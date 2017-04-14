14.04.2017

Горячая тема

Наша читательница Галина Дмитриевна Остач оставила свою городскую квартиру дочери и зятю, а сама перебралась в дачный домик, где столкнулась с множеством проблем…

На даче некогда скучать

ГАЛИНУ Дмитриевну я застал в ее саду за санитарной обрезкой деревьев. Я помог обрезать ветки, потом мы пили чай и говорили о житье-бытье. Галина Дмитриевна рассказала, что ее 27-летняя дочь Наташа вышла замуж за доброго, работящего парня, но он приезжий, без квартиры. Молодая семья решила жить отдельно, снимали однокомнатную квартиру, но на аренду уходило 80 процентов общего заработка супругов, на еду и одежду оставались гроши. А если ребенок появится? Видя, как трудно молодым, Галина Дмитриевна пожертвовала своим комфортом и в конце марта прошлого года переехала в дачный домик, оставив квартиру дочери и зятю.

– Домик у меня летний, с тонкими деревянными стенами, – рассказывает женщина. – Мы его с моим покойным мужем строили. Жили тут только летом. Разве я могла тогда представить, что мне придется сюда перебираться на постоянное жительство?

В первую мартовскую ночь из-за холода женщина не сомкнула глаз, хотя легла спать в пальто и укрылась двумя одеялами. До утра топила печку, грелась у огня. На следующий день дачница утеплила дом, потом навела порядок в огороде, максимально используя каждый квадратный метр земли.

– На 80 процентов я обеспечиваю себя продуктами со своего участка, – рассказывает моя собеседница. – Фрукты и овощи у меня свои, раньше только хлеб покупала да творог. А в этом году от хлеба я отказалась, только творог покупаю на базаре, а все остальные продукты произведены вот этими руками, – Галина Дмитриевна показывает свои мозолистые руки.

Чиновники и бомжи – главные враги дачника

–ГАЛИНА Дмитриевна, с какими проблемами вы столкнулись, перебравшись жить на дачу?

– Проблем множество. Одинокой женщине всегда тяжело, особенно если живешь вдали от городской цивилизации. Главная проблема – воровство на дачных участках. Здесь целые бригады бомжей промышляют, тащат все, что плохо лежит. У соседки мешок картошки украли из погреба, у Николая Федоровича, который вон в том двухэтажном кирпичном доме живет, украли телевизор, холодильник и велосипед. Ко мне тоже наведались, но я их взяла на испуг: надела мужскую шапку, ватник, выбежала на крыльцо и грубым голосом как закричу: «Вон отсюда, пьянь подзаборная! Сейчас сына позову, он мастер спорта по боксу – отбивные из вас сделает! Пошли вон, лодыри!» Ушли, но пообещали вернуться. А я на рынке увидела игрушечное ружье, двустволку. Купила его как психологическое оружие. Через неделю опять бомжи наведались в сумерках, трое их было, все подвыпившие. Хотели в мой сарай забраться. Я выскочила с игрушечным ружьем, наставила на них, кричу: «Вон отсюда! Застрелю! Закон на моей стороне! Ваня, бери топор и руби эту сволочь!» – кричу, обернувшись к пустой комнате, как будто там кто-то есть. Наверное, хорошо я вошла в свою роль, а в темноте игрушечное ружье похоже на настоящее, испугались непрошеные гости, через заборчик перемахнули, драпанули. А мне самой стало страшно, страшно и смешно одновременно, что я от отча­яния такой артисткой стала. Могу теперь в сериалах играть грубых мужиков, да жаль, никто роли не предлагает.

Еще есть одна проблема, с которой столкнулась дачница. Скорая медицинская помощь на дачу не приезжает, только по месту прописки. Закон позволяет прописаться в дачном домике, но чтобы это сделать, нужно перестроить садовый домик, оформить кучу документов, заплатив за них немалые суммы. Лишних денег у пенсионерки Галины Дмитриевны нет, вот и не смогла она прописаться на даче.

– На поддержку государства я даже не рассчитываю, хоть бы не мешало, – призналась моя собеседница и угостила меня кусочком «Киевского торта». – В субботу дочка и зять меня навестили: привезли торт, овсянку, кипятильник и новый радиоприемник…

Пенсии хватает на две недели

СОЦИОЛОГИ подсчитали, что среднестатистической пенсии пожилому украинцу хватает на оплату коммуналки и на две недели скромной жизни. А на что прожить в оставшиеся две недели? Пенсионеры пытаются нелегально подрабатывать, обрабатывают самозахватные огороды, у кого есть дачи, перебираются туда и кормятся с земли своим трудом. Вот только массовое воровство перечеркивает труды дачников. В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, в Украине совершено 312 086 краж, из них 8733 – кражи из садовых и дачных домиков. Этот показатель на 35 процентов выше, чем в предыдущем году. Так что надо иметь большое мужество, чтобы в такой стране и в такое трудное время переселиться на дачу…