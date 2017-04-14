14.04.2017

Святые дни

Сегодня Софийская площадь столицы самое посещаемое место киевлянами и гостями города. Здесь в канун Светлого Воскресения у стен Софии Киевской развернулся, не побоюсь этого слова, грандиозный всеукраинский вернисаж писанок. В отличие от прошлых подобных акций, писанки стали говорящими. Родился новый жанр – писанка-плакат.

ФЕСТИВАЛЬ охватил Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд. Мероприятие продлится до 23 апреля. В этом году здесь представлено рекордное количество писанок (585) на самую разнообразную тематику, иногда довольно неожиданную.

Творцы сегодняшней писанки ломают каноны. Писанка стала холстом для самых разнообразных сюжетов – картин природы, историй на церковную тематику, жанровых сцен, разнообразных высказываний. Чего только не увидишь на этих сферических полотнах! Цветущая вишня и торжествующие птахи, улыбающиеся люди, узоры петриковские и хохломские. А вот яйцо не простое, а золотое. Совершенно новое явление – писанка-транспарант. Этот, например, призывает к миру: «Make love! No war!»

Автор еще одной необычной писанки – Жанна Яременко из города Мукачева. Участие в подобных арт-перформансах принимает во второй раз.

– Для своего произведения, – говорит Жанна, – я использовала высказывания лауреата Шевченковской премии карпатского мудреца Мирослава Дочинца. Почитайте эти простые, но мудрые советы: ««Відвідуй церкву. Допомагай людям. Відвідуй знайомого. Дбай про родичів. Чи не занедбуй дружби. Мандруй пішки околицями. Читай щодня мудрі книги. Служити, а не прислуговувати». Я счастлива, что моя работа понравилась молодежи. Многие фотографируются на ее фоне. Значит, призывы, которые я разместила на писанке, близки молодому поколению.

Не упустите возможность посетить этот яркий, веселый, праздничный музей под открытым небом. Кроме визуального восторга, который вы, несомненно, испытаете, можно приобщиться и к творчеству: каждый желающий сможет создать свою уникальную писанку в зоне для мастер-классов, которые работают возле колокольни Святой Софии.