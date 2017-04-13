Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
Монолог рассерженного человека
Прошу слова
Меня постоянно не покидает ощущение, что «отцы народа» держат нас за идиотов. Риторика становится все более изощренной. Хотя на деле она совершенно примитивна.
К ПРИМЕРУ, прямая речь заместителя руководителя киевского метро Дмитрия Пеклуна: «В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50 процентов. Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок». Повысить цены собираются по-крупному – до уровня Европы.
По словам Пеклуна, «это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата». Последние слова знаменательны. И вполне соответствуют заклинаниям Гройсмана о повышении уровня жизни украинцев. Ну разве можно, объясняя рост цен, ссылаться на повышение зарплат? Одной рукой дают, другой отнимают. К тому же только идиот может поверить, что минималка в 3200 гривен улучшила нашу жизнь. Любой здравомыслящий человек опровергнет это, достаточно только заглянуть в свой кошелек. В итоге после введения такой минималки, повышения цен и тарифов, отмены льгот люди стали получать еще меньше. Жить стало только трудней! Почему нас держат за идиотов?
Сцепив зубы, чтобы не рассмеяться, слушал недавний отчет премьера о проделанной работе за прошедший год. «То, что мы смогли достичь в 2016 году, – нам удалось выполнить то, что в принципе мы обещали», – бодро вещал очень высоко поставленный чиновник. Видать, он так высоко стоит, что не видит, что у него происходит под ногами. «Нам нужно обеспечить экономический рост и через него снизить государственный долг. Это наша задача сегодня… Уже к 2020 году мы можем качественно улучшить уровень жизни наших граждан», – сказал он.
До боли знакомые слова из арсенала господина Горбачева: «Каждому по квартире уже в 2000-м!». Нью-Васюки бессмертны. Интересно, а где будет Гройсман уже в 2020-м?
Пресс-конференцию Владимир Борисович начал с демонстрации слайдов об упущенных Украиной возможностях. «Если бы мы с 2007 года начали проводить системные реформы, то…», – размышлял Гройсман и «рисовал» радужные картины в сослагательном наклонении. Если бы инвестировали в инфраструктуру, в плохом состоянии было бы не большинство дорог, а всего 10 процентов. Если бы отказались от российского газа и не подписывали с РФ кабальных контрактов, а также не уменьшали добычу украинского газа – «сейчас были бы независимыми и сильными». Если бы еще в 2007-м продали неэффективные активы, получили бы конкурентные предприятия и тысячи рабочих мест. Если бы озаботились медицинской реформой, то сегодня врачи зарабатывали бы, как минимум, 10-12 тысяч гривен, а украинцы жили бы дольше. И так далее и тому подобное. Одним словом, Город Солнца уже сегодня был бы столицей Страны Счастья и Процветания!
Сегодня Гройсман смело расписывается и за прошлое, и за будущее. А работает он между теми самыми прошлым и будущим. Именно этот миг называется жизнью политика. Чтобы жить, надо обещать, обещать и еще раз обещать! «Пипл», то бишь идиоты, схавают любую ахинею, даже лишенную смысла.
Премьер, например, сообщил народу, что для повышения пенсий требуется «несколько десятков миллиардов». И заверил, что «эти средства есть, точнее, будут, они накапливаются, и мы сможем сделать модернизацию пенсионной системы». Блистательная фраза, достойная Остапа Бендера.
Словом, положительные сдвиги неминуемы.
А суровая правда, зафиксированная экспертами, такова. Начиная с апреля 2015 года, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в результате их государственного регулирования увеличились: газ – на 590 процентов, отопление – на 260 процентов, горячая вода – на 212 процентов, электроэнергия – на 175 процентов, холодная вода – на 80 процентов. Одновременно за тот же период пенсия и минимальная зарплата возросли на 19 процентов, а прожиточный минимум – на 27 процентов.
Почему нас держат за идиотов?