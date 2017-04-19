19.04.2017

Штрихи до портрета сучасника

Цього гасла дотримується київський ветеран праці, одвічний, за його словами, передплатник «Рабочей газеты» Дмитро Васильович Коноваленко, який нещодавно відсвяткував свою 103-тю весну.

Вихід в науку

ЙОМУ виповнилося тринадцять. І батько сказав:

– Чотири класи у тебе в кишені. Треба вчитися далі. Семирічку закінчиш у Переяславі.

Був теплий серпневий ранок. Біля воріт стояла підвода. Дмитро, святково одягнений, складав свої книжки в торбину і слухав настанови матері:

– Ти ж там, синку, будь обережний, тримайся подалі від босяків.

– Не переживайте, я не гуляти їду.

Вийшов із хати й обережно попрямував до підводи, щоб не замочити нових хромових черевиків ранковою росою. Настрій піднесений. Ще б пак! Він перший із села Сомкова Долина їхав на навчання не до шевця, коваля чи тесляра, а в семирічку. Від села до Переяслава якихось вісімнадцять кілометрів, а йому здавалося, що їде на край світу.

За кілька годин колеса підводи застукотіли мостом через річку Трубіж. От і перші садиби, троту­ари. Біля однієї будівлі діти гралися в м’яча, який Дмитрові здавався дивом. Батько й собі наставляв:

– Ти ж тротуаром не ходи – підошва швидко зноситься. Ходи стежкою. І не бігай за м’ячем. То – панські забави, нам вони не по кишені…

Так почався для сільського хлопця вихід в науку життя…

«Дуже хочу в слюсарі!»

ЧЕРЕЗ три роки, одержавши свідоцтво про закінчення Переяславської семирічки, Дмитро подає документи до київського водного технікуму. Чекаючи, коли викличуть на вступні екзамени, влаштовується на лісопилці. Мішками носить тирсу й кидає в топку паровика. Побачивши в юнакові робітничу хватку, бригадир доручає йому во­зити підводою колоди на лісопилку в Святошині. Під час однієї поїздки Дмитро забіг до технікуму, щоб довідатися, чи є він у списку абітурієнтів, та свого прізвища не знайшов. Причина – не подав довідку про соціальний стан.

Вийшовши, світа Божого не бачив. Добрався до своїх коней, сперся на воза і глянув на Дніпро. «Не хвилюйся, мамо, – стугоніла в скронях думка, – з босяками не зв’яжуся, ліпше кинусь у річку. Вона довідки про соцстан не вимагатиме».

– Ей, хлопче, куди розігнався? Це твої коні? – запитав міліціонер. – Тут зупинятися заборонено.

Хтозна, як би склалася доля юнака, коли б не охоронець громад­ського порядку. Довідавшись про його переживання, один вантажник порадив спробувати вступити у ФЗУ авіазаводу, оголошення він бачив на стовпі. «Там кують класних робітників», – сказав.

Після перекуру обоз із шести підвід зупинився навпроти авіазаводу. Дмитро як тримав у руках батіг, так і помчав із ним у відділ кадрів. Начальник відділу сидів за столом і щось писав. За плечима – милиці.

– Можна вступити до вас у ФЗУ? – запитав Дмитро.

– А звідки ти?

– З Переяславського району.

Начальник пожвавішав:

– А з якого села?

– Із Сомкової Долини.

– Але ж, земляче, заняття на заводі вже другий тиждень тривають.

– Я наздожену. В мене гарні оцінки. Дуже хочу в слюсарі.

– Добре, – сказав начальник, – хай прийде батько з документами…

Дмитро вискочив із кабінету, готовий розцілувати всіх коней світу. Того ж дня батько забрав із технікуму документи й поїхав на авіазавод. І зустрілися два земляки. З’ясувалося, що обидва партизанили в Громадянську…

А в училищі робітничої мудрості юнака вчив чудовий майстер-інструктор Іван Степанович Харитонов.

Шанувати людей

ЖАГА до знань, відвідування одразу трьох бібліотек, успіхи на виробничій практиці, виняткова контактність і лідерська товариськість – усе це сприяло тому, що Дмитра обирають головою профкому ФЗУ. Закінчивши училище, він працює слюсарем-складальником на авіазаводі, де невдовзі у змаганнях здобуває призи кращого молодого робітника. Його приймають у комсомол, згодом і в партію. Кілька років молодий комуніст очолює комсомольську організацію підприємства. Тут зустрів свою майбутню дружину.

Ірина Дехтяренко також працювала на авіазаводі. Молодому подружжю виділили однокімнатну квартиру. Щойно закінчився медовий місяць, як на початку лютого 1935 року надійшла повістка в армію. А восени, коли йому присвоїли перше звання молодшого командира – старшого сержанта, помічника командира вогневого взводу, – народилась Аллочка.

Для нього, як і для всіх, війна була страшною несподіванкою. У званні молодшого політрука у складі Південно-Західного фронту з тяжкими боями відступає до

Києва. Бере активну участь в обороні столиці України. У жовтні 1941 року, виходячи з оточення, дістає поранення. Після тривалого лікування Дмитро знов у строю. Восени 1943-го під час визволення Кривого Рогу зазнає другого, більш тяжкого поранення. Велика Перемога застає його у шпиталі. Але інвалідність не прикувала бійця до ліжка.

Дмитро Васильович повертається на авіазавод, де починав свою трудову діяльність. Як бездоганного знавця технологічного процесу, його призначають контролером. Хоч він безпосередньо не монтував крилаті машини, проте є і його частка праці в тому, що завод налагодив щомісячний випуск сорока літаків Ан-2.

Завдяки організаторським здібностям Дмитра Васильовича обирають головою профкому підприємства. На заслужений відпочинок він іде з посади начальника відділу кадрів. Із покійною Іриною Яківною виховали дочку Аллу й сина Миколу.

Сьогодні серед робітничих династій київські літакобудівники шанобливо називають прізвище Коноваленка. Підрахували: Дмитро Васильович разом із дружиною, дочкою, її чоловіком Ігорем, внучками Тетяною та Оксаною відпрацювали понад 200 років. Не випадково родоначальник династії був засновником і першим директором музею трудової слави заводу. Він – активіст районної організації ветеранів. Бадьорий, життєрадісний. Дивиться телевізор, слухає радіо, читає різні видання, серед яких й улюблену «Рабочую газету».

У середу 8 березня 2017 року Дмитру Васильовичу Коноваленку виповнилося 103 роки. Море квітів, хор сердечних побажань. На запитання, що є основою його довголіття, іменинник сказав:

– Любов до життя і вміння шанувати людей…