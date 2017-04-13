13.04.2017

Прикладная экономика

Итак, Украина практически получила вожделенный «безвиз»! Цена ерундовая – потеря ранее «ненужных» территорий, коммуналка размером в две пенсии, уничтоженная промышленность, ну и гражданская война.

Праздничная поступь деиндустриализации

ПОНЯТНОЕ дело, в стране праздник по такому случаю, два премьера (нынешний и бывший) и президент на телеэкране светятся от счастья, озирая пройденный путь, как бы всем своим видом говоря, что радоваться в такой светлый день нужно и всему остальному народу Украины. Дальше, вероятно, как во время праздничной демонстрации в Советском Союзе, радоваться нужно и каждому из украинцев, невольно приблизивших этот час.

Итак, радуются колонны работников украинских ТЭЦ, которые находятся на грани остановки из-за блокады одной части территории Украины со стороны другой части, возглавляемой президентом.

«Из-за блокады поставок угля возникла угроза, что без топлива могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и другие города. Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы не выведут отрасль на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тысяч рабочих мест. Государство потеряет до двух миллиардов валютной выручки с соответствующими последствиями для курса гривны», – торжественно заявил президент Украины Петр Порошенко.

Не меньшую радость испытывают инженеры, ученые и рабочие Днепропетровского ЮМЗ. Вот уже несколько лет их предприятие практически стоит, находится на грани закрытия вместе со всей космической отраслью страны, которая скоро повторит судьбу украинского машиностроения, уничтоженного практически полностью. В канун Дня космонавтики работники «Южмаша» отчитались о перевыполнении плана по закрытию производств и о стабильной однодневной рабочей неделе. В светлом ожидании «безвиза» научные кадры уезжают на работу за рубеж. И в основном – в Россию!

«Южмаш» стал резко терять заказы из-за внешней политики Киева в части разрыва сотрудничества с предприятиями РФ. Было сорвано множество совместных космических программ, что повлекло за собой большую утечку кадров в Россию», – отрапортовал о достижениях ракетостроителей депутат от БПП Вадим Кривенко.

Вернемся к развалу предпри­ятий металлургической отрасли, о котором нас уже проинформировал президент. Металлургические предприятия Украины в апреле 2017 года могут сократить выплавку стали на 15 процентов по сравнению с плановым показателем предыдущего месяца – с двух миллионов тонн до 1,7 миллиона. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте объединения «Укрметаллургпром».

А недавно на митинг с требованием вернуть задолженность по зарплате вышли работники одного из старейших предприятий Украины – Днепровского металлургического комбината.

ДМК закрыт – все идут пить кофе

27 МАРТА под зданием заводского управления собрались около двухсот человек с требованием выплатить долги по зарплате. На проходной протестующих встретила заводская охрана, заблокировавшая входные двери. Только чудом удалось избежать драки. При этом на акцию протеста не пришел ни один представитель от целых двух ДМКовских проф­союзов. Профсоюз, как любил говаривать один мой знакомый профсоюзный деятель, открыто на митингах «идет рука об руку с администрацией». Таковы реалии сегодняшней Украины. Зато активное участие в акции протеста приняли коммунисты Каменского (Днепродзержинска). Разумеется, без флагов, не афишируя себя, ибо в «демократическо-европейской» Украине принято вешать на Компартию всех собак, даже съеденных в Корее.

Позже с рабочими таки встретился гендиректор предприятия Вячеслав Мосьпан. Он объяснил: мол, Донбасс, война, блокада. «Убытки по комбинату по итогам года составили 23 миллиона долларов, – сказал руководитель. – На декабрь нам надо было бы сократить шесть тысяч сотрудников. Но мы это не сделали, 10 тысяч человек сейчас производят 25 процентов от возможностей комбината».

Удовлетворились ли рабочие таким объяснением отсутствия средств к существованию, неизвестно? Но после этого акция завершилась, а ее участники разошлись по домам мечтать о безвизовом режиме. В конце разговора директор даже рассказал, за какие шиши им предстоит это делать: «Если завтра-послезавтра производство станет, вы потеряете полторы-две тысячи из своей зарплаты». Ну и пообещал выплатить деньги.

Оба обещания сдержал! И зарплата за февраль была выплачена, и предприятие стало! Крупнейшее стратегическое предприятие страны 30 марта перестало работать из-за «прекращения поставок кокса и значительного дефицита оборотных средств», говорится в официальном сообщении руководства ДМК. В тот же день вышли приказы № 305 «О работе комбината в условиях остановки основного производства» и № 307 «О «горячей» консервации оборудования комбината».

Прокомментировал данную ситуацию недавно вышедший из тюрьмы под подписку о невыезде первый секретарь горкома КПУ Сергей Ткаченко, который два года просидел в застенках по ложному обвинению в хранении оружия и сепаратизме. Его «сепаратизм» состоял в том, что он открыто предупреждал еще в 2014 году о предстоящей гражданской войне и полном развале промышленности. О ситуации на ДМК он сказал: «Как по команде к ситуации на предприятии подключились и местные националисты. Нет, не в плане защиты рабочих, а в том плане, что якобы все трудности на ДМК из-за России. Так как якобы ИСД – собственник предприятия – использует «плохой» российский капитал. Депутат Верховной Рады Виталий Куприй так и сказал: «Украинских металлургов фактически грабит страна-агрессор. Ведь меткомбинат находится в собственности Российской Федерации». Не знаю, в курсе ли Тарута, что его предприятие уже находится в собственности РФ, а капитал надо хранить в холодильнике, потому как в целом ряде банков он портится и становится «плохим»? Но данный случай показателен и говорит лишь о том, что украинским националистам не только наплевать на судьбы простых украинцев, но их не волнует ни мощь, ни промышленный потенциал собственного государства. Списывая все подряд на Россию, они фактически лишь пытаются отвести удар от главных виновников сложившегося катастрофического экономического положения. В итоге такого подхода 10 тысяч человек теперь сидят на голой тарифной ставке без каких-то перспектив».

Кстати, у самого нардепа Куприя в экономическом плане все нормально и никакого экономического спада не наблюдается. Согласно его декларации, он имеет домик в Ялте, яхту стоимостью 640 тысяч гривен, садовый домик в Каменском (бывший Днепродзержинск) – речь, скорее всего, идет о скандальных хоромах в садовом товариществе «Днепр» (фактически на территории пляжа) и два магазина с офисом в областном центре. В личной собственности Куприя – автомобили «Крайслер» и «Рено», а также мотоцикл «Кавасаки».

Есть и данные о доходах. Так, в прошлом году Куприй получил 73 472 гривны депутатской зарплаты, 1000 гривен дохода от отчуждения имущества, 67 513 гривен компенсации от нанесенного ущерба, 17 100 гривен компенсации стоимости проезда и 167 900 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, причитающихся нардепам. А еще 80 559 гривен он получил для выполнения депутатских полномочий. Вдобавок, как и положено «патриоту-депутату», Виталий имеет «талантливую» жену, которая за год от предпринимательской деятельности получила почти миллион дохода, точнее – 989 500 гривен.

А теперь сравните. Выступивший на митинге рабочий ДМК тоже «обнародовал» свою декларацию: «У меня в кошельке два рубля, мать-инвалид и не за что домой доехать!» Не понимает этот несознательный рабочий, что именно благодаря таким депутатам куприям у него вот-вот будет «безвиз» и он сможет поехать, как и этот депутат, в Париж и выпить чашечку кофе на Монмартре. А он про свои два рубля талдычит!