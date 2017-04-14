14.04.2017

Народні перлини

Сьогоднішня наша розповідь про те, як святкує Великдень родина Василя Григоровича Швидкохода. Про нього кажуть: він не лише знає народні перлини, але й сам дотримується їх, долучаючи до них своїх близьких, родичів та знайомих.

Марення перед всеношною

МЛІЙНЕ нетерпіння нуртувало в Миколчиній душі, заважало йому заснути, розбурхувало дитячу уяву. Розумів: якщо мама після заходу сонця поклала їх з Наталочкою спати, бо попереду – всеношна перед Великоднем, то так треба.

Вкотре заплющував очі й сам собі наказував: спати. А воно не спалося. Йому марились картина за картиною. То бачив себе вдосвіта минулого четверга в теплій воді із свяченою вербою, вся родина тоді намагалася швидше скупатися, поки, згідно з повір’ям, не настало світання і ворон не поніс своїх пташенят купати на став. А ввечері він із сестричкою й бабусею Мартою був у церкві, де правилася страсна служба про ті далекі події розп’яття Ісуса Христа. Звідти, відповідно до обряду, приніс додому у спеціальному ліхтарику свічку, яка досі не погасла. То бачив себе ранковим помічником мами, яка вчора, себто в п’ятницю, не раніше й не пізніше, вимішувала тісто, тричі додаючи приправ для росту. Потім невеликими шматками клала у високі й низькі форми. А синові належало стежити, щоб, не дай Боже, хтось не зайшов у присінки і не трапився протяг, через що паски могли не вирости. Ще й як виросли! Он стоять, мов гори, на столі й на лаві, поруч – багато маленьких пасочок, що символізують нерозривність дорослих і дітей. Увечері він знову ходив із сестричкою і бабусею до причастя й бачив, як із вівтаря виносили на середину храму плащаницю.

Сьогодні – субота. День очікування чуда. Миколка разом із дорослими фарбував яйця у червоний, голубий і золотистий кольори, розмальовував писанки. Тих та інших по тринадцять штук, бо було дванадцять апостолів і тринадцятий Спаситель. Особливо запала в пам’ять бабусина розповідь про те, що у свяченому яйці є сорок милостинь, і в ньому перебуває дух святий. Як то воно може бути, Миколка не уявляв. Проте знав: якщо бабуся каже, то так і є.

Василь Григорович і Дарина Федорівна, упоравшись по господарству і залишивши на стару матір дітей, пішли до сповіді й причастя. Отець Василь влаштував дійство для тих, хто через зайнятість не встиг раніше пройти цей обряд. Через дві години Швидкоходи були вже вдома й почали збирати родину на всеношну.

Дрімав Миколка чи не дрімав, а як почув у дворі рідні голоси, хутко схопився й одягнувся. Без затримки зібралась і сестричка. На великий празник годиться одягати до церкви все найкраще, бажано, щоб серед одягу було щось жодного разу не ношене, тоді цілий рік гардероб поповнюватиметься новими речами. У Миколки такими були штани, у Наталочки – суконка. Дорослі також мали по обновці.

– Помолимось! – сказав Василь Григорович.

Всі звернулися до Всевишнього з проханням, щоб зберіг їхнє здоров’я, дарував достаток і благодать. А ще – щоб припинив на Донбасі війну, і запанував на землі мир та спокій.

За мить прямували до церкви. То тут, то там скрипіли хвіртки, і на шлях висипали близькі й далекі сусіди. Десь там із родинами йшли Миколчині однокласники Дмитрик Барбасура та Володя Богданенко, і нічна зустріч з ними уявлялася йому загадковою.

На вітрилах світил

СЯЮЧИЙ храм із розчиненими навстіж дверима нагадував Миколці побаченого в одній книжці велетенського корабля, що мчить крізь безкінечну млу Всесвіту. Навколо стояли односельці. А там, усередині, от-от «дочитаються до Христа», тоді почнеться те, що так хочеться хлопцеві побачити й відчути.

Хтось запитав: «Котра година?» Хтось відповів: «За чверть дванадцята». Невдовзі з церковних дверей почали виходити люди з палаючими свічками в руках. Живим коридором крокували чоловіки й парубки з хоругвами та хрестом. Церковні служники несли Євангелію і плащаницю. За ними йшов отець Василь, хор добре поставленими голосами співав «Символ віри».

