Южмаш» из-за того, что был заморожен проект «Морской старт», где использовались создаваемые Украиной ракеты «Зенит». Миллиарды идут на погашение кредитов, часть денег выделяется на содержание аппарата и бюджетных организаций, входящих в состав космического агентства. Национальная космическая программа на 2013-2017 годы систематически недофинансировалась, профинансировано порядка 30 процентов, что не позволяет ни одну из задач программы выполнить. Украинцы привыкли гордиться тем, что их родина – одна из немногих космических держав мира. Но в целом финансирование программ в разы уступает даже странам, не имеющим такого солидного космического статуса, как Украина.



ЧТО касается Леонида Каденюка, то он действительно считается первым космонавтом независимой Украины, хотя до него с десяток украинцев поднимались в космос на советских кораблях. Среди советских космонавтов-первопроходцев, самым известным и любимым в Украине, можно считать Павла Поповича.

Каденюк тоже служил в отряде космонавтов в Звездном. После распада СССР у него сохранялось гражданство России, однако вскоре из Киева стали поступать заманчивые предложения и в 1995 году он поменял гражданство на украинское. В 1997 году Каденюк совершил полет в космос на американском челноке «Колумбия», ничем особо не отличившись. Прокатившись в космос на челноке с американцами, он с 1999 года был внештатным помощником президента Украины Леонида Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. В 2002 году стал народным депутатом Украины, с 2011 года – советником премьер-министра страны по вопросам авиации и космонавтики.

К чести единственного за 25 лет космонавта «незалежної» генерал-майора ВВС Леонида Каденюка он оказался против идеи украинского правительства в соответствии с законом о декоммунизации перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября.

В интервью одной из российских радиостанций Каденюк, ныне живущий в России, отметил, что полет Юрия Гагарина в космос важен в масштабах всей планеты, а не только Советского Союза. Этот праздник, по словам ныне живущего в России космонавта, «является всемирным праздником». «Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», – добавил он. ООН, кстати, тоже считает

12 апреля всеобщим праздником.

В эфире канала «112 Украина» Каденюк еще раз подтвердил, что «Гагарина никем не заменить, так как 12 апреля началась новая эра в истории человечества».



ХАРАКТЕРНО, что после предложения Кириленко на заседании Кабинета министров разгорелась небольшая дискуссия. Но против сути предложения никто не возражал. Обменявшись мнениями, министры приступили к более важным вопросам. А именно, как дожить хотя бы до 19 ноября этого года…

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