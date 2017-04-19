19.04.2017

На линии огня



Поздней ночью с 17 на 18 апреля состоялся телефонный разговор в Нормандском формате между президентом Украины Петром Порошенко, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

ВО время очередного акта дипломатической игры лидеры стран «нормандской четверки» вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения.

Если бы это было 1 апреля, такие заявления можно было бы расценить как шутку. На самом деле было вновь продемонстрировано несоответствие между словами и делами. Ведь, по наблюдениям представителей ОБСЕ, даже праздник Воскресения Христова не стал помехой для продолжения обстрелов территории Донбасса. Во все дни праздника Пасхи артиллерийская канонада не утихала на окраинах Донецка и Горловки. Поздним вечером 15 апреля перед самой Всенощной не затихали бои под Донецком в районе аэропорта. И на следующий вечер, 16 апреля, приходили сообщения о боях в окрестностях Донецка и Мариуполя. Со стороны Киева был сделан упрек в адрес боевиков российско-оккупационных сил, которые на Пасху совершили 22 обстрела позиций защитников Донбасса; а на следующий день – 32 обстрела. Но и артиллерия Вооруженных Сил Украины не умолкала ни на минуту.

Глядя на все это сквозь черные очки, лидеры западных стран «нормандской четверки» призвали активизировать работу по решению проблем. В частности, обмена удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Было высказано сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, была выражена признательность выбывающему из «игры» президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках «нормандской четверки» и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции.



НАКАНУНЕ обмена мнениями на высшем уровне в «нормандском» формате состоялись переговоры министров иностранных дел, на которых поднимался вопрос об отказе Украины от выполнения Минских соглашений. Отмечалось, что в последнее время в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей и что эта линия возобладала в руководстве Украины в то время, как в Вашингтоне царит полная анархия.

14 апреля в интервью «Би-би-си» секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заметил, что основная задача украинских военных, участвующих в силовой операции в Донбассе, – «метр за метром» продвигаться на восток. Как известно, в Минских соглашениях о подобном наступлении не упоминается вовсе. «Главное – не проскочить границу», – отметил глава СНБО.

Еще более откровенно выразился бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, заявивший, что для украинской армии пришла пора выбрать момент для нападения на Россию. Дескать, Украина сумела выстроить профессиональную стотысячную армию, и теперь надо готовиться к нужному моменту для нападения на Россию. «Если в 2014 году мы просто с колес бросали только что мобилизованные войска, то сейчас качественно другая ситуация: мы фактически перешли на контрактную армию, а срочная служба фактически стала подготовкой стратегического резерва. Сегодня наш резерв составляет больше 85 тысяч военнослужащих, в этом году может быть доведен до

90-100 тысяч. Это люди, которые прошли войну. Кроме того, у нас уже созданы резервы оперативного уровня, формируются и наращиваются резервы стратегического уровня. А резервы – это возможность стабильного ведения военных действий», – заверил бравый генерал.

Так что будем ждать новостей не из Минска или западных столиц, а с линии соприкосновения сторон в Донбассе, где, по информации из разных источников, ситуация продолжает накаляться до степени, граничащей с возобновлением полномасштабных боевых действий.



По сообщениям информагентств.