Миколка, Володя і Дмитро, зустрівшись, влилися в хресний хід навколо храму. Їх здивувало нічне іржання коней, на яких вершники розмахували довгими смолоскипами, супроводжуючи процесію. «Це вони відганяють від нас злих духів, – зна­юче прошепотів друзям Миколка і додав: – А ще допомагають ангелам берегти людей». Враження підсилював паламар Дорохтей Кіпарис, який протягом усього руху процесії щосили бив у дзвони.

Завершивши обхід, процесія зупинилася перед зачиненими дверима церкви. Друзі затамували подих. Хто їх зачинив? У пам’яті Миколки спливло бабусине: «Першосвященики не визнавали Спасителя». Отець Василь дужим голосом мовив:

– Христос воскрес!

Двері не відчинялися. Священик вдруге гукнув:

– Христос воскрес!

Двері залишалися зачиненими. Втретє голос отця Василя пролунав з такою силою, що здавалося, все навколо здригнулось:

– Христос воскрес!

І тут двері миттю розчинилися. Хор підхопив:

– Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував!

Процесія зайшла до церкви. А довкола неї відбувалися дива дивні.

Пломеній, життя!

ЗА НЕВИСОКИМ муром з чотирьох боків у зоряне небо полетіли феєрверки й одразу спалахнули багаття, розтинаючи нічну імлу.

– Пломеній, життя! – дзвінко вигукували одягнені в червоні свитки чоловіки й парубки, підкидаючи в багаття заздалегідь привезені дрова. Багаття горітимуть аж до світанку.

Бессарабці вважають, що вогонь випалює в просторі, куди вознісся воскреслий Спаситель, усе зле, зігріваючи людей теплом доброти і Божої благодаті. А підкидачі дров проходять духовне очищення. Тому кожен намагався долучитися до цього дійства. У такі хвилини також годиться, христосуючись, не тільки цілуватись, але й думками линути в далеку мить, коли розверзлася могила і з неї Ісус Христос вознісся в небесні володіння Отця Свого.

Поки старші у храмі слухають святкове Богослужіння, Миколка, Дмитрик і Володя разом з юрбами дітвори оббігають багаття, прислухаючись до розмов. Друзів зупинив скрипучий голос всюдисущого діда Ларія. Старий із гумором переповідав давню бессарабську оповідь про те, як Спаситель посадив у підземелля, під ту скелю, де був Його гріб, головного диявола Вельзевула і наказав йому гризти дванадцять залізних ланцюгів, дванадцять залізних дверей і дванадцять залізних замків. Якщо за час від одного Великодня до наступного перегризе, тоді настане кінець світу. Але це йому не вдавалося: тільки-но догризав останнього замка, як лунало: «Христос воскрес!», і всі замки, двері й ланцюги відновлювались…

– Ходімо до наших, – смикнув Миколка Дмитрика після того, як Володя попрямував до своїх рідних. Хлопці розійшлися, домовившись зустрітися на гойдалках і гратися крашанками навбитки.

Світало. Супроводжуваний служниками і півчими отець Василь освячував паски, крашанки, м’ясо, сіль, хліб – все, що було в кошиках мирян. На його вітання: «Христос воскрес!» лунала дружна відповідь: «Воістину воскрес!»

З посвяченим пасками люди розходилися по домівках розговлятися. Розговілись і Швидкоходи. За звичаєм спочатку прочитали молитву, потім цокалися крашанками, смакували паску, інші страви, запиваючи вишнево-грушевим компотом та вівсяним відваром…

З Великоднем, люди!



«Пасха, а в Україні – Великдень, – коментує знавець довколорелігійних обрядів Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я, – головний християнський празник. Святкують його православні й католики завжди в неділю, тільки в різний час, бо для визначення дати застосовуються різні системи сонячно-місячного календаря. А бувають випадки, коли православна й католицька церкви святкують Пасху одного дня. Торік, наприклад, таким днем була неділя 1 травня, нинішнього, 2017 року, – неділя

16 квітня. Обидві церкви головне Богослужіння року починають з Великого четверга і триває воно до Великого Воскресіння. Саме в цей період заведено згадувати всі муки, яких зазнав Христос, Його смерть і воскресіння. Церковні традиції супроводжуються народними звичаями. В різних краях вони свої, особливі, зокрема і в бессарабському Придунав’ї».