13.04.2017

УКРАИНА

• НА госпредприятии «Антонов» сообщили, что один из легких транспортных самолетов Ан-2-100 поднял на высоту 2,7 тысячи метров рекордный для своего класса вес – 3202 килограмма груза, сообщают «Українські новини». Этот самолет являет собой современную модификацию знаменитого легкого биплана Ан-2, который в прошлом год внесли в Книгу рекордов Гиннесса как единственную авиационную машину, которую выпускают уже больше 60 лет.



• За полгода, с момента запуска пилотного проекта ограничения госрегулирования цен на соцпродукты, подорожал 21 продукт из социального списка, в который входят всего 23 позиции, сказал корреспонденту Golos.ua глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Рекордно подорожало сливочное масло и молочная продукция. Социальные сорта белого и черного хлеба стали дороже почти на 1,5 гривны.



• В Киеве прошла презентация специального выпуска журнала «Украина – Китай», который посвящен 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и КНР, пишет агентство «Синьхуа». В номере опубликованы официальные поздравления украинского и китайского руководства, а также аналитические статьи об истории развития и нынешнем состоянии двусторонних связей.



• На полтора часа было перекрыто движение на железной дороге в Барышевском районе Киевской области. Как сообщило агентство УНН, люди требовали увеличить количество вагонов в электропоезде, который следует по маршруту Яготин – Киев.



• Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен существенно не повлияло на зарплатную политику большинства компаний, считает представитель компании «HeadHunter-Украина» Руслана Березовская. Об изменениях в выплатах заявили только 20 процентов украинцев, а 75 процентов работающих не почувствовали на себе повышения качества жизни, приводит «Ньюслайн» обнародованную Березовской статистику.



• Взрыв прогремел в Киеве на улице Владимирской, 4. Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где расположен ресторан, другие заведения и банки. Без стекол остались и автомобили, припаркованные рядом, сообщает segodnya.ua.

ЗА РУБЕЖОМ

• Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что намерена приостановить членство страны в Шенгенском пространстве, если победит на президентских выборах, сообщает «Интерфакс». Она подчеркнула, что это касается также восстановления контроля на границах Франции и высылки иностранцев из списка исламских радикалов.

• В Дортмунде (Германия) возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошло несколько взрывов, сообщает Би-би-си. Автобус, направлявшийся на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», получил повреждения в двух местах. Матч из-за происшествия был перенесен на следу­ющий день.

• В Грузии при содействии США будет построен Центр боевой подготовки грузинских Вооруженных сил, заявил министр обороны страны Леван Изория. Со стороны Грузии, пишет delfi.lt, на эти цели будет выделено четыре миллиона долларов.

• Северная Корея может ответить США ядерной атакой в случае любых признаков агрессии со стороны Вашингтона, сообщило северокорейское госинформагентство после того, как ударная группировка военно-морских сил США направилась в сторону западной части Тихого океана. Об этом сообщило агентство IP News.

• Более 50 процентов американцев, пишет rian.com.ua, поддержали решение президента США Дональда Трампа нанести удар по базе в Сирии. Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post.

• В штате Миссури (США) произошел взрыв на заводе боеприпасов, сообщает Associated Press. Погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Руководство предприятия заявило, что это случилось в блоке, где смешивают химические вещества.