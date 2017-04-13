13.04.2017

Духовный цех предприятия

В этом году дворцу культуры имени Тараса Шевченко АО «Мотор Січ» исполняется 85 лет. О славной истории и сегодняшнем дне этого ведущего в Запорожье культурно-просветительного учреждения я попросил рассказать Владимира Котова – начальника управления культуры и связей с общественностью АО «Мотор Січ», заслуженного работника культуры Украины.

Песня и труд рядом идут

– ВЛАДИМИР Ильич, напомните, пожалуйста, с чего начиналась история этого великолепного дворца?

– История нашего дворца культуры неразрывно связана с историей предприятия, которое было создано в 1907 году. В 1932 году в Запорожье открыли заводской клуб. Каким он был, помнят только архивные записи и редкие фотографии. Рядом с производственными корпусами было построено здание с просторным фойе, зрительным залом на 450 мест, а также семью помещениями для работы кружков, игры в шашки и кабинетом пропаганды. Здесь сосредоточилась вся культмассовая работа. Тогда же зародилась традиция выступать во время обеденных перерывов в цехах завода.

В 1939 году было решено построить новый дом культуры. Работы начались, но планы перечеркнула война. Завод был эвакуирован в сибирский Омск. После освобождения Запорожья всем коллективом восстанавливали производственные цехи, а в 1949 году построили этот прекрасный дворец культуры, который и поныне служит коллективу.

– Вы можете назвать имена тех, кто работал в ДК и внес свой вклад в развитие и укрепление славных духовных традиций предприятия?

– Это целая плеяда мудрых и ответственных личностей. Вот только некоторые из них: Виталий Леппик, Алла Григоренко, Виталий Коссинский. Коссинский, например, заслуженный работник культуры Украины,

30 лет руководил дворцом культуры. Их лучший опыт, наработки приумножаем и поныне. ДК имени Шевченко – это уникальное культурно-просветительное учреждение с устоявшимися традициями, огромным творческим потенциалом. Здесь активно работают творческие коллективы общей численностью более

2000 человек – детей и взрослых. Ежегодно в ДК проводится более 200 мероприятий, а число посетителей – более 100 тысяч!

Моторостроители умеют работать, умеют отдыхать. Для любимых увлечений у них есть все условия, в первую очередь прекрасный дворец культуры. Он никогда не пустует, здесь кипит жизнь, даже в будни царит атмосфера праздника. Мы гордимся своим творческим цехом, который взращивает таланты, дает им путевку на большую сцену. Трудовые будни в сочетании с яркими праздниками создают в коллективе неповторимую атмосферу единства духа, высокого уровня корпоративной культуры, без которых в принципе невозможно создавать конкурентную технику нового поколения.

В постоянном поиске

– ЧЕМ сегодня можете похвалиться?

– Мы находимся в постоянном творческом поиске. Находим какие-то новые формы, осовремениваем старые, но проверенные. Коллектив у нас отличный, коллектив профессионалов. В ДК работают около 50 человек. Мы опираемся в нашей работе на мощный потенциал общественников. У нас уже в 60-й раз проводится фестиваль народного творчества цехов, подразделений и отделений предприятия. Это традиция держится еще с советских времен. Все лучшее оттуда взято и дальше развивается. И дух соревнования, и спартакиады, и фестивали. Словом, нам скучать не приходится. Впереди галла-концерт из лучших номеров, которые увидели в ходе фестиваля.

Самое главное и ценное – это то, что к творчеству приобщается молодежь. Например, в этом году на юбилейном фестивале молодежи было процентов 70, не меньше. Это преемственность традиций не на бумаге, не на словах, не в каких-то хвалебных речах, а проявляется именно в жизни. Вот это больше всего ценно. Растет исполнительский уровень самодеятельных артистов. Растет разнообразие жанров, содержательный характер каждого произведения. Это то, что мы считаем нашим богатством и нашими традициями.

Какие бы потрясения ни были в стране, но мы постоянно и широко отмечаем День Победы, день освобождения Запорожья, юбилеи предприятия. Концерты адресованы, в первую очередь молодежи, но построены на жизненном опыте старших поколений. Это дает нам право быть уверенными в завтрашнем дне. Мы не забываем и филиалы завода по Украине.

Нашей гордостью являются семь заслуженных и народных кол­ле­к­тивов. Это заслуженный ансамбль танца Украины «Запорожец», детский образцовый хореографический ансамбль танца «Казачата», народный духовой оркестр, народный хор ветеранов и другие коллективы. Мы признательны правлению и руководству предприятия, его президенту Вячеславу Александровичу Богуслаеву за постоянное внимание к развитию нашего своеобразного цеха. Все наши творческие целе­устремления находят активную поддержку. Это необходимо людям. И люди массово занимаются спортом, массово участвуют в художественной самодеятельности. Все это дает нам понять-таки право уверенно смотреть в будущее.



Запорожье.