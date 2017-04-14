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14.04.2017 Горячая тема Обострение отношений между Россией и США, связанное с последними событиями в Сирии, вызвало бурный восторг у части украинских политиков и экспертов, почему-то убедившихся во мнении, что теперь уж Украину точно «не сольют» и не заставят выполнять Минские соглашения. Оправдан ли оптимизм украинской партии войны? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «РГ».

ПОМНИТСЯ, в 2014 году скандально известная Ирина Фарион, на тот момент депутат Верховной Рады от праворадикальной партии ВО «Свобода», предположила, что Третья мировая война уже началась. «И очень важно, чтобы в этой Третьей мировой войне Украина стала острием, с которого начнется не поражение, а великая победа», – вещала она с трибуны в центре Киева, провожая на войну в Донбасс своих однопартийцев-добровольцев.

В новом парламенте Фарион уже не оказалось, а ее партия лишилась доставшихся после Майдана «жирных» должностей в исполнительной власти. Националистическую «Свободу» вместе с ее майданным лидером Тягнибоком тихонько задвинули на провинциальные задворки, дабы она не компрометировала своим национал-радикализмом «добропорядочных» европейских покровителей Украины. Правда, как оказалось, радовались адекватные люди преждевременно: на смену Фарион в политику пришли не менее воинственные личности.

Например, нардеп Дмитрий Линько американский ракетный залп по правительственной авиабазе в Сирии назвал примером того, как должны решаться дела с Россией, и заявил, что главным спонсором мирового терроризма являются не организации вроде ИГИЛ, а Российская Федерация.

«Адекватной и своевременной реакцией» назвал атаку США секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Поддержал ракетный удар США по Сирии и МИД Украины.

В принципе желание продемонстрировать свою лояльность действиям мирового лидера со стороны украинских политиков понятно. Тем более в Вашингтоне вряд ли забыли, что одна из попыток утопить Дональда Трампа в ходе избирательной кампании последовала как раз из Украины. Правда, назвать такие подходы конструктивными и дальновидными сложно. Да и в Вашингтоне украинскую поддержку, похоже, просто не заметили – что там слону дробина. Как рассказал министр иностранных дел Франции, на встрече глав МИД «Большой семерки» глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон более чем откровенно и искренне поинтересовался у своих европейских коллег, почему это американских налогоплательщиков должны волновать украинские проблемы.

А судя по пресс-конференции, которая прошла в Москве по итогам встречи Госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, Ближний Восток и Корейский полуостров для США являются куда более приоритетными задачами. Украина удостоилась лишь дежурного упоминания о безальтернативности минского процесса. При этом Тиллерсон, говоря об Украине, и словом не обмолвился о Крыме.

И если кто-то в Украине думает, что ракетный удар по Сирии – это хороший знак для Украины, то он заблуждается, подчеркивает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. «Если позволено США, то и Россия теперь будет считать, что и ей позволено применять такое же оружие в других точках планеты. Если завтра начнутся какие-то боевые действия в районе Авдеевки или, там, в районе Мариуполя, то, соответственно, понятно, что у России теперь есть карт-бланш на использование аналогичных средств для удара по украинской стороне. Уже не скрываясь за ДНР и ЛНР, а попросту выступая в качестве стороны, которая использует прецедентное право в международных отношениях и может нанести удар по соседу», – предупреждает Бондаренко.

Понятно, что украинский вопрос куда более важен для Кремля, чем Сирия. И если России даже придется уйти из Сирии, то крайне сомнительно, что она откажется от поддержки самопровозглашенных республик в Донбассе, а не усилит их поддержку, в том числе и военную.

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук, анализируя итоги поездки Тиллерсона в РФ, приходит к выводу, что Москва отказывается от поддержки Асада, а взамен Вашингтон берет на себя обязательство надавить на Киев в части выполнения Минских соглашений. «Подводя итоги встречи Тиллерсона –Лаврова можно сказать: есть надежда, что две империи таки поделили между собой сферы влияния и перестали меряться мощью. И в Донбассе, и в Сирии наступит мир. Хотя мы все должны понимать, что договориться – это только полдела. Намного сложнее – выполнить договоренности, учитывая, сколько желающих продолжать войны до победного конца. Плюс к тому: мы же понимаем, что Трамп и Путин вряд ли доверяют друг другу. Это же как в жизни: верь не словам, а конкретным делам», – отметил политолог.

Насколько такая трактовка отвечает действительности, покажет время, так что пока лучше не торопиться с выводами. Впрочем, один вывод можно сделать уже сейчас: в некоторых случаях попытка запрыгнуть на острие мировой войны равносильна добровольному признанию в собственной тупости.

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