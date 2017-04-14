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14.04.2017 Дипломатия канонерок Перед тем как отправиться в столицу России, новый государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил на совещании министров иностранных дел «Большой семерки», что Москва должна сделать выбор: либо она примыкает к позиции стран Запада, либо остается с Асадом, которого необходимо свергнуть в любом случае.

О ПОДОБНЫХ ультиматумах США, которыми регулярно пестрят западные СМИ, глава пресс-службы российского МИДа Мария Захарова не без ехидства заметила: «играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров» – это нормальная американская тактика. Сами же западные СМИ подметили, что для того, чтобы отправить в Москву настоящий ультиматум, посылать туда Тиллерсона было совсем не обязательно.

Пока нам неизвестно, выложил ли глава Госдепа свой ультиматум на стол президенту России, согласившемуся встретиться с ним в последний момент, или оставил за пазухой.

КОСНЕМСЯ того, что ближе нам. По итогам переговоров с госсекретарем США глава российского МИДа Сергей Лавров уточнил, что на встрече затрагивалась тема конфликта в Украине, и сообщил о позиции сторон по этому вопросу. Дескать, Россия почувствовала готовность США продолжать двусторонние контакты с Москвой по вопросу реализации минских договоренностей, «чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей». «У нас единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться, – цитирует ТАСС Лаврова. – Мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к «четверке», работающей в рамках нормандского формата». «Будем приветствовать все усилия, мы к ним готовы», – резюмировал глава МИД РФ.

При этом глава Госдепа США ничего уточнять не стал.



В МОСКВЕ Тиллерсон выглядел как неприступная скала. Неизвестно, как он вел себя во время переговоров, длившихся в общей сложности семь часов за закрытой дверью, но на пресс-конференции дал понять, что ни Лавров, ни Путин его ни в чем не смогли переубедить. Мол, коварный Асад уничтожает своих детей химическим оружием, и его надо убрать. Россия всюду вмешивается, в том числе и в выборы президента Трампа. При этом следует явная демонстрация отсутствия логики. Если Трампа избрали только благодаря помощи России, значит, он должен сразу уйти в отставку. И Тиллерсон следом за ним. А он далеко не дурак, чтобы «под собой сук пилить».



БОЛЬШЕ комментариев поступило из Вашингтона, где Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: «Путин – это лидер России, Россия – сильная страна, а мы – это очень, очень сильная страна. Посмотрим, что получится». При этом он отметил, что (цитируем дословно) «если бы мы смогли найти общий язык с Путиным – было бы замечательно».

Также он считает, что госсекретарь США Тиллерсон проделал колоссальную работу во время визита в Москву. Трамп отметил, что переговоры «прошли лучше, чем ожидалось»… «По-моему, у него (Тиллерсона) прошла очень хорошая встреча в России, но нас интересует конечный результат, а не разговоры сами по себе. Переговоры прошли успешней, чем мы предполагали».

Следует обратить внимание еще на один пируэт Трампа, ранее неоднократно выступавшего с критикой Североатлантического альянса. На той же совместной пресс-конференции из его уст прозвучало: «Я называл НАТО устаревшей организацией, но сегодня это не устаревшая организация».

По этому поводу любопытен комментарий бывшего посла Великобритании в Сирии Питера Форда. Он считает, что в действиях президента США не прослеживается никакой логики, и все зависит лишь от настроения Дональда Трампа. «Не ожидайте последовательности в американской политике, потому что ее там нет. Нет никакого направления. Похоже, что все зависит от того, с какой стороны кровати встал Дональд Трамп в конкретный день. Это делает Америку очень сложным партнером».



По сообщениям информагентств.

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