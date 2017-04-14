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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / О бедном банкире замолвите слово…

14.04.2017 Финансовая оратория При нынешнем состоянии дел в банковской отрасли страны наша скромная рубрика «Финансы поют романсы» рискует разрастись до масштаба ораторий в опере Рахманинова «Скупой рыцарь»...

И с аналогичным накалом. В МИНУВШИЙ понедельник, 10 апреля, глава НБУ Валерия Гонтарева вновь сообщила о написании ею нового бюрократического шедевра под названием «Заявление об отставке». Опус подан на рассмотрение президенту. И если Порошенко посчитает, что настал момент, чтобы вывести ее из «игры», то с 10 мая госпожа Гонтарева свободна, как птица.

В чем, однако, сильно сомневаются эксперты. По их мнению, эпопея главы НБУ на данном этапе может служить своеобразной отдушиной для сброса накала социального недовольства. Ведь, с точки зрения большинства украинцев, чьи мозги до сих пор остаются чистыми после майданной стерилизации, именно Гонтарева виновата в обвале национальной валюты.

Глубже точка зрения у экспертов и народных депутатов. В частности, главный радикал Ляшко считает, что если Гонтареву все же уволят, то она должна понести уголовную ответственность за свои действия. Он ей вменяет в вину спекуляции на выделении рефинансирования, уничтожение банков, продажу их активов за копейки и стремительную девальвацию гривны.

А по информации лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко, Гонтарева уже «навострила лыжи» и, несмотря на то что снег давно растаял, собирается покинуть пределы Украины.

Наш никогда не дремлющий дежурный по экономике Украины Александр Охрименко назвал Гонтареву самой непрофессиональной главой НБУ. Об этом свидетельствуют, кроме стремительной девальвации гривны, и закрытие банков, и уничтожение рынка кредитования.

Экс-министр экономики Виктор Суслов упрекает Гонтареву, что ее пребывание в кресле главы НБУ способствовало выкачке ресурсов банков в кредитование правительства путем покупки ценных бумаг. По словам Суслова, в январе – марте 2017 года банки скупили облигации государственного займа на сумму почти в 30 миллиардов гривен. Невыплата долгов со стороны правительства грозит ликвидацией банковской системы. Как отмечает Суслов, есть мнение, якобы Гонтарева зачищала банковское поле под иностранные банки. Возможно, это была ее главная задача на посту главы НБУ.

Еще один экономический эксперт Виктор Скаршевский с юмором отмечает: «То, что у Гонтаревой получилось очень «хорошо», так это беспрецедентный объем эмиссий в течение 2014-2015 годов, которые привели к раскрутке инфляционно-девальвационной спирали. В эти годы Нацбанком через механизм выкупа ОВГЗ было напечатано 213 миллиардов гривен – в 2,2 раза увеличился объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка, а это чистейшей воды эмиссия».

Сама Гонтарева, видимо, уходя, решила крепко хлопнуть дверью Нацбанка. В тот же понедельник, объявляя о грядущей отставке, она заявила о гигантской афере. «В последнюю ночь перед национализацией ПриватБанка из него было выведено 16 миллиардов гривен», – сообщила глава НБУ и добавила, что «связанным лицам» (подконтрольным структурам) было выдано 100 процентов корпоративного портфеля ПриватБанка. В переводе на простонародную речь при национализации ПриватБанка было украдено полмиллиарда долларов.

Возможно, что такое заявление – это лишь попытка снять с себя ответственность за ляпы, допущенные при реализации глобального проекта по национализации ПриватБанка. В результате его успешного проведения государству и гражданам Украины достались только долги.

До сих пор остается тайной, куда ушли астрономические суммы, которые НБУ с 2014 года вливал в ПриватБанк: в 2014 году банк Коломойского получил от НБУ 19 миллиардов гривен, в 2015 году НБУ выделил ему три транша: 2,38, 2,28 и 1,215 миллиарда гривен. В любом случае теперь государству придется влить в национализированный банк в качестве докапитализации еще больше средств из госбюджета, чем предполагалось ранее.

Сама Гонтарева не скрывает, что «если бы национализацию ПриватБанка мы сделали не в декабре прошлого года, а, например, в начале 2016 года, то я могла бы уйти и раньше, потому что реформа проведена, моя миссия выполнена».

Пока нам неизвестно, какую арию напоследок исполнит прима Нацбанка. Вспомним, в финале оперы Рахманинова главный герой, потеряв остатки сил, с воплем: «Где ключи? Ключи, ключи мои...» – падает замертво возле сундука со златом. Неумолимо и мощно звучит оркестр, завершая мотив, олицетворяющий господствующую на протяжении всей трагедии власть золотого тельца.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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