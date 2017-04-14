14.04.2017

Журналистское расследование

Начальник Львовского областного управления водных ресурсов Владимир Садовой, которого в сентябре 2015 года громко задержали с поличным на взятке, в настоящее время как ни в чем не бывало работает заместителем начальника этого же управления…

Очередное коррупционное «происшествие» со счастливым финалом

ПЕРВОЕ должностное лицо водного хозяйства Львовщины было поймано на взятке в размере 25 тысяч гривен. Такие деньги Владимир Садовой требовал от местного жителя за согласование технической документации на благоустройство озера в селе Дроговиж Николаевского района. Посредниками во время передачи взятки были водитель чиновника и ведущий инженер областного управления водных ресурсов.

Сума «неправомірної вигоди» была не весть какая, однако с подачи львовских правоохранителей информация об изобличении очередного взяточника-руководителя в местных СМИ разошлась как еще один яркий пример эффективной борьбы с коррупцией.

Со времени данного «героического» задержания минуло полтора года, журналисты и общественность об этой истории успели подзабыть. Между тем, как удалось узнать автору этих строк, погоревший на взятке чиновник недавно зарегистрировал в едином государственном реестре электронную декларацию в качестве… заместителя начальника Львовского областного управления водных ресурсов. Эта информация и стала поводом для журналистского расследования.

Как сохранить должность чиновнику-взяточнику

ПОСРЕДСТВОМ запросов, адресованных Львовскому областному управлению водных ресурсов, удалось выяснить, что должность заместителя начальника данного управления Владимир Садовой занял в августе 2016 года. В это время на рассмотрении в Лычаковском районном суде Львова находился обвинительный акт в отношении него (подготовленный в рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 УК Украины – получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение). При этом накануне – 10 июня 2016 года – Лычаковским райсудом (судьей Жанной Лакомской) было вынесено решение, согласно которому Владимира Садового отстранили от должности начальника Львовского управления водных ресурсов на срок два месяца (замечу, что это решение было вынесено по ходатайству представителя прокуратуры).

То, что произошло в дальнейшем, очень похоже на хорошо задуманную комбинацию для того, чтобы оставить на руководящей должности пойманного взяточника.

11 августа 2016 года (когда закончился двухмесячный срок отстранения чиновника от должности) Владимир Садовой был уволен с поста начальника областного управления водных ресурсов по собственному желанию – «у зв’язку із переведенням на посаду заступника начальника цього ж управління тимчасово на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку заступника начальника цього ж управління Н.Крутої» (цитирую приказ, в котором говорится о переводе Владимира Садового на другую должность, подписанный и.о. главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Ириной Овчаренко). Визируя сей документ, Ирина Овчаренко почему-то «забывает» учесть тот факт, что чиновник был пойман на взятке и в отношении него ведется судебное разбирательство.

Не менее странным выглядит и другое. Пока Владимир Садовой занимает должность заместителя начальника управления, Лычаковский суд продолжает рассматривать обвинительный акт против него и никак не может рассмотреть «до конца», то бишь вынести приговор. А ведь речь идет об уголовном деянии с одним эпизодом взяточничества, и дело в суде находится уже более года.

Между тем представители прокуратуры все это время «забывают» внести в ходе судебных заседаний ходатайство об отстранении Владимира Садового уже от должности заместителя начальника управления. Хотя и на этом посту (так же, как и на должности начальника управления) обвиняемый имеет возможность влиять на свидетелей, которые являются его подчиненными.

Львов.