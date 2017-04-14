14.04.2017

Путевка в кармане



С 8 ПО 11 апреля 2017 года в киевском Дворце спорта проходили матчи Основного раунда квалификации на чемпионат Европы по футзалу 2018 года в группе C. Борьбу за прямой выход на главный континентальный турнир вели четыре сборные – Украина, Бельгия, Черногория и Хорватия.

Наши ребята порадовали болельщиков зрелищной игрой и волевым настроем. В первом матче они сломили сопротивление бельгийцев – 1:0 (гол забил Коваль). Потом последовала уверенная победа над Черногорией – 4:2 (Новак, Педяш, Шотурма, Журба).

В заключительном матче с хорватами, имеющими в активе тоже шесть очков, украинцы проявили волю к победе: проигрывая 0:1, сумели забить два мяча (Билоцерковец, Разуванов) – 2:1.

Эта победа позволила нашим спортсменам завоевать прямую путевку в финал чемпионата Европы 2018 года, который пройдет в Любляне.



«Пролетая» по холмам



УКРАИНСКАЯ представительница маунтенбайка Яна Беломоина победила в престижной гонке «GOLD Trophy Sabine Spitz» в Бад-Зекинген (Германия) и получила свой второй трофей в этих соревнованиях.



По улицам Ганновера



УКРАИНКА Наталья Легонькова финишировала второй на марафоне в Ганновере. Соревнования входили в серию IAAF Silver Label Road Races. Легонькова преодолела дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд. Быстрее пробежала только Фате Тола. Татьяна Вернигор финишировала четвертой.