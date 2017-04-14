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14.04.2017 Вспомнился мне анекдот, которому от силы года три, следовательно, совсем «свежачок». После Чернобыля боялись, что на Украине будут рождаться двухголовые. Ошиблись – рождаются пустоголовые.

ТО, ради чего в кастрюлях скакали на Майдане, наша главная украинская мечта, тесно связанная с кружевными трусиками в головах, уже практически осуществилась – Украина, кажется, получит вожделенный безвиз. Не прошло и трех лет.

Нет, ну как безвиз… Почти безвиз. В Брюсселе, понятно, сидят матерые бюрократы, но в головах у них все время что-то щелкает и булькает – соображалка работает, точнее, калькулятор. Кое-какой опыт накоплен в результате массового появления в последние годы неофитов Евросоюза.

Именно по безвизу, стёршему границы, Центральную и Восточную Европу, покинули около 20 миллионов самых способных, образованных и профессиональных работников. Для Польши, скажем, с ее почти 40 миллионным населением, это было поначалу не очень заметно (хотя украинский сектор Интернета забит объявлениями типа «Польша, работа для украинцев»). Чего никак не скажешь о Прибалтике. Население Литвы (до безвиза) – 2,9 миллиона человек, Латвии – 2 миллиона человек, Эстонии – 1,3 миллиона человек. Для них безвизовое бегство стало весьма ощутимо. Да и не только для них. Вот, например, месяц назад «Вышеградская четверка» – Чехия, Венгрия, Польша и Словакия – созвала саммит, где потребовала более решительных действий по предотвращению эмиграции молодых граждан.

В Польше вообще разработана программа «Возвращение». Там предлагают тем, кто готов вернуться, жилье, трудоустройство и услуги системы здравоохранения. В Венгрии «возвращенцам» обещают оплату авиаперелета и выдачу подъемных.

Но у них там безвиз был настоящий. Они все-таки члены ЕС. Чтобы неповадно было пойти таким путем, для Украины был разработан особый безвиз – откровенно туристический. Я бы даже определил его, как «издевательско-туристический».

Вот сравним настоящий безвиз с Россией с мнимым безвизом европейским.

С Россией как происходит? Купил билет и полетел/поехал. Внутри России катайся хоть до Владивостока, хоть до Мурманска. Нашел работу – работай. Есть, конечно, трудности, но по сравнению, скажем, с таджиками или киргизами, у украинцев есть огромное преимущество – свободное владение русским языком, на котором, кстати, свободно говорят самые оголтелые русофобы Украины. У нас в Украине есть даже такое понятие, как русскоязычный русофоб.

Что же сделали в Европе? Куча необходимых для поездки документов сохранена – страховка, медицинский полис, бронь гостиницы, обратные билеты, приглашение и многое прочее. Плюс требуют предъявить наличку, не менее 35 евро на сутки пребывания.

Да были бы у украинца 35 евро, да на каждые сутки, на кой ляд ему та Европа!

Изменилось одно – центры контроля переместились от посольств к пограничникам. Никакого Шенгена, на каждой границе вас будут проверять тщательнейшим образом и заворачивать обратно при малейшем подозрении. Или на основании вчерашней ссоры пограничника с женой, или из-за тяжелого похмелья. Думаю, что самая сильная фильтрация будет на границе с Польшей, за последний год у поляков вырос большой больной зуб на украинцев.

А как вам такой факт, что в ЕС пускают только по биометрическому паспорту, а его на Украине перестали выдавать?!

К тому же такое понятие, как «туристический безвиз», – это чистая шизофрения. Ради чего прогибаться, добывая с пеной на крупе документы и деньги, если это только на

90 дней в течение полугода. Без права работать или учиться. Куда проще зайти в турагентство, купить путевку и ехать отдыхать. И дешевле, и без нервотрепки.

Однако есть у меня и подозрения, и основания полагать, что есть в/на Украине немалая прослойка, для которой этот хитрый безвиз весьма подходящ. У нас ведь за три года развилась и окрепла новая элита – патриотократия. Прошла закалку в грабежах и «отжиме» собственности при полной безнаказанности. Набрала жирок на оплате своих «услуг» и от «демократий», и от местных олигархов. Сколотилась в прочные банды, вне зависимости от того, как они называются – нацбаты, сектора или партии. Умирать на восточном фронте им не хочется, а в стране им тесновато: богатеньких не сильно-то пограбишь, а у народа взять нечего. Народ сплошь голь и нищета, его так именуемое государство уже ограбило вчистую. Не на работу же им устраиваться, в самом деле…

Вот эти-то «патриотичные» отморозки и беспредельщики и поедут Европу «завоевывать». Будут просачиваться всеми способами, организовывать «базы» в жирных европейских городах, легально и нелегально подтягивать своих «побратимов». И начнут эту европейскую грушу трясти да околачивать.

И получит старушка Европа то, к чему стремилась и чего боялась. Будет ей и полная либерализация ситуации на континенте, и этническое разнообразие, и торжество единого рынка, который «сам все регулирует». Миллионы мигрантов из Северной Африки не помогли одуматься. Ничего, миллионы украинских мигрантов поднажмут и помогут. Мало не покажется.

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