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Выпуск № 43 от 14 апреля 2017 г.
 
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Спортивный дневник
14.04.2017

Путевка  в  кармане


С 8 ПО 11 апреля 2017 года в киевском Дворце спорта проходили матчи Основного раунда квалификации на чемпионат Европы по футзалу 2018 года в группе C. Борьбу за прямой выход на главный континентальный турнир вели четыре сборные – Украина, Бельгия, Черногория и Хорватия.
Наши ребята порадовали болельщиков зрелищной игрой и волевым настроем. В первом матче они сломили сопротивление бельгийцев – 1:0 (гол забил Коваль). Потом последовала уверенная победа над Черногорией – 4:2 (Новак, Педяш, Шотурма, Журба).
В заключительном матче с хорватами, имеющими в активе тоже шесть очков, украинцы проявили волю к победе: проигрывая 0:1, сумели забить два мяча (Билоцерковец, Разуванов) – 2:1.
Эта победа позволила нашим спортсменам завоевать прямую путевку в финал чемпионата Европы 2018 года, который пройдет в Любляне.

«Пролетая»  по  холмам


УКРАИНСКАЯ представительница маунтенбайка Яна Беломоина победила в престижной гонке «GOLD Trophy Sabine Spitz» в Бад-Зекинген (Германия) и получила свой второй трофей в этих соревнованиях.

По  улицам  Ганновера


УКРАИНКА Наталья Легонькова финишировала второй на марафоне в Ганновере. Соревнования входили в серию IAAF Silver Label Road Races. Легонькова преодолела дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд. Быстрее пробежала только Фате Тола. Татьяна Вернигор финишировала четвертой.

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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