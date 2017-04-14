14.04.2017

Ситуація

Містобудівна політика місцевої влади, що суперечить інтересам територіальної громади, викликає невдоволення людей, а то й народні протести, як це трапилося в Полтаві.

НЕ РАЗ виникали протистояння між забудовниками й мешканцями житлових мікрорайонів у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших містах. У мешканців Полтави нове будівництво донедавна не викликало негативної реакції, бо відповідало їхнім інтересам. Та нинішня міська рада, як показує життя, не турбується про збереження і збагачення навколишнього середовища. Вона дала згоду на добудову до пам’ятки історико-культурного значення кінотеатру імені Котляревського, зведення на набережній Ворскли Льодового палацу, споруд для здійснення підприємницької діяльності навпроти універсаму «Полтава» та торговельного центру «Київ»; облаштування в арці житлового будинку по вулиці Соборності № 27 торговельного підприємства.

Останній об`єкт відомий в обласному центрі як газетний ряд. Тут на лотках продавали періодику. Мешканці будинку не заперечували проти такої торгівлі, бо залишалося чимало місця для проходу під аркою. Наприкінці минулого літа міська рада віддала так званий газетний ряд приватному підприємцю під забудову, не порадившись із членами об`єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Соборності № 27. Новий господар обгородив арку й почав там будівництво. Люди, яким перекрили вихід із двору, розібрали паркан.

Минулого вівторка перед аркою з’явилася нова, ще міцніша огорожа. Активісти спочатку влаштували мітинг на знак протесту проти забудови проходу у двір житлового будинку, а ввечері взялися розбирати цей паркан. Несподівано на них налетіли молодики з кийками і газовими балончиками. Як з’ясувалося згодом, це були бійці приватної охоронної фірми. Вони побили й травмували протестантів. У результаті зіткнень постраждало шестеро активістів, двох із них з ножовими пораненнями доправили до лікарнi, де їх прооперували. Тяжкі поранення отримав й один поліцейський, який захищав громадян від церберів. Після нічної сутички в центрі Полтави поліція відкрила п`ять кримінальних проваджень. Одного підозрюваного в заподіянні ножових пораненнях затримано, іншого оголошено в розшук.



Місто вирує

КРИВАВЕ побоїще біля «газетної арки» обурило багатьох містян. Наступного дня після бійні вони вийшли на акцію протесту проти свавілля тітушок і хаотичної забудови тимчасових споруд в обласному центрі. До неї приєдналися й деякі депутати міськради. Останні висунули вимогу до голови міськради Олександра Мамая скликати позачергову сесію, щоб скасувати дозволи на забудову, котра дратує територіальну громаду, а також ввести мораторій на встановлення нових тимчасових споруд. Свої вимоги активісти написали на банері й розмістили його на будівлі Полтавської міської ради.

Ні очільник міста, ні його заступники до пікетувальників не вийшли. Ховалися вони від громади і в наступні дні. В телефонному коментарі одному з інтернет-видань Полтави мер заявив, що не бачить підстав для позапланової сесії. Не зреагував градоначальник і на заклик керівника облдерж­адміністрації терміново провести сесію міськради, щоб не загострювати ситуацію в обласному центрі.

Небажання Олександра Мамая вступати в контакт із громадою ще більше обурило містян. У понеділок активісти не пускали на роботу працівників міської ради. Чиновники, які не змогли потрапити на свої робочі місця, зайнялися прибиранням території навколо мерії.

Та вже наступного дня всі приміщення міськради, окрім сесійної зали, протестувальники заблокували. Вони заявили, що залишаються в ній, доки Олександр Мамай не згодиться на перемовини з громадою щодо ситуації у місті.

Дії противників скандальних забудов підтримали ветерани АТО, воїни-інтернаціоналісти, чорнобильці. Вони теж взяли участь у вуличних акціях. Полтавці вимагають, щоб влада прислухалася до голосу народу, діяла в інтересах простого люду.

Спокій в обласному центрі Полтавщини залежить від того, чи знайде очільник міста спільну мову із земляками. Цікаво, що з часу сутичок на сайті міськради немає жодного коментаря стосовно напруженої ситуації в Полтаві. А тим часом низка нардепів зареєструвала у Верховній Раді постанову про призначення позачергових виборів Полтавського міського голови. Цей крок обґрунтовано численними акціями протесту та невдоволенням територіальної громади обласного центру діями градоначальника, котрі суперечать її інтересам.

Нагадаємо, що за результатами останнього всеукраїнського муніципального опитування Полтава посідає одинадцяте місце в рейтингу рівня задоволення якістю життя мешканців міст нашої держави.



Полтава.