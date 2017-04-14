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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Жестокость нельзя оправдать

14.04.2017 Бессердечное обращение с животными возмущает многих читателей «РГ», которые считают, что такое поведение в обществе негативно воздействует на молодежь, воспитывает будущих убийц. Письма не эту тему комментирует юрист Иванка БУРШТЫН.

«В подвале нашего дома вывела щенков бездомная собака по кличке Дуся. Собака неагрессивная, ласковая, весь дом ее подкармливает. Дуся издали по походке узнает жильцов, виляя хвостом, бежит навстречу, ее угощают чем-нибудь вкусненьким. Собака провожает детей в школу, встречает после занятий, ребята делятся с ней бутербродами. Но на втором этаже в съемной квартире поселился какой-то угрюмый мужчина. Ни с кем не здоровается, окурки с балкона швыряет на клумбу, громко музыку включает до полуночи. Жильцы молча терпели такое поведение, боялись связываться, пока не случилось вот что. Однажды угрюмый мужчина на глазах у детей палкой избил Дусю, а одного щенка схватил за ухо и швырнул в мусорный контейнер. Одна девочка пожаловалась своему отцу, он по-мужски поговорил с угрюмым жильцом, а тот пригрозил, что собаку и ее щенков обольет бензином и подожжет. Можем ли мы пожаловаться в полицию на жестокого мужчину? Накажут ли его за такое обращение с животными?»



Нина Никитична.

Херсон.



– СТАТТЯ 299 Кримінального Кодексу України за жорстоке поводження с тваринами, знущання над ними, нацьковування тварин одна на одну передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Якщо такі дії вчинені у присутності малолітнього, покарання збільшується: штраф зростає до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а обмеження волі – до двох років. Предметом злочину є тварини, що належать до хребетних: риби, птахи, сухопутні істоти (коти, собаки, вовки, лисиці, корови, коні, свині). Неважливо, чи це дорослі тварини, чи молодняк, мають вони господаря, чи ні. Цей злочин небезпечний, бо жорстокість, проявлена до тварин, стає нормою поведінки, поширюється на взаємини між людьми, відіграє негативну роль у вихованні молоді.

Розуміючи це, парламент у першому читанні схвалив законопроект, який вводить більш суворе кримінальне покарання за знущання над тваринами: штраф до 8500 гривень, позбавлення волі до восьми років.



«Три года назад на день рождения брат подарил мне щенка бультерьера, сказав: «Это твой четвероногий телохранитель. Будет защищать тебя от хулиганов и маньяков». Назвала я щенка Джоем, он вырос и стал мне верным другом и надежным защитником. Гуляю с ним даже по вечерам, и никто из хулиганов не цепляется. Недавно подошел ко мне прилично одетый мужчина, начал расспрашивать о Джое, а под конец беседы предложил: «Если хотите заработать, можно поучаствовать в собачьих боях. Для вашей собачки будет хорошая тренировка, а вы заработать сможете 300-400 долларов за день». Мужчина дал мне свою визитку, но я ему так и не решилась позвонить. Какое наказание предусмотрено за участие в собачьих боях?»

Анжела. Чернигов.



– НАЦЬКОВУВАННЯ тварин одна на одну є проявом жорстокого ставлення до тварин. Згідно із законопроектом, який парламент ухвалив у першому читанні, якщо нацьковування було вчинено з хуліганських або корисливих мотивів, за це діяння можуть арештувати на термiн до шести місяців або обмежити волю до трьох років.

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