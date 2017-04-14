14.04.2017

УКРАИНА

• Кабинет министров Украины одобрил и направил в ВР законопроект об отмене действия принятых в советское время законов и других нормативно-правовых актов. Как отметил министр юстиции Павел Петренко, речь не идет о международных соглашениях, подписанных до 24 августа 1991 года.

• Минздрав Украины инициировал запрет на продажу 250 наименований лекарств российского производства. При этом министерство не побеспокоилось об их качественной замене на отечественном рынке фармтоваров, отметила руководитель юридической службы Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Ольга Скорина.

• «На сайте Киевсовета опубликован проект решения о переименовании проспекта Победы в Киеве в Брест-Литовский проспект. Так он назывался с конца XIX века, когда началась его активная застройка. Нынешнее название крупнейшая магистраль столицы Украины носит с 1985 года.

• «Укравтодор» информирует, что с начала марта его специалисты провели мониторинг ремонтных работ на 132 объектах в 21 области Украины. Выяснилось, что 83 процента работ, проведенных в 2016 году, выполнено некачественно. Дефекты возникают вследствие технических ошибок, использования неподходящих материалов или проведения работ в неподходящих погодных условиях.

• ЧП в Балаклее Харьковской области, где горели склады военного арсенала, нанесло убытков на один миллиард долларов. Речь идет как о повреждении домов и личного имущества граждан, так и о потерях большого количества бое­припасов. На восстановительные работы в Балаклее и окрестностях направлено 110 миллионов гривен из государственного и местных бюджетов.

ЗА РУБЕЖОМ

• Греция сохраняет интерес к строительству на своей территории одной из веток газопровода для поставок российского газа в ЕС. Об этом заявил замглавы МИД Йоргос Катругалос. Здесь считают этот проект выгодным, через Грецию предполагается пропускать в год более 15 миллиардов кубов газа.

• Турция завершила строительство 556 километров бетонной стены на границе с Сирией, передает SalamNew. Запланировано, что протяженность всего пограничного барьера составит 825 километров. Полностью строительство должно завершиться к середине 2017 года.

• Крупные американские компании в общей сложности вывели 1,6 триллиона долларов в страны с льготным режимом налогообложения в обход налоговых органов США, говорится в исследовании Oxfam и Института налогообложения и экономической политики. При этом, пишет сайт Finance.ua, корпорации потратили около 2,5 млрд долларов на лоббирование, добившись значительных налоговых льгот, что и позволило им выводить средства за пределы США.

• В Венесуэле в ходе антиправительственных протестов погибли пять человек, еще 12 манифестантов получили ранения, сообщает канал Once Noticias. Среди погибших – 14-летний подросток. Два человека были застрелены военизированными сторонниками президента. Есть скончавшиеся в результате действия слезоточивого газа.