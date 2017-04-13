Автор: Виктор МИХАЙЛОВ.
Москва слезам не верит
Последнее время, необычно урожайное на самые разнообразные теракты, СМИ совершенно не уделяют внимания вероятным провокациям или тем, которые удалось предотвратить.
ВСЕ внимание приковано к состоявшимся актам, так сказать «успешным» с точки зрения террористов. Тут есть на чем развернуться, «живописуя» жертвы, кровавые сцены и человеческие страдания. Кстати, если бы СМИ, особенно телевидение, не показывало бы ужасные последствия терактов, то их бы и не имело особого смысла проводить.
Нам же посчастливилось обратить внимание наших читателей на провалившуюся попытку устроить провокацию с трудно предсказуемыми последствиями.
Имеются в виду похороны Евтушенко, которые состоялись на сутки раньше, чем было объявлено. Видимо, именно этими непредсказуемыми переносами соответствующие спецслужбы окончательно сбили с толку организаторов провокации. В общей сложности сроки погребения переносились четыре раза(!). Похороны поэта состоялись 11 апреля.
В минувший вторник множество народа получило возможность проститься с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов. Затем поэт, согласно его последней воле, был похоронен в поселке писателей Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. Как передает корреспондент ТАСС, на последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко – доступ для публики был закрыт. Таким образом были пресечены малейшие попытки устроить из прощания с поэтом сакральный спектакль. Российские спецслужбы в очередной раз нашли неожиданный ход, а протестный пар тем временем «выходит в свисток».
Лидера протестных акций Алексея Навального после его освобождения из-под стражи за организацию несанкционированных собраний встречали молодые люди, возмущенные не исполненным им обещанием выплатить каждому задержанному за участие в акции по 10 тысяч евро. Об этом сообщали плакаты, встречавшие Навального у ворот спецприемника №2. Всего, по подсчетам журналистов, лидер российской оппозиции должен задержанным 433,5 миллиона рублей. Хотя штаб организации акций под руководством Навального ранее заявил, что ничего никому не должен, так как полиция поступала в полном соответствии с законом(!?) А чего хотели?
По сути, Навальный «кинул» свои «лучшие кадры», смело бросавшиеся под дубинки полицейских в предвкушении солидного куша. Ведь для любого подростка такие деньги – несметное богатство. Они уже мечтали за решеткой, на что их потратят, а тут такой облом! Зеленая молодежь даже не подумала, что Навальный, науськивая их на драку с полицией, обманывал не только на деньги. Он жертвовал ими как хворостом для костра. Это аналогично тому, как не догадывались о своей роли и энтузиасты-скакуны на Майдане, слепо веря призывам Яценюка, Тягнибока, Кличко, Яроша и прочих крикунов.
Страшнее то, что большинство из них не прозрело и по сей день…