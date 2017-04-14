14.04.2017

сельские страдания

Аграриям впору кричать «Караул!» По данным аналитического исследования Федерации работодателей Украины (ФРУ) и Союза химиков Украины, в настоящее время дефицит удобрений в Украине составляет 34 процента.

Еще немного цифр

Чтобы лучше представить масштаб беды, приведем цифры из этого исследования. Недостаток удобрений оценивается в размере

278 тысяч тонн аммиачной селитры, 140 тысяч тонн карбидно-аммиачной смеси (КАС) и 258 тысяч тонн карбамида. Причина – простой украинских химических предприятий и прекращение поставок минеральных удобрений из России.

«Поставки импортных удобрений по демпинговым ценам привели к нечестной конкуренции, вследствие которой отечественные предприятия вынуждены были остановить производство. Однако импортеры не смогли удовлетворить спрос и не смогут ликвидировать дефицит в течение ближайшего месяца, оставшегося до окончания посевной», – заявил генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

А у аналитика аграрного рынка Станислава Яроша несколько иное мнение. «Среди базовых причин сложившейся ситуации – высокая цена на природный газ, который является важным компонентом сырья для производства минудобрений, – поясняет он. – Стоит уточнить, что несовершенство механизма регуляции внутреннего рынка природного газа приводит к тому, что реальная стоимость такой продукции для национальных производителей может превышать закупочную в 1,5-2 раза вследствие высокой стоимости поставок и обслуживания со стороны НАК «Нафтогаз України». Кроме того, негативное влияние на деятельность профильных производителей продолжает создавать высокий уровень конкуренции со стороны импортной продукции (не только российской). Немаловажен и тот факт, что в силу географического расположения многих крупных предприятий отрасли (в Донецкой и Луганской областях) их производство вынуждено испытывать перебои с электричеством, сырьем либо вовсе приостанавливать деятельность».

Украинский химпром в нокдауне

По кому же ударила сложив­шаяся ситуация? Химзаводы Ost­Chem «Ривнеазот» и черкасский «Азот» в 2016 году обеспечили около 65 процентов поставок азотных удобрений, тогда как другие украинские производители практически не осуществляют поставок на внутренний рынок. «ДнипроАзот» обеспечивает не более четверти потребности украинского агросектора в карбамиде и 10 процентов в КАС, но при этом не производит ключевое азотное удобрение – аммиачную селитру. Еще два предприятия OstChem (концерн «Стирол» и северодонецкий «Азот») закрылись, поскольку оказались в зоне АТО, а Одесский припортовый завод выпускает минимальные партии продукции.

По данным аграрных ассоциаций, обещания OstChem, что недостаток удобрений будет покрыт за счет накопленных складских запасов, оказались неправдой: отгрузка удобрений фактически прекратилась. Заводы OstChem остановились еще 7 марта из-за сокращения подачи газа госкомпанией «Укртрансгаз», по данным которой заводы не заплатили за транспортировку газа в феврале и не оплатили аванс за мартовский газ.

Ситуация сложилась критическая, считает информагентство «Инфоиндустрия», специализирующееся на предоставлении информации о рынке удобрений, поскольку заводы на момент остановки отгружали продукцию, которую они продали еще в декабре и в январе.

И тут возникает недоуменный вопрос: почему не была произведена оплата? Ведь, по данным одного из экспертов рынка, предприятия Фирташа (холдинговая группа OstChem принадлежит ему. – Авт.) получили авансом за удобрения почти 1,5 миллиарда гривен.

СМИ неоднократно писали, что компании Дмитрия Фирташа получали в 2012-2013 годах от «Газпрома» дешевый газ, который перепродавали в Украине и могли заработать на этом до четырех миллиардов долларов. Более того, в 2010-2011 годах «Газпромбанк» открыл для кипрской компании кредитных линий приблизительно на 12 миллиардов долларов, так что фактически химзаводы Фирташ скупил за российские деньги. Кроме того, OstChem за счет 842 миллионов долларов кредита «Газпромбанка» купила в 2013 году пять миллиардов кубометров газа, которые были закачаны в украинские подземные хранилища. А в конце 2014 года «Газпромбанк» неожиданно потребовал погашения кредита и предупредил, что в случае непогашения банк обратится к поручителям – четырем химзаводам, входящим в OstChem. Впрочем, причину такого требования понять не сложно.

Но пока господин Фирташ разбирается с российскими инвесторами, украинские аграрии оказались в нокдауне: деньги заплачены, а удобрений нет и когда будут – неизвестно. Но закупать их надо срочно, ведь, по данным ФРУ, крайний срок довнесения удобрений в связи с ранней весной истекает

30 апреля. Вот только для этого нужны деньги, чтобы приобрести импортные удобрения, а оперативно осуществить импорт не получится.

Российские производители до окончания посевной просто не в состоянии поставить в Украину необходимое количество минудобрений для покрытия их дефицита. По расчетам компании DSV, на сбор такой партии удобрений потребуется 38-40 дней, еще 37-39 дней необходимо для погрузки, а перевозка груза в среднем займет порядка восьми месяцев.

При этом в случае дефицита вагонов, локомотивов, отсутствия свободных «окон» для перевозки и очередных блокад сроки доставки удобрений в Украину могут быть непрогнозируемо увеличены. «По нашим оценкам, учитывая довольно сжатые сроки, в Украину возможно осуществить доставку порядка 30 тысяч тонн удобрений, что составляет всего лишь 5,5 процента от потребности аграриев», – подытожили в компании.

Печальное резюме

Дефицит удобрений грозит обернуться серьезными проблемами не только для аграриев, но и для украинской экономики в целом: страна, возможно, недосчитается около трети урожая. Согласно подсчетам экспертов ФРУ и Союза химиков, недовнесение удобрений может привести к уменьшению урожая пшеницы на 10 миллионов тонн, кукурузы на пять миллионов тонн, урожай сахарной свеклы и сои находится под угрозой.

В итоге аграрный ВВП снизится на 80 миллиардов гривен и экспортная выручка уменьшится на 2,5 миллиарда долларов. А ведь экспорт сельхозпродукции в 2016 году обеспечил более

42 процентов общеукраинского экспорта в денежном выражении.