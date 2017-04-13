13.04.2017

Политдозор

Из жизни кроликов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ секретарь США Рекс Тиллерсон (согласно нашей табели о рангах – министр иностранных дел) накануне визита в Москву поговорил с Петром Алексеевичем Порошенко. Могу поспорить на гривну против тысячи евро, что звонил не Тиллерсон, а Порошенко. Позвонил и выслушал дежурные американские фразы. А. США не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве. Б. Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

«На дворе был кол, на колу мочало, начинай сначала»… Давненько я живу на этом свете и никогда не видел, не слышал, не знал, чтобы США «отвечали за базар», то бишь выполняли свои обещания. Этот разговор Тиллерсона с Порошенко просто классический пример разговора феодала даже не с вассалом, а с вилланом. Приведу вольное толкование. «Да о чем ты говоришь, Педро. Путин, как только меня увидит, пойдет плакать в Грановитую палату. Мы их там в Сирии прижали в угол и бьем мокрым веником. Не забывай, что меня зовут Рекс, что на любом языке означает Король». «Я понял, Ваше Величество, но мы же оба демократы…» «Ты, Педро, не путай демократию с американскими интересами. Украина только малая часть всего мира, а весь мир наш. Кроме России и Китая, правда. Но это ненадолго». «А вот, Ваше Величество, меня несколько насторожило выражение «пакетные договоренности», видимо, могут быть и не пакетные?» «А твое ли это дело?! Выпил, закусил – и спи себе спокойно, это уже не твой уровень».

Кстати, для ликбеза, «рекс» переводится не только как царь или король с латыни. В английском языке, кроме имени, это слово является еще и названием короткошерстной породы кроликов. А это очень символично: Трамп, за пару дней замешав чушь с белибердой, отправляет в Москву исправлять положение короткошерстного кролика. В берлогу к медведю. Как это по-американски!

Вона – це крутизна

НА ЗАСЕДАНИИ руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады выступила Юлия Тимошенко. Как выступила, куда вступила, зачем и почему? Слегка расследуем.

Вообще Юлия Владимировна – тонкая штучка. Не вообще, а конкретно среди своих, наворовавшихся. Но дело свое знает. Ее в свое, послемайданное, время обидели сильно – к корыту и близко не подпустили. Дураки они, сразу вам скажу. Женщину обидеть – себе навредить. Цитирую один очень известный сайт: «Тимошенко заявила, что украинские олигархи во главе с гарантом конституции настойчиво протаскивают по всем инстанциям снятие моратория на продажу сельскохозяйственной земли, дабы легализовать уже выкупленные в частную собственность территории. Украинский олигархат за три года скупил почти всю страну. И теперь отмена запретов позволит им открыто вступить во владение и, естественно, перепродать землю дальше и, частично, раздать за долги».

А что, красиво! Как бы и за землю-неньку нашу, как бы и за справедливость, как бы и трибун народный. И по меморандуму МВФ прошлась, и за землю родную слезу пустила, но свои слова Тимошенко готова подтвердить документально и даже продемонстрировала коллегам часть своеобразного архива «купли-продажи» украинского президента. Вот тут энтузиазма и патриотизма мало, тут нужна большая и кропотливая работа по «накоплению материала». И невидимая, но твердая рука Запада в помощь. А хоть Европы, а хоть США.

Мы-то тут тоже не калачи пирогами разбиваем, сразу смекнули, что, куда и как. Землю всенепременно начнут продавать – это уже и ежу понятно. Но прибыль, гешефт, навар, откат и прочие прелести дикого капитализма Юля у Пети намерена отнять. Юлия Владимировна точно знает, что от страны осталось еще несколько лакомых кусочков. И она не намерена их мимо рта пропускать. Вот Янукович был трус и дурак, но одним местом чувствовал, что воровать ежесуточно нельзя, если рядом Юлия Владимировна. Не даст, доли потребует. Вот он ее и посадил. А Порошенко до этого не додумался.

Сожрет его Юля. Без соли.

Козлы с болота

У ПИСАТЕЛЯ Салтыкова-Щедрина есть совершенно гениальная сатира «История одного города» (Глупова). Вообще-то, с моей точки зрения, это история градоначальников города Глупова. Но против Щедрина не попрешь – классик!

Ах, как нам сейчас не хватает Щедриных, не говоря уж о Салтыковых! Город Глупов у нас в наличии, градоначальники один другого краше, и все с «органчиками».

«В Киевском городском совете зарегистрирован (и уже опубликован на сайте) проект решения о переименовании проспекта Победы. «Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект». Субъектом представления указан Киевский городской голова Виталий Кличко.

Киевский городской совет находится на улице

К(Х)рещатик. Если уж у них такой зуд переименований возник, почему бы не вернуть Крещатику его древнее название – Козье болото. Или, например, Болото Козлов. Чтобы форма соответствовала содержанию.