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14.04.2017 Детективная история История жизни голландского художника Хан ван Мегерена напоминает лихо закрученный детективный сюжет. Европейские искусствоведы принимали его картины за редчайшие образцы творчества классика, на которых он зарабатывал миллионы долларов.

На деле же они оказались обыкновенными подделками, наделав много шума. ХАН ван Мегерен родился в 1889 году и рано увлекся живописью, восхищаясь игрой цвета на картинах старых голландских живописцев золотого века. Его отец не разделял любовь сына к искусству, но тем не менее отправил сына в Дельтфский технический университет учиться на архитектора. На четвертом курсе Хан женился. Чтобы прокормить семью, начал рисовать и продавать свои картины. Победив на конкурсе студентов-живописцев, он быстро смекнул, что лучше иметь доход не со своих работ, а с чужих.

В 1928 году ван Мегерен с другом нарисовали подделку под Рембрандта и отнесли ее известному на то время критику Бредиусу, который легко признал в картине подлинник великого художника. Это стало началом великих фальсификаций.

Особенно Хана привлекало творчество голландского живописца Вермеера Дельтфского, которое во многом оставалось неизвестным для искусствоведов. Он задумал рисовать под именем давно умершего художника картины на религиозные сюжеты. Самым сложным в этом деле оказалась подделка трещин, по которым определяли возраст произведения. Ведь именно эти детали часто становились главной уликой, позволявшей выводить на чистую воду изготовителей фальшивок.

Всем известно, что масляная живопись сохнет очень медленно, и до полного ее высыхания нужно полвека, лишь после этого на полотне появляются кракелюры – так называемая сеть мелких трещин. Причем в них-то и забивается пыль, по которой искусствоведы определяют подлинность картины.

Долго раздумывая над разрешением столь сложной проблемы, Ван Мегерен изобрел специальную масляную краску, которая затвердевала за два часа в печи так, словно сушилась 50 лет. Через семь месяцев напряженной работы появилась первая подделка под Вермеера – «Христос в Эммаусе». Оставалось только придумать легенду, каким образом столь ценная картина попала к нему.

Рассказ о том, что это произведение тайно вывезено из Италии, оказался удачным, и вскоре мастер фальшивки получил за картину 340 тысяч гульденов. Фальсификация оказалась очень выгодным занятием. С 1939 по 1943 год Ван Мегерен заработал более семи миллионов гульденов, что по нынешнему курсу составляло бы порядка 25 миллионов американских долларов. Продав 13 подделок, Хан вскоре поселился с супругой на вилле в Ницце, где продолжал «творить».

Особо возгордился Мегерен после того как узнал, что его работы попали в Роттердамский музей Бойманса. Покупка его картины «Христос в Эммаусе» позволила музею повысить свою популярность среди горожан. Хан еще активней взялся за работу, и вскоре из-под его кисти появилось несколько картин: «Игроки в карты» и «Пирушка» в стиле Питера Хоха и «Тайная вечеря» Вермеера.

В 1943 году Мегерен продал неравнодушному к искусству рейхс­маршалу Германии Герману Герингу свою новую работу «Христос и судьи», выдавая ее за Вермеера. За эту картину он запросил 1 600 000 гульденов. На тот момент это была чуть ли не рекордная сумма, уплаченная за произведение кого-либо из старых мастеров.

В мае 1945 года, когда вся Голландия ликовала после победы над фашистской Германией, Мегерена внезапно арестовали по обвинению в сотрудничестве с нацистами и разграблении национального достояния. Ему грозил солидный тюремный срок, так как его подделки все еще считались подлинниками Вермеера. Через несколько дней он сделал сенсационное заявление о том, что вовсе не продавал национальное достояние нацистам, напротив, обманом вынудил их вернуть Голландии 200 подлинных картин. Дабы убедиться в этом, полицейские потребовали устроить следственный эксперимент, предлагая Мегерену в их присутствии нарисовать подделку. В тюремной камере Хан написал своего последнего Вермеера «Христос среди учителей», и это резко изменило его судьбу.

В ноябре 1947 года Мегерен был осужден за подделку произведений искусства и приговорен к одному году тюремного заключения. У тюремного начальства он попросил разрешения работать и дальше, однако ни одной картины больше не нарисовал. Месяц спустя, в возрасте 58 лет, он скончался от сердечного приступа, чему способствовало многолетнее употреб­ление алкоголя и наркотиков.

После смерти Хан ван Мегерен не обрел славы великого художника, но зато вошел в историю как великий фальсификатор.

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