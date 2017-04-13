Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / И похороны бывают благополучными

13.04.2017 Москва слезам не верит Последнее время, необычно урожайное на самые разнообразные теракты, СМИ совершенно не уделяют внимания вероятным провокациям или тем, которые удалось предотвратить. ВСЕ внимание приковано к состоявшимся актам, так сказать «успешным» с точки зрения террористов. Тут есть на чем развернуться, «живописуя» жертвы, кровавые сцены и человеческие страдания. Кстати, если бы СМИ, особенно телевидение, не показывало бы ужасные последствия терактов, то их бы и не имело особого смысла проводить.

Нам же посчастливилось обратить внимание наших читателей на провалившуюся попытку устроить провокацию с трудно предсказуемыми последствиями.

Имеются в виду похороны Евтушенко, которые состоялись на сутки раньше, чем было объявлено. Видимо, именно этими непредсказуемыми переносами соответствующие спецслужбы окончательно сбили с толку организаторов провокации. В общей сложности сроки погребения переносились четыре раза(!). Похороны поэта состоялись 11 апреля.

В минувший вторник множество народа получило возможность проститься с Евгением Евтушенко в Центральном доме литераторов. Затем поэт, согласно его последней воле, был похоронен в поселке писателей Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. Как передает корреспондент ТАСС, на последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие Евтушенко – доступ для публики был закрыт. Таким образом были пресечены малейшие попытки устроить из прощания с поэтом сакральный спектакль. Российские спецслужбы в очередной раз нашли неожиданный ход, а протестный пар тем временем «выходит в свисток».

Лидера протестных акций Алексея Навального после его освобождения из-под стражи за организацию несанкционированных собраний встречали молодые люди, возмущенные не исполненным им обещанием выплатить каждому задержанному за участие в акции по 10 тысяч евро. Об этом сообщали плакаты, встречавшие Навального у ворот спецприемника №2. Всего, по подсчетам журналистов, лидер российской оппозиции должен задержанным 433,5 миллиона рублей. Хотя штаб организации акций под руководством Навального ранее заявил, что ничего никому не должен, так как полиция поступала в полном соответствии с законом(!?) А чего хотели?

По сути, Навальный «кинул» свои «лучшие кадры», смело бросавшиеся под дубинки полицейских в предвкушении солидного куша. Ведь для любого подростка такие деньги – несметное богатство. Они уже мечтали за решеткой, на что их потратят, а тут такой облом! Зеленая молодежь даже не подумала, что Навальный, науськивая их на драку с полицией, обманывал не только на деньги. Он жертвовал ими как хворостом для костра. Это аналогично тому, как не догадывались о своей роли и энтузиасты-скакуны на Майдане, слепо веря призывам Яценюка, Тягнибока, Кличко, Яроша и прочих крикунов.

Страшнее то, что большинство из них не прозрело и по сей день…

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