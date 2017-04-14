14.04.2017

Сделано с любовью

Есть место, где всегда рады старым и новым друзьям, особенно если это люди творческой профессии. В этом доме можно увидеть воплощение многих интересных идей, художественных предметов, услышать занимательные беседы. Очередной раз, широко распахнув двери выставочного пространства «ЦеГлинаАрт», открылась новая экспозиция «Современная керамика в интерьере».

НЕ СЕКРЕТ, что керамика гармонично вписывается в интерьер современной квартиры. Изделия из глины способны оживить и наполнить энергетикой наши дома. Небольшие вазочки, народные игрушки, керамическая посуда или рельефные изображения – эти глиняные предметы всегда ассоциировались с домашним уютом.

Особый интерес в последнее время проявляется к авторской керамике, поскольку индивидуальные изделия всегда отличались самобытностью, яркой подачей, стильностью и даже многофункциональностью.

Богатую творческую фантазию продемонстрировали на выставке художники-керамисты, представившие экспериментальные арт-объекты из природного вещества. Необычайно пластично выглядит светильник «Кит» Виктора Кущенко, который постарался добиться особой динамики в своей работе.

Любительница изящных котов Мария Кузьменко на этот раз представила трогательных разноцветных оленей, а также рисованные пейзажи на обожженных досках. «Рябь на воде» – так назвала свои вазы, выполненные из тонко раскатанной в трубочку глины, Жанна Россипчук. Целую коллекцию оригинальной художественной посуды показал Тарас Ткаленко. Его творения уже успели увидеть даже в итальянском городе Болонья.

Художник Марк Галенко пошутил, что еще не нашел своего творческого лица, поэтому его работы выглядят разными и неповторимыми. Он продемонстрировал классические барельефы и декоративные фантастические фигуры. Но, видимо, в этом притягательная сила этого замечательного скульптора.

Выставка «Современная керамика в интерьере» еще раз показала, что украинские мастера держатся на высоте, а керамика не теряет своей актуальности. Как заметила организатор проекта Олеся Дворак-Галик, «наши арт-объекты очень хорошо вписываются в среду, предлагаемую дизайнерами».