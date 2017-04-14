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14.04.2017 Лига чемпионов Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА преподнесли пару неприятных сюрпризов, пришедшихся на вторник. ГЛАВНЫМ, несомненно, стала ситуация в Дортмунде, где возле автобуса «Боруссии» прозвучали три взрыва – хорошо что маломощных. В итоге пострадавших только два: защитник «Боруссии» Марк Бартра и офицер полиции, сопровождавший автобус на мотоцикле. У первого оказалась сломана лучевая кость, у второго диагностирована акустическая травма, из-за чего он некоторое время не сможет исполнять свои обязанности.

На месте взрывов обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся. Об этом сообщила на пресс-конференции представитель прокуратуры. Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку.

В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что случившееся следует квалифицировать как теракт. На данный момент расследование проводится по подозрению в покушении на убийство. При этом власти исходят из того, что это была намеренная атака на команду «Боруссия», заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге. Правда, на мой взгляд, теракт отличается от покушения на убийство тем, что он направлен не против конкретного человека, а против группы людей, в том числе и случайных.

Матч был перенесен на среду и прошел при повышенном внимании правоохранительных органов. Но, судя по всему, инцидент все-таки вывел хозяев из равновесия, и они порой допускали непонятные ошибки. Одна из них – автогол Бендера, оказавшийся роковым для хозяев.

Интересно было наблюдать за дуэлью двух французских вундеркиндов: Дембеле и Мбаппе. 19-летний Дембеле стал если не основной, то весьма значимой силой в атаке дортмундцев. Мбаппе, который на год младше, и вовсе незаменим для «Монако». Победа в этой дуэли оказалась на стороне Мбаппе, который оформил дубль, а Дембеле ограничился одним голом. Правда, в первом случае Мбаппе находился в положении «вне игры». Это не единственная серьезная ошибка арбитров в анализируемых матчах.

В итоге хозяева уступили – 2:3. Еще один гол у них забил Кагава.

САМЫМ большим разочарованием стала «Барселона». Судя по всему, каталонцы переживают нелучшие времена. Это показал их предыдущий поединок с «Малагой» и, тем более, последний с «Ювентусом», завершившийся победой итальянцев 3:0. В этом матче дубль оформил Дибала, а завершил разгром Кьеллини.

«Не имеет значения, насколько справедлив результат. В первом тайме мы выглядели катастрофически беспомощно, как и в игре с ПСЖ, – отметил главный тренер «Барсы» Луис Энрике. – Позиции игроков на поле – моя зона ответственности. Мы должны действовать с другой интенсивностью, намного лучше, и с таким соперником, как «Ювентус», подобное может случиться. Во втором тайме мы стали действовать лучше, но и соперник тоже. Мы выглядели намного лучше, но первый тайм все никак не выходит у меня из головы. Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали на плохом уровне, и обо всем остальном. Сейчас мне сложнее поверить в камбэк, чем это было после первого матча с ПСЖ».

В этом я полностью согласен с Энрике. Судя по нынешнему состоянию защитных рядов и голкипера Марка Тер Штегена (два гола на его совести), туринцы вполне способны забить и гостевой гол. А вот пять раз забить великолепному Буффону в ответном матче с каталонцам вряд ли удастся.

Еще два матча среды «порадовали» ошибками арбитров.



В МАДРИДЕ, где встречались «Атлетико» и «Лестер», судья на 28-й минуте назначил пенальти, но повтор подтвердил, что фол имел место быть до линии штрафной. Гризманн его реализовал, и это определило итог матча – 1:0.

В Мюнхене тоже был назначен пенальти в ворота «Реала» за несуществующую игру рукой. Произошло это при счете 1:0 в пользу «Баварии». Однако автор первого гола Видаль послал с «точки» мяч выше ворот.

Первый тайм остался за хозяевами, хотя им явно не хватало в атаке травмированного Левандовского. Во втором тайме мадридцев словно подменили. Уже через две минуты Роналду сравнял счет, он же установил и окончательный итог матч – 1:2. Правда, свой дубль он оформил когда «Бавария» уже играла в меньшинстве. «Роковой дубль» на счету Хави Мартинеса, в течение трех минут заработавшего два «горчичника». Это сразу свело шансы баварцев на победу к минимуму. И поражению с вполне приличным, а не разгромным счетом они обязаны только лучшему вратарю мира Нойеру, спасавшему команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Так что интрига в ответных матчах сохраняется, даже в Барселоне.

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