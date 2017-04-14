14.04.2017

Скандал

Напрасно жители Алешек поверили во время прошлых выборов самовыдвиженцу на пост мэра блогеру Дмитрию Воронову, обещавшему побороть коррупцию в горсовете.

Дорогая дорога к Новому году

К СОЖАЛЕНИЮ, алешковцы слишком поздно начали контролировать действия нового мэра по наведению порядка в городе. Поступки же Воронова явно противоречили его обещаниям сделать Алешки европейским городом, привлечь инвестиции для его развития. «Кто из серьезных бизнесменов захочет сотрудничать с нынешней городской властью, – отмечают алешковцы в обращении в редакцию «Рабочей газеты», – если она активно разворовывает бюджетные деньги».

В мэрии прошло уже несколько обысков, являющихся следственными действиями по уголовному производству, открытому 18 января 2017 года по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением наказывается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет). Следователи изучают, как проходило освоение выделенных Кабмином из госбюджета 485 тысяч гривен субвенции на строительство автодороги в пригороде Алешек – селе Правые Саги.

Взявшаяся за сооружение этой дороги фирма ООО «ЮГ Песок», одним из учредителей которой и директором является Артур Орел, была зарегистрирована в Едином реестре юридических и физических лиц, как бы под данный контракт, 16 сентября прошлого года. Авторы письма в «Рабочую газету» рассказывают, что деньги выделялись двумя траншами. Первый в размере 203502 гривен был получен в начале декабря. А уже перед новым годом мэр Алешек Дмитрий Воронов подписал акт приема-передачи выполненных работ. После этого на расчетный счет ООО «ЮГ Песок» были перечислены остальные деньги. Всего на дорогу, согласно документам, ушло

62 6100 гривен. А это значит, что были полностью потрачены не только государственная субвенция, но и средства местного бюджета. Однако объемы действительно произведенных работ и их качество показывали: значительная часть средств могла быть использована не по назначению.

Чаша терпения переполнилась

ХЕРСОНСКИЙ городской суд наложил арест на документы, изъятые во время обысков в ООО «ЮГ Песок» и приобщил их к материалам уголовного дела. Среди них – копии рабочего проекта строительства дороги, справка о грунтовых условиях, договора о предоставлении консультационных услуг, платежных документов. Изъяты и приобщены к материалам дела оригиналы документов, которые находились в распоряжении Алешковского горсовета: договоры с ООО «ЮГ Песок», дополнительные договоры, счета, накладные, акты приема-передачи, складские карточки. Оригиналы документов сейчас проходят почерковедческую экспертизу.

Эта история переполнила чашу терпения алешковцев, и они решили начать процедуру отзыва городского головы по народной инициативе. «Градоначальник очень нерационально расходует бюджетные средства, – говорит председатель инициативной группы по отставке мэра, предприниматель Александр Сидоренко. – Большинство закупок товаров и услуг проводится по завышенным ценам – от элементов системы уличного освещения до продуктов питания для детских садов. Мы собрали 1399 подписей за отставку Воронова и, в соответствии с законом, передали их в городскую территориальную избирательную комиссию для проверки. Однако гортеризбирком вынес решение о невозможности проверить подлинность подписных бюллетеней».

В кабинете мэра оказались «ничейные» деньги

«ПРЕПЯТСТВУЯ в осуществлении избирательного права граждан, – говорит юрист Эльзара Абхаирова, – члены гортеризбиркома превысили полномочия и приняли постановление о прекращении народной инициативы по отзыву мэра Дмитрия Воронова. Это неправильно. Процедура отзыва прописана в Законе «О местном самоуправлении в Укра­ине». В нем говорится, что решение об отзыве принимается на собрании избирателей. А непосредственно отзыв осуществляет горсовет по представлению территориальной избирательной комиссии».

Во время последнего обыска в кабинете градоначальника были обнаружены 5 тысяч долларов, 15 тысяч гривен, множество банковских карт и документы на дорогие авто, происхождение которых он не смог объяснить, а только сказал: «Деньги точно не мои, а чьи, я сказать не могу». В кабинете Воронова, в других кабинетах мэрии, в коридорах, на лестничных пролетах, в сессионном зале были обнаружены скрытые видеокамеры с «прослушками», записи с которых поступали на сервер, располагающийся в подсобном кабинете мэра. Высказывается предположение, что скрытое наблюдение за людьми в горсовете могло осуществляться с целью их последующего шантажа.

«Под противоправные действия Воронова попали тысячи горожан и гостей города, посещающие административное здание горсовета, – говорит депутат Алешковского горсовета Константин Золотаревский. – Уголовный кодекс Укра­ины квалифицирует данное преступление по статье 359 как незаконное использование специальных технических средств получения информации». Депутаты Алешковского горсовета готовят обращение в следственные органы по поводу организации в горисполкоме прослушивания и ведение аудио- и видеозаписи частных разговоров. В нем они требуют привлечь к рассмотрению этого дела максимальное количество людей, пострадавших от вмешательства мэра в их личную жизнь.

А члены инициативной группы сейчас пытаются обжаловать в местном суде постановление гортеризбиркома о прекращении народной инициативы по отзыву мэра Дмитрия Воронова.



Херсонская область.