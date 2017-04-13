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13.04.2017 Следим за событием А можно сказать, что и душит! Как сообщил «Укринформ», министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля в Украину(!) ОБРАТИМ внимание наших читателей: министр отправил прошение не в профильные ведомства, не в министерство энергетики или хотя бы экономики, а прямо в Госдеп. Непосредственному начальству!

А тем временем украинские ТЭС прекращают работу из-за нехватки угля. Об остановке на Приднепровской ТЭС мы уже сообщали. Следом за ней была остановлена Трипольская теплоэлектростанция – самая мощная в Киевской области и самая крупная в составе компании «Центрэнерго». Причина остановки, как и в предыдущем случае, необходимость экономить топливо. Поскольку радикалы по-прежнему блокируют поставки угля в Украину из непризнанных республик Донбасса, правительству просто неоткуда взять антрацит, необходимый для работы этих ТЭС.

До 11 апреля были остановлены еще две станции. Оператор энергосистемы Украины компания «Укрэнерго» отключила Змиевскую и Криворожскую теплоэлектростанции (ТЭС) от объеденной энергосистемы страны для накопления запасов антрацитового угля, сообщил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Криворожская ТЭС с февраля не получала топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом

14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. По информации холдинга, на складе Криворожской ТЭС остается, как и на других остановленных ТЭС, около 30 тысяч тонн угля – это обязательный резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме страны (ОЭС).

По словам Ковальчука, на сегодняшний день ОЭС Украины работает в достаточно стабильном режиме. Пиковые нагрузки покрываются за счет блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС. Запасы угля на сегодняшний день составляют 1,5 миллиона тонн газовой марки и 0,5 миллиона тонн антрацита. В настоящее время в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии. При этом семь из них работают на дефицитном антраците, остальные – на газовом угле, значительно уступающему по своим качествам антрациту.

В правительстве так и не смогли решить вопрос поставки необходимых объемов угля из ЮАР или Австралии, так как это долго, дорого и очень сложно с точки зрения логистики. Тем не менее первые пробные поставки угля должны быть осуществлены в ближайшие месяцы, стоимость такого угля составит 110-115 долларов за тонну. Рядовым потребителям волей-неволей придется раскошелиться, чтобы помочь с заработком братским австралийским шахтерам, а заодно сократить убытки отечественных олигархов.

Поэтому можно ждать очередного повышения цен на электроэнергию для украинцев. Кроме того, уже два месяца у нас в Украине действует чрезвычайное положение из-за энергокризиса, так что о возможностях отключения электричества потребителям известно давно.

А тем временем министр энергетики и угольной промышленности Украины ждет ответ из Госдепартамента США! Он указал в своем письме: «…Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 милли­она тонн». Конечно, можем! Через Атлантику, Средиземное и Черное моря. Но только когда нам предъявят счет, то поистине золотым покажется американский уголек для наших энергетиков! А уж электроэнергия для потребителей и вовсе станет недоступной роскошью. Заготавливайте лучину, сограждане, пока древесина еще осталась!

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