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14.04.2017 Опять о невероятном На этой неделе с нескрываемой болью в сердце Трамп заявил, что злодеи «Путин и Асад убили моих друзей и украли его детство»(?) НУ ладно, Путин, ходивший под стол пешком почти на семь лет позже Трампа, чисто теоретически как-то мог повлиять на отроческие годы целого поколения американцев. Но каким образом это получалось у Асада, появившегося на свет только в 1965 году, то есть спустя почти 20 лет после рождения своего американского коллеги, не подвластно воображению даже самых смелых фантастов. Получается, однако, что в политике нет ничего невозможного и Путину с Асадом бесполезно искать суд, в котором можно было бы опровергнуть эту злостную «клевету».

Практически из того же ряда и «доказательства», отталкиваясь от которых Трамп давал команду обстрелять томагавками сирийскую авиабазу «Шайрат». Как известно, он вместе с дочерью Иванкой, по совместительству его советницей, руководствовались в полном смысле этого слова «художественным» видеофильмом (из разряда фильмов ужасов), подготовленным сирийской неправительственной организацией

«Белые каски» (она же «Сирийская гражданская оборона»), работающей исключительно на территории, контролируемой повстанцами. Многие эксперты давно считают «Белые каски» («БК») прикрытием для террористов и обвиняют их в распространении всяческих фальшивок.



ПЕРВЫМИ циничный обман «спасателей» из «БК» вскрыла организация «Шведские врачи за права человека» (SWEDRHR), расследование которых было опубликовано в независимом американском издании Veterans Today. Эти так называемые медики и волонтеры из «БК» не спасали, а убивали ради реалистичных кадров. Профессор Феррада де Ноли и его коллеги изучили действия «спасателей» жертв химических атак и пришли к выводу: показанные на видео дети, скорее всего, находятся под воздействием наркотиков, а не отравляющих веществ. По мнению шведских медиков, активисты «БК» вовсе не спасают, а целенаправленно убивают детей, чтобы потом их выдать за жертв сирийской армии.

Изучив видеоролик с якобы пережившими газовую атаку сирийскими детьми, шведские эксперты пришли к выводу, что, например, одному ребенку делают в область сердца инъекцию адреналина при помощи шприца с длинной иглой. В то время как первая помощь пострадавшим при газовой атаке НЕ МОЖЕТ выглядеть подобным образом. Инъекция адреналина делается неправильно и может привести к смерти ребенка.

«Эксперты установили, что ребенок находится под воздействием опиатов и умирает от передозировки. Никто из детей на видео не производит впечатления жертвы химической атаки», – пишет американское издание Veterans Today. Мало того, фоновые фразы на арабском языке были командами в отношении того, как лучше расположить ребенка в кадре. И ни слова о том, как его спасти.

На многочисленные нестыковки в фальшивке от «Белых касок» обратили внимание и другие эксперты, у которых появилось очень много неудобных вопросов. Начнем с того, что первые сообщения о применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне появились в Интернете рано утром 4 апреля, а авиа­удары ВВС Сирии по позициям террористов были произведены несколькими часами позже – в 11 утра.

Согласно отчету независимого британского проекта журналистских расследований Bellingcat, в 6.22 утра (по шкале Всемирного координированного времени –UTC) Edlib Media Center начал онлайн-трансляцию с места трагедии. В 6.33 утра (UTC) в Youtube было выложено видео, на котором показаны трупы девяти детей. А по ссылке видно, что ролик был опубликован 3 апреля (?!).

По словам IT специалистов, на всех распространяемых в Интернете роликах полностью отсутствует техническая информация (где, когда, кем файл был создан). То есть все метаданные были предварительно удалены, и только потом видео попало в Сеть, поэтому установить авторство, а также место и время съемки не представляется возможным. IT специалисты говорят о целенаправленном «вбросе».



ДАЛЕЕ. В кадрах видеороликов видны голые руки оператора без каких-либо защитных средств, что вызывает сомнение в достоверности его пребывания в зоне химического поражения. Эксперты по химоружию отмечают, что после применения зарина смерть наступает в течение 15 минут, а его летальная концентрация в воздухе сохраняется в течение суток. Однако на видео- и фото от «БК» все, кто оказывает помощь пострадавшим, работают без специальных средств защиты, а журналисты, использующие только примитивные респираторы, в тот же день ведут репортажи с места события.

Вызывает удивление, как операторы и «спасатели», работавшие без использования средств защиты, еще не умерли и у них не проявляются признаки отравления? К тому же пострадавшие дети из-за небольшого веса должны были погибнуть раньше, чем взрослые. А на видео явное несоответствие – взрослые мужики мертвы, а маленькие дети живы.

Кроме того, комментируя последствия химатаки, эксперты указывают на то, что от применения зарина на асфальте не могла образоваться воронка, как это демонстрирует на видео журналист Hadi Abdallah. Химический заряд срабатывает НАД поверхностью земли, чтобы вызвать максимальный поражающий эффект, в ином случае действующее вещество сгорит, не причинив вреда окружающим.



ОСТАВЛЯЮТ ряд вопросов и симптомы жертв. Поражение зарином вызывает конвульсии, судороги, непроизвольные испражнения, обильное слюноотделение, потливость, сильные боли и нарастающее чувство страха, чего не наблюдалось у пострадавших в Хан-Шейхуне. Трупы не скорчены от боли, а лежат в естественных расслабленных позах. Дети тяжело дышат, но ведут себя спокойно, не кричат и не плачут. Одежда и белье у всех жертв чистые.

Еще один независимый аналитик, американский эксперт в области безопасности Джоэл Скаусен полагает, что «инцидент в Хан-Шейхуне – подделка, при этом ведущие СМИ обвиняют в химатаке Асада, хотя единственный источник информации, на который они опираются, – поддерживаемые США сирийские повстанцы». По его мнению, подобный инцидент – это часть политических манипуляций с целью оказать давление на президента США Дональда Трампа и его политику на Ближнем Востоке.

Напоследок уточним: основным спонсором «Белых касок» является знаменитое Агентство международного развития США – USAID. Упомянутая нами неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» как бы занимается гуманитарной деятельностью. А в прошлом году ее даже пытались выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Короче, Трамп с «успехом» расчехлил информоружие из арсенала Обамы и уже нарвался на провал, хотя и пытается делать вид, что оседлал белого коня.

